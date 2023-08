Transfers und Gerüchte am 22. August: Pep Guardiola findet neuen Flügelflitzer - Bonucci-Wechsel nach Deutschland rückt näher

Das Sommer-Transferfenster ist noch eine gute Woche geöffnet, immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 22. August.

© getty Jérémy Doku Manchester City nimmt noch einmal richtig Geld in die Hand, um das offensive Mittelfeld zu stärken: Wie ESPN erfahren haben will, zahlt das Team von Pep Guardiola 65 Millionen Euro für Flügelspieler Jérémy Doku von Stade Rennes. Der soll nun nach Manchester reisen, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Laut Fabrizio Romano ist der für Mittwoch geplant, er spricht zudem von nur 60 Millionen Euro Ablöse. Der 21-Jährige soll die Nachfolge von Riyad Mahrez antreten, der ManCity in Richtung Al-Ahli verlassen hat. Der 14-fache belgische Nationalspieler war 2020 aus Anderlecht nach Rennes gewechselt. Dort erzielte er in 91 Spielen bislang zwölf Tore. Nach Doku soll außerdem eine weitere Verstärkung für das Mittelfeld kommen: Regisseur Kevin De Bruyne fällt schließlich für den Rest des Jahres aus.

© getty Leonardo Bonucci Der Deal von Abwehrkante Leonardo Bonucci mit Union Berlin nimmt immer weiter Form an. Das berichtet zumindest Fabrizio Romano. Die Verhandlungen schreiten weiter voran, es liege nur noch an der Spielerseite, den Deal perfekt zu machen. Im Laufe der Woche soll die Entscheidung fallen. Der 36-Jährige hatte eigentlich angekündigt, seine Karriere nach insgesamt 13 Jahren im Juventus-Trikot (2010-17, 2018-2024) im Sommer 2024 beenden zu wollen. Allerdings sieht es in der neuen Saison schwierig aus, was Spielzeit für die Alte Dame angeht. Deshalb soll er sich einen Abschied vorstellen können.

© getty Ryan Gravenberch Ryan Gravenberch ist mit seinen Einsatzzeiten beim FC Bayern München unglücklich, und auch in der neuen Saison sieht es hinter Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer nicht einfach aus für den Niederländer. Manchester United und der FC Liverpool sollen an einem Transfer interessiert sein - doch bislang wollten die Bayern den defensiven Mittelffeldmann nicht abgeben. Jetzt berichtet der Mirror, dass die Bayern dem 21-Jährigen ein Preisschild umgehängt haben. Demnach wäre eine Ablöse von knapp 26 Millionen Euro fällig, um Gravenberch zu verpflichten. Vor einem Jahr hatten die Bayern noch 18,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwiesen.

© getty Abde Ezzalzouli Bayer Leverkusen hat seine Transferaktivitäten offenbar noch nicht abgeschlossen. Wie die spanische Zeitung Sport am Dienstag berichtet, soll der Werksklub am marokkanischen Linksaußen Abde Ezzalzouli vom FC Barcelona Interesse haben. Als Ablösesumme sind 20 Millionen Euro im Gespräch. Der 21-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026 bei den Katalanen. In der vergangenen Saison war Ezzalzouli an CA Osasuna aus Pamplona von Barca ausgeliehen worden.

© imago images Konstantinos Mavropanos Konstantinos Mavropanos wird den VfB Stuttgart offenbar verlassen und zu West Ham United in die Premier League wechseln. Laut Sky hat der Innenverteidiger am Montag den Medizincheck in London bestanden. Für den Griechen soll der VfB eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro kassieren, dazu kommen fünf Millionen Euro mögliche Boni. Noch sei nichts unterschrieben, hieß es am Montagabend, es dürfte aber auf einen Vertrag bis 2028 hinauslaufen. Mavropanos war 2020 für 3,2 Millionen Euro vom FC Arsenal ins Schwabenland gekommen und hatte sich dort zum Leistungsträger entwickelt. Letzte Saison kam er auf insgesamt 34 Einsätze (3 Tore, 1 Assist).

© getty Serhou Guirassy Immerhin bleibt dem VfB Stuttgart offenbar Torjäger Serhou Guirassy erhalten. Laut Sky hat der sich dazu entschieden, bei den Schwaben zu bleiben und dafür Angebote aus der Premier League abgelehnt. Der Nationalspieler aus Guinea war im Sommer 2022 per Leihe von Stade Rennes gekommen, in diesem Sommer hatte ihn der VfB für neun Millionen Euro fest verpflichtet (Vertrag bis 2026). Eine Ausstiegsklausel soll am 11. August ausgelaufen sein.

© getty Benjamin Pavard Der FC Bayern München und Inter Mailand haben sich offenbar auf einen Transfer von Benjamin Pavard verständigt. Das berichtet die tz. Demnach zahlt der italienische Topklub eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro für die Dienste des französischen Weltmeisters, hinzu kommen zwei bis drei Millionen Euro Boni. Die Bayern werden Pavard jedoch erst ziehen lassen, sollte sich ein geeigneter Nachfolger gefunden haben, der sowohl die Position des rechten Innen- als auch Außenverteidigers bekleiden kann. Hier geht es zur Meldung. Update von Sport1: Demnach sollen die gehandelten Lukas Klostermann und Lutsharel Geertruida aktuell kein Thema an der Säbener Straße sein - mit dem Duo hätten sich die Bosse "bisher nicht beschäftigt".

