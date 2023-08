Transfers und Gerüchte am 17. August: Irre Wende bei Sofyan Amrabat?

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 16. August.

© getty Sofyan Amrabat Der Liverpool FC will offenbar einen Wunschkandidat von Manchester United an die Anfield Road locken: Sofyan Amrabat von der AC Florenz. Laut der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad sollen die Verhandlungen weit fortgeschritten sein, schon in den kommenden Tagen sei mit einer Unterschrift zu rechnen. Amrabat steht noch bis Sommer 2024 in Florenz unter Vertrag. Liverpool sucht nach den Abgängen von Fabinho und Jordan Henderson nach defensiven Mittelfeldspielern. Unmittelbar bevorstehen soll unterdessen die Verpflichtung von Wataru Endo

© getty Bernardo Silva Kehrtwende bei Bernardo Silva! Nachdem es über den ganzen Sommer hinweg Gerüchte über einen Abgang des Portugiesen von Manchester City gegeben hat, bleibt Silva nun wohl doch beim amtierenden Champions-League-Sieger. Laut Sky Sports haben sich der 29-Jährige und die Skyblues auf eine Vertragsverlängerung bis 2026 geeinigt. Damit würden interessierte Vereine wie Al-Hilal, PSG oder der FC Barcelona den Kürzeren ziehen.

© getty Elye Wahi Eintracht Frankfurt hat offenbar ein Angebot für Elye Wahi abgegeben. Laut Sky ist die Eintracht mit einer Offerte über mehr als 15 Millionen Euro an Montpellier herangetreten. Demnach sind sich die Frankfurter mit dem 20-Jährigen bereits einig. Trainer Dino Toppmöller ist wohl großer Fan von Wahi, der Stürmer hat noch einen Vertrag bis 2025 in Montpellier hat.

© getty Borna Sosa Der VfB Stuttgart droht wohl einen absoluten Leistungsträger nach Spanien zu verlieren. Da Linksverteidiger Marcos Acuna ins Visier von Aston Villa gerückt sein soll, hat der FC Sevilla nun laut Transferexperte Fabrizio Romano Borna Sosa auf dem Zettel. Sosas Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2025.

© imago images Ansu Fati Ein großes Talent aus Barcelonas Nachwuchsschmiede La Masia will die Katalanen offenbar verlassen. Wie die spanische AS berichtet strebt der 20-jährige Ansu Fati trotz Vertrags bis 2027 einen Abschied an.

© getty Santi Cazorla Die wohl romantischste Geschichte in diesem Sommer-Transferfenster: Santi Cazorla kehrt nach 20 Jahren zu seinem Jugendklub, dem spanischen Zweitligisten Real Oviedo, zurück. Laut Vereinsmitteilung bestand der 38-Jährige darauf, für den in der LaLiga2 geltenden Mindestlohn zu spielen. Darüber hinaus sollen zehn Prozent der Trikotverkäufe in den Ausbau der Jugendakademie gesteckt werden.

© Getty Randal Kolo Muani Wie Sport1 berichtet könnte mit dem FC Liverpool demnächst ein weiterer Top-Klub in den Poker um Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani einsteigen - und zwar dann, wenn es Mohamed Salah doch noch nach Saudi-Arabien zieht. Zuletzt erschien ein solcher Transfer immer wahrscheinlicher. Bisher gilt Paris Saint-Germain als Favorit auf eine Verpflichtung des 24-jährigen Franzosen. Die Eintracht verlangt als Ablöse dem Vernehmen nach 100 Millionen Euro.