Transfers und Gerüchte am 9. August: 81 Millionen Euro! Manchester City plant offenbar nächsten Top-Transfer

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 9. August.

© imago images

Wout Weghorst

Die TSG Hoffenheim holt den niederländischen Nationalspieler Wout Weghorst zurück in die Bundesliga. Wie die Kraichgauer mitteilten, kommt der 31-Jährige für ein Jahr auf Leihbasis von Premier-League-Aufsteiger FC Burnley. In England hat der Angreifer noch einen Vertrag bis Juni 2025. In seiner Zeit beim VfL Wolfsburg hatte Weghorst zwischen Juli 2018 und Januar 2022 in 144 Partien 70 Tore erzielt.

"Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich diesen Transfer als beachtlich und außergewöhnlich bezeichne. In jedem Fall ist er das für uns", sagte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen: "Dass sich ein Stürmer mit dieser Vita und diesen Optionen für die TSG Hoffenheim entschieden hat, zeigt, dass dieser Klub auch auf renommierte Spieler eine Anziehungskraft ausübt." Weghorst sei nicht die "schnellstmögliche" sondern die "bestmögliche" Lösung für den Angriff.