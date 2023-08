Transfers und Gerüchte am 6. August: Streich poltert wegen Abgang von Talent - Mbappé lehnt irres Angebot ab

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 6. August.

Noah Darvich

Der 16-Jährige vom SC Freiburg gehört zu den größten deutschen Talenten. Dem Vernehmen nach soll er seine Fußballschuhe aber bald für den FC Barcelona schnüren - und das bedauert vor allem einer: Christian Streich.

"Die Jungen haben ja unzählige Vorbilder in finanzieller Hinsicht und in allem", sagte der 58-Jährige am Samstag: "Wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht, wie soll er da einen klaren Kopf behalten?"

Für Streich sei der Abgang von Darvich "sehr schade für die Fußballschule und die Leute, die so viel in ihn investiert haben". Dennoch wünscht er dem Youngster viel Glück für die Zukunft: "Jetzt werden wir sehen, wo der Weg hinführt. Es ist seine Entscheidung und die der Familie, man muss ihm einfach alles Glück wünschen. Ich hoffe, er hat am Ende eine gute Entscheidung getroffen."