© getty Djordje Petrovic Laut ESPN steht der FC Chelsea kurz vor der Verpflichtung des Torhüters Djordje Petrovic von New England Revolution. Der 23-Jährige soll knapp 15 Mio. Euro Ablöse kosten, dazu kommen knapp zwei Millionen Euro mögliche Boni. Petrovic soll sich bei den Blues mit Robert Sánchez um den Status der Nummer eins duellieren.

© getty Antonios Papadopoulos Borussia Dortmund droht der Abgang eines weiteren Defensivspielers. Wie Sky berichtet, denkt Innenverteidiger Antonios Papadopoulos über einen Abschied aus Dortmund nach. Demnach sieht der 23-Jährige bei den Schwarz-Gelben keine Perspektive auf regelmäßige Einsätze bei den Profis. Sollte der BVB mit seinen Bemühungen um einen neuen Innenverteidiger erfolgreich sein, wäre Papadopoulos hinter dem potenziellen Neuzugang, Niklas Süle, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck nur noch die fünfte Wahl. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

© (C)Getty images Kylian Mbappé Wie die spanische AS berichtet, ist PSG bereit, sich in diesem Sommer von seinem Superstar Kylian Mbappé zu trennen - falls ein interessierter Klub 250 Millionen Euro Ablöse bietet. Nach Gesprächen zwischen Mbappés Entourage und den Verantwortlichen aus Katar haben sich beide Parteien auf diesen Weg geeinigt. Diese Summe läge nochmal deutlich höher als die 222 Millionen, die Paris Saint-Germain einst für Neymar an den FC Barcelona zahlte und die bis heute den Weltrekord bedeutet. Die PSG-Verantwortlichen wähnen dabei die Zeit auf ihrer Seite und wollen versuchen den 24-Jährigen bei einem Verbleib während der gesamten Saison 2023/24, zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen. Ein offizielles Angebot für Mbappé, der am Wochenende unter Luis Enrique wieder in die erste Mannschaft berufen wurde und dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, liegt noch nicht vor.

© imago images Lukas Klostermann Benjamin Pavard steht wohl vor einem Wechsel zu Inter Mailand, der FC Bayern München benötigt also vor Schließung des Transferfensters am 1. September voraussichtlich noch einen neuen Verteidiger. Laut AZ und Sportbuzzer ist dabei auch Lukas Klostermann von RB Leipzig ein Kandidat. Der 27-Jährige hat bei den Sachsen keinen Stammplatz mehr, saß beim Bundesliga-Auftakt in Leverkusen zuletzt 90 Minuten auf der Bank. Gut möglich also, dass er einem Wechsel offen gegenüber stehen würde - zumal sein Vertrag in Leipzig 2024 ausläuft.

© getty Abdoulaye Kamara Wie die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, will Juventus das BVB-Talent Abdoulaye Kamara verpflichten: Der 18-Jährige soll für eine Saison nach Italien ausgeliehen werden, anschließend soll eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro plus Boni greifen. Die beiden Klubs sollen angeblich mitten in den Verhandlungen stecken. Knackpunkt: Die Borussia möchte sich eine Rückkaufoption sichern, sollte der Franzose bei Juve einschlagen. Hier gibt es weitere Infos.

© Getty sergio ramos Sergio Ramos Der türkische Spitzenklub Besiktas hat dementiert, dass ein Wechsel des ehemaligen Welt- und Europameisters Sergio Ramos unmittelbar bevorstehe. Im Gegenteil, die Verhandlungen wegen eines Transfers seien gescheitert. Foot Mercato hatte berichtet, der 37-Jährige habe sich für die Schwarzen Adler und gegen ein Angebot vom Lokalrivalen Galatasaray entschieden. Hier findet Ihr die ausführliche Meldung.

© Getty Sarina Wiegman führte England auf Platz zwei bei der WM 2023. Sarina Wiegman Laut eines Berichts des Daily Telegraph würde Sarina Wiegman mit "ziemlicher Sicherheit" in die Shortlist der Kandidaten kommen, sollte der niederländische Fußballverband KNVB demnächst einen neuen Nationaltrainer für das Männerteam bestellen müssen. Wiegman, die bei der gerade zu Ende gegangenen WM der Frauen in Australien und Neuseeland die englische Mannschaft ins Finale geführt hat, wäre die erste Frau auf der Bank einer männlichen Nationalmannschaft. Hier geht es zur News.

© Getty Images Gabriel Gabriel Real Madrid ist auf der Innenverteidiger-Position in dieser Saison dünn besetzt. Nun sollen die Königlichen laut der Daily Mail an Gabriel vom Premier-League-Vizemeister FC Arsenal interessiert sein. Weitere Infos gibt es hier.

© getty Mason Greenwood Gleich zwei Teams zeigen offenbar Interesse an einem Leihgeschäft um Mason Greenwood. Laut talkSport kann sich AS Rom vorstellen, den Engländer auszuleihen. Auch die englische Sun spricht von einem Interesse aus der italienischen Hauptstadt, zudem soll Al-Ettifaq ein Angebot für den 21-Jährigen vorbereiten. Greenwood und Manchester United einigten sich vor wenigen Tagen einvernehmlich auf eine Trennung. Gegen den Flügelspieler war unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung ermittelt worden.

© getty Suat Serdar / Marco Richter Laut Sky kündigen sich bei Hertha BSC zwei weitere Abgänge an. Marco Richter, Kapitän des Hauptstadtklubs, soll kurz vor einem Wechsel zu Mainz 05 stehen. Dort soll Richter einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Suat Serdar soll seinerseits vor einem Wechsel in die Serie A stehen: Es gebe Gespräche mit Hellas Verona, alles deute auf einen Transfer hin. Serdar trainierte am Montagnachmittag schon nicht mehr in Berlin.