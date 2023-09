Transfers und Gerüchte am 9. September: Manchester City an Barcelonas Alejandro Balde interessiert - Julian Draxler vor Wechsel nach Katar

Das Sommer-Transferfenster ist in den großen Ligen Europas geschlossen, doch nach dem Sommer ist schließlich vor dem Winter. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 9. September.

Julian Draxler

Für Julian Draxler ist das endgültige Ende seiner Zeit bei Paris Saint-Germain in Sicht: Wie L'Équipe berichtet, sind sich der französische Hauptstadtklub und der katarische Klub Al-Ahli SC wohl bezüglich eines Wechsels des Ex-Nationalspielers einig. Die Ablöse betrage demnach zwischen 10 und 15 Millionen Euro.

Draxler ist im Sommer 2017 vom VfL Wolfsburg zu Paris gewechselt, nach fünf wechselhaften Jahren an der Seine war er zuletzt an Benfica Lissabon verliehen. Dort kam er aufgrund von Verletzungen allerdings nie richtig in Fahrt.