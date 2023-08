Transfers und Gerüchte am 16. August: Last-Minute-Wechsel? Das ist der Stand bei Randal Kolo Muani

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 16. August.

Pep Guardiola will offenbar noch die Offensive der Skyblues verstärken. Laut Foot Mercato soll Manchester City an Jérémy Doku von Stade Rennes interessiert sein. Demnach habe man sich mit dem Flügelstürmer sogar schon auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Eine Einigung zwischen den Klubs stehe noch aus. Rennes verlange für den 21-Jährigen 50 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

© getty PLATZ 7: Domenico Berardi (US Sassuolo) – 30 Scorerpunkte in 31 Spielen (14 Tore, 16 Assists).

Domenico Berardi

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, ist Juventus Turin an Domenico Berardi dran. Man habe sich mit dem 29-Jährigen auf einen Vierjahresvertrag geeinigt und nun werde man mit US Sassuolo verhandeln. Im Raum steht eine Ablöseforderung von 25 bis 30 Millionen Euro. Juve strebe ein Leihgeschäft mit Kaufoption an. Berardi wechselte zwischen 2013 und 2015 bereits von US Sassuolo zur Alten Dame und wieder zurück.