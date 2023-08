Transfers und Gerüchte am 4. August: Sané sagt wohl Topklub ab - BVB an PSG-Star dran?

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 4. August.

© imago images Leroy Sané Der Flügelspieler hat offenbar kein Interesse daran, den FC Bayern München in diesem Sommer zu verlassen. Einem Wechsel zum FC Barcelona, der laut der spanischen Presse Interesse an Sané zeigen soll, schob er laut der Bild-Zeitung einen Riegel vor. Demnach wolle sich der Nationalspieler nach seinen durchwachsenen Leistungen in der Vergangenheit in der neuen Spielzeit beim Rekordmeister endlich beweisen. Deshalb habe er sämtliche Abwerbeversuche anderer Vereine abgeblockt. Im Sommer 2024, wenn Sané in sein letztes Vertragsjahr in München geht, wolle er sich neue Gedanken über seine Zukunft machen. Dem Bericht zufolge soll Sané ein gutes Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel pflegen. Er selbst verfolgt zudem klare Ziele. "Ich weiß selbst, dass ich das eine oder andere Tor mehr hätte erzielen können vergangene Saison - da kann es keine zwei Meinungen geben", erklärte der 27-Jährige gegenüber der Bild.

© getty Hugo Ekitiké Der 21-jährige Offensivspieler wurde in der Vergangenheit schon mehrfach mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun wurde die Gerüchteküche über ein Interesse des BVB an Ekitiké neu entfacht. Wie RMC berichtet, könnte der Stürmer PSG nach einem Jahr schon wieder verlassen. Demnach sollen Bayer Leverkusen, Juventus Turin, West Ham United und Nottingham Forest an Ekitiké interessiert sein. Das Portal Le Meilleur du PSG bringt zudem Dortmund und Eintracht Frankfurt ins Spiel. Demnach habe der BVB sogar schon Kontakt zu den Parisern aufgenommen. In Dortmund wurde Ekitiké bereits vor seiner Leihe zu PSG anno 2022 gehandelt, ehe er diesen Sommer für 28,5 Millionen Euro fest in die französische Hauptstadt wechselte. Bei Frankfurt könnte Ekitiké derweil Gegenstand eines Tauschgeschäfts werden. PSG zeigt angeblich weiterhin großes Interesse an SGE-Torjäger Randal Kolo Muani. Im Gegenzug könnte Ekitiké an den Main wechseln. Ekitiké, der in Paris noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 besitzt, erzielte in der abgelaufenen Saison in 25 Einsätzen drei Treffer. Dabei stand er lediglich zwölfmal in der Startelf.

© imago images Mohamed Ihattaren Rolle rückwärts: Nachdem der türkische Erstligist Samsungspor bereits am Dienstag mitgeteilt hatte, dass der 21-Jährige nach dem obligatorischen Medizincheck einen Vierjahresvertrag unterzeichnen soll, folgte am Donnerstag die Absage des Deals. Laut den Angaben des Vereins habe Ihattaren versucht, die zuvor vereinbarten Bedingungen zu verändern und inakzeptable Forderungen zu stellen. Am Dienstagabend waren sogar schon Videos von der Ankunft des Niederländers am Flughafen aufgetaucht. Dort wurde Ihattaren frenetisch von zahlreichen Anhängern empfangen. Nun bleibt Ihattaren vorerst vereinslos. Aufgrund verschiedener Vorfälle hatte er zuletzt im Mai 2022 für die zweite Mannschaft von Ajax Amsterdam auf dem Platz gestanden. Mehr zur Geschichte von Ihattaren könnt Ihr hier nachlesen.

© imago images Hiroki Ito Das Interesse von Ajax Amsterdam an dem Defensivspieler vom VfB Stuttgart wird offenbar konkreter. Wie die niederländische Tageszeitung De Telegraaf berichtet, finden derzeit Gespräche zwischen den beiden Klubs statt. Im Raum steht eine Ablösesumme von 16 Millionen Euro. Die Schwaben hatten Ito erst vor einem Jahr für 400.000 Euro verpflichtet.

© getty Axel Disasi Der Wechsel des Innenverteidigers zum FC Chelsea ist perfekt. Wie die Blues mitteilten, erhält Disasi einen Vertrag bis 2029. Chelsea überwies eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro an die AS Monaco. Der 25-Jährige gilt als Ersatz für Wesley Fofana, der mit einem Kreuzbandriss noch mehrere Monate ausfallen wird.

