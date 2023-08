Transfers und Gerüchte am 23. August: 30 Millionen Euro abgelehnt? Liverpool erleidet wohl Transfer-Rückschlag

Das Sommer-Transferfenster ist noch eine gute Woche geöffnet, immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 23. August.

Manchester United bereitet einen Transfer des türkischen Nationaltorhüters Altay Bayindir vor. Das berichtet The Athletic . Zu diesem Zweck gebe es aktuell in Griechenland medizinische Untersuchungen, die Klarheit über die Schwere der Rückenprobleme bei dem 25 Jahre alten Schlussmann von Fenerbahce bringen soll. Erweist sich Bayindir als fit genug, soll er für eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro zu haben sein. Sein Vertrag bei Fenerbahce läuft noch bis 2027.

Olympique Marseille und Lazio Rom verhandeln offenbar bezüglich eines Transfers von Mattéo Guendouzi. Wie Foot Mercato berichtet, liegen die beiden Klubs aber noch weit auseinander. OM verlangt demnach 22 Millionen Euro für den 24-jährigen Mittelfeldspieler, Lazio will aber nur 15 Millionen Euro plus Boni zahlen.

Fluminense hat offenbar ein Angebot des FC Liverpool über 30 Millionen Euro für Mittelfeldspieler André abgelehnt. Das berichtet ESPN . Demnach will der brasilianische Top-Klub den 22-jährigen Mittelfeldspieler in dieser Transferphase nicht abgeben. Liverpool sucht nach den Abgängen von Fabinho und Jordan Henderson auch nach der Verpflichtung von Wataru Endo noch weitere Verstärkung für das Mittelfeld.

© imago images

Daniel Peretz

Der FC Bayern München hat in der Nacht offenbar eine Einigung mit Maccabi Tel Aviv bezüglich eines Wechsels von Daniel Peretz erzielt. Das berichtet der italienische Journalist Fabrizio Romano. Demnach zahlen die Münchner eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro plus mögliche Boni, Peretz bekommt einen Vertrag über fünf Jahre. Am Donnerstag soll der 23-jährige Keeper in der Conference-League-Qualifikation letztmals für Maccabi zum Einsatz kommen und anschließend zum Medizincheck nach München reisen.

