Transfers und Gerüchte am 5. August: Ansgar Brinkmann wird Trainer - Leipzig hat Gvardiol-Nachfolger an der Angel

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 5. August.

Ansgar Brinkmann ist neuer Trainer von Makkabi Deutschland. Der "weiße Brasilianer" soll die deutschen jüdischen Kicker zur Makkabiade 2025 in Israel führen. Die Makkabiade ist ähnlich wie Olympische Spiele konzipiert und ist die größte internationale jüdische Sportveranstaltung der Welt.

Teammanager Erik ten Hag erhielt damit seinen Wunschspieler. "Es ist kein Geheimnis, dass ich seit meiner Kindheit ein Fan dieses großartigen Klubs bin. Ich habe davon geträumt, als Spieler ins Old Trafford einzulaufen", sagte Höjlund. Die Ablöse kann durch zusätzliche Optionen noch um weitere 9,2 Millionen Euro steigen.

Manchester United hat den dänischen Nationalstürmer Rasmus Höjlund verpflichtet. Für den 20-Jährigen überweist United laut englischen Medienberichten umgerechnet 74 Millionen Euro an den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo. Höjlund unterschrieb für fünf Jahre mit der Option auf eine weitere Saison.

RB Leipzig will als Nachfolger für den abgewanderten Joško Gvardiol offenbar den Verteidiger von Olympique Lyon verpflichten. Laut Sky -Informationen hat der 20-Jährige die Vereinsführung der Franzosen darum gebeten, eine für alle Beteiligten angemessene Lösung zu finden.

Kolo Muani hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027, die SGE wäre ab einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro aber wohl bereit, den 24-Jährigen nach nur einem Jahr im Verein wieder abzugeben.

Der Stürmer von Eintracht Frankfurt ist sich nach Informationen von Sky mit Paris Saint-Germain über einen Wechsel einig. Zuletzt war berichtet worden, dass Kolo Muani die SGE in Kenntnis gesetzt habe, in diesem Sommer auf jeden Fall noch wechseln zu wollen.

Laut RB-Geschäftsführer Max Eberl mache das "finanzielle Gesamtpaket" Gvardiol zum "teuersten Abwehrspieler der Geschichte". Daher habe sich der Klub "unter der Berücksichtigung aller Parameter entschieden, dem vorzeitigen Wechsel zuzustimmen", ergänzte der RB-Geschäftsführer: "Josko geht zu einem der weltbesten Teams. Das allein zeigt die Entwicklung, die er in den vergangenen zwei Jahren bei uns gemacht hat. Er steht, wie andere, exemplarisch für den Weg, den wir bei RB Leipzig gehen."

Der Transfer des Abwehrspielers vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu Champions-League-Sieger Manchester City ist perfekt. Der Kroate unterschrieb beim englischen Meister von Teammanager Pep Guardiola einen Fünf-Jahres-Vertrag. Das bestätigte der Premier-League-Klub am Samstag. Die Ablösesumme soll um die 90 Millionen Euro betragen.

Der FC Chelsea hat den Torhüter offiziell unter Vertrag genommen. Bei den Blues unterschreibt Sanchez ein Arbeitspapier bis 2030. Die Londoner überweisen im Gegenzug 23 Millionen Euro Ablöse an Brighton & Hove Albion.

Demnach hätten die FCB-Bosse unter der Woche ein schriftliches, letztes Angebot abgegeben und dem Klub aus London bis 0 Uhr am Freitag Zeit gegeben, dieses anzunehmen. Andernfalls sei der Poker beendet, Kane würde sich in diesem Fall nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2024 dem deutschen Rekordmeister anschließen.

Ein Ende im Poker um den Stürmer ist weiterhin nicht abzusehen. Wie die Bild berichtet, wurde die Entscheidung um einen Transfer des 30-jährigen Stürmers zum FC Bayern nun doch erneut vertagt. Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend von einem Ultimatum der Münchner an Tottenham berichtet.

Sommer, der erst im vergangenen Winter nach München wechselte, war nach einer durchwachsenen Rückrunde in die Kritik geraten. Gegen den wieder genesenen Manuel Neuer hätte er wohl den Kürzeren im Kampf um den Nummer eins Status gezogen.

Und auch der Keeper soll beim FC Bayern vor dem Absprung stehen. Wie Bild -Zeitung und Sport Bild berichten, wird sich der Schweizer Inter Mailand anschließen. Im Gegenzug überweisen die Italiener 6,75 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister.

Zum ersten Mal in seiner Karriere könnte der Offensivspieler deshalb mit einem auslaufenden Arbeitspapier in eine Saison gehen. Gespräche sind wohl erst im Herbst zu erwarten.

Laut einem Bericht des kicker könnte das FCB-Urgestein in sein letztes Jahr beim FC Bayern gehen. Demnach gab es bislang zwischen dem 33-Jährigen und den Klub-Verantwortlichen noch keine Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Müllers Vertrag läuft noch bis 2024.

Der BVB sucht noch nach einem Innenverteidiger. Zwar steht Soumaila Coulibaly offiziell noch bei den Dortmundern unter Vertrag, der 19-Jährige liebäugelt aber mit einem Abschied und soll verkauft werden. Ein Deal mit dem FC Burnley platzte in letzter Sekunde.

Borussia Dortmund befindet sich im Rennen um das serbische Abwehrtalent offenbar in der Pole Position. Wie Sky und Sport1 berichten, möchte der 19-Jährige den Sprung in eine europäische Topliga wagen. Wegen der Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten soll der BVB die Nase gegenüber Real Madrid vorne haben, das ebenfalls interessiert ist.

Beim Freiburger kassieren die Dortmunder hingegen einen Korb. Der 16-Jährige, an dem neben dem BVB auch FC Bayern, Manchester City und Paris Saint-Germain dran waren, wechselt nach Sport1 -Infos zum FC Barcelona.

© getty

Ousmane Dembélé

Der Transfer von Ousmane Dembélé vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain verzögert sich offenbar. Der Grund ist angeblich ein Versäumnis der Spanier.

Wie die französische Zeitung L'Équipe berichtet, sollte Dembélé am Freitag in Paris den obligatorischen Medizincheck absolvieren und bereits am Samstag offiziell vorgestellt werden.

Hier geht's zur ausführlichen News.