© getty Tyler Adams Der FC Chelsea hat offenbar seine Fühler nach dem ehemaligen Mittelfeldspieler von RB Leipzig ausgestreckt. Wie The Athletic berichtet, soll Adams eine Alternative zu Moisés Caicedo darstellen. Ein Angebot der Blues über 93 Millionen Euro für den 21-Jährigen soll Brighton & Hove Albion nicht genug gewesen sein. Adams, dessen Arbeitspapier bei Absteiger Leeds United noch bis 2027 datiert ist, verfügt dem Bericht zufolge über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 23 Millionen Euro. Auch der FC Everton, Aston Villa, Nottingham Forest und Brighton sollen Interesse zeigen.

© imago images Matej Jurasek Slavia Prag hat in Person von Geschäftsführer Jaroslav Tvrdik bestätigt, dass der VfB Stuttgart großes Interesse an dem 19-jährigen Talent zeigt. "Wir haben drei Angebote für Matej Jurasek. Der Klub, der am aktivsten ist, ist vermutlich Stuttgart, sie wollen den Spieler wirklich sehr und haben ein Angebot von acht Millionen Euro abgegeben. Da ist dann für mich schon eine Grenze erreicht, an der ich mich frage, ob ich das überhaupt ablehnen kann", sagte Tvrdik bei einer Pressekonferenz. Der Preise für Jurasek könnte jedoch ansteigen, wenn sich Prag für die Europa League qualifiziert. Dort muss sich der tschechische Klub gegen den ukrainischen Klub SK Dnipro durchsetzen. "Wenn wir in der Europa League spielen sollten, haben wir berechtigte Hoffnungen, dass aus Jurasek ein Spieler wird, der 15 Millionen wert ist. Wenn wir nicht europäisch spielen, müssen wir uns fragen, ob es sinnvoll ist, so einen Spieler nur für die Liga und den Pokal zu behalten", ergänzte Tvrdik. Der Flügelspieler, der in Prag noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, kam in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf neun Tore und sieben Vorlagen.

© getty Luis Enrique Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, könnte Trainer Luis Enrique Paris Saint-Germain nach rund einem Monat im Amt schon wieder verlassen. Alle Hintergründe und die Reaktionen von Enrique sowie von PSG könnt Ihr hier nachlesen.

© getty Aurelién Tchouaméni Der FC Bayern bekommt im Werben um den Mittelfeldspieler von Real Madrid offenbar hochkarätige Konkurrenz. Berichten zufolge erwägt Manchester United, in das Rennen um Tchouaméni einzusteigen. Hier gibt es weitere Infos.

© getty David Raya Der FC Bayern hat offenbar noch nicht die Hoffnungen begraben, den Keeper an die Isar zu lotsen. Das berichtet der Telegraph. Allerdings befindet sich Raya übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC Arsenal. Die Gunners haben nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano rund 23 Millionen Euro plus Boni für den Torhüter vom FC Brentford geboten.

© getty Nnamdi Collins Das Top-Talent steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Das berichtet Sport1. Dort soll der 19-jährige Verteidiger einen Fünfjahresvertrag erhalten. Die Ablöse soll knapp eine Million Euro betragen. Dem Bericht zufolge plant die SGE, Collins nach Abschluss des Transfers unmittelbar für zwei Jahre zu verleihen, damit er im Sommer 2025 als potenzieller Stammspieler an den Main zurückkehrt. Weitere Infos dazu findet Ihr hier.

© getty Juan Jose Perea Zweitligist Hansa Rostock hat sich kurz nach Saisonstart im Sturmzentrum verstärkt und den Kolumbianer Juan Jose Perea vom Bundesligisten VfB Stuttgart für eine Saison ausgeliehen. Das teilte der Klub am Freitag mit. Perea brachte es für die Schwaben in der abgelaufenen Saison auf 16 Bundesliga-Einsätze. "In Juan haben wir einen Spieler bekommen, der über ein hohes Maß an Intensität verfügt. Sein Tempo und sein Offensivdrang werden unsere vorderste Reihe beleben. Wir sehen in ihm ein passendes Puzzle-Stück im Offensivbereich", sagte Sportdirektor Kristian Walter. Die Rostocker sind mit einem 2:0-Heimsieg gegen 1. FC Nürnberg in die neue Zweitliga-Saison gestartet und treten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Aufsteiger SV Elversberg an.

© getty Oumar Diakhite Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat Innenverteidiger Oumar Diakhite unter Vertrag genommen. Der 29 Jahre alte Senegalese absolvierte seit Januar 2021 insgesamt 28 Zweitligaspiele für Eintracht Braunschweig und den SV Sandhausen und blieb dabei ohne Torerfolg. Über die Laufzeit des Kontrakts machten die Niedersachsen keine Angaben.