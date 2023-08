Transfers und Gerüchte am 15. August: Letzter Ausweg Tottenham? Romelu Lukaku sucht nach einer Perspektive

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 15. August.

Der Brasilianer wird noch in dieser Woche seinen Vertrag bei Al Hilal unterschreiben. Das berichten mehrere Medien. Ebenfalls interessant: Angeblich wurde Neymar bei zahlreichen Topklubs in Europa angeboten - auch dem FC Bayern München. Laut einem Bericht des Independent lehnten die Münchner einen Transfer wegen der finanziellen Dimensionen aber ab. Ebenso Manchester United, Real Madrid, der FC Chelsea und Manchester City – nur der FC Barcelona sei interessiert gewesen, habe aber keine Kapazitäten dafür gehabt. Mehr dazu hier.

Der AFC Bournemouth will offenbar Tyler Adams von Leeds United verpflichten. Laut Sky Sports soll bereits die Ausstiegsklausel von 23 Millionen Euro aktiviert worden sein. Fix sei der Deal aber noch nicht, formal müsse noch einiges geklärt werden. Der 24-Jährige hatte zuletzt bereits den Medizincheck beim FC Chelsea absolviert, um dann doch zu erfahren, dass die Blues ihn nicht verpflichten werden. Interesse an Adams soll es auch von Brighton & Hove Albion geben.

Jetzt ist es offiziell: Der 23-Jährige schließt sich Bayer Leverkusen an. Das gab der Werksklub am Dienstag offiziell bekannt. Manchester United kassiert dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro, drei weitere können erfolgsabhängig hinzukommen. Zuletzt gab es Gerüchte, dass sich die Red Devils eine Rückkaufklausel sichern würden. Darüber ist jedoch von offizieller Seite noch nichts bekannt.

Die AS Monaco sucht nach dem Kreuzbandriss von Breel Embolo einen neuen Stürmer. Wie die Daily Mail berichtet, planen die Monegassen bereits ein neues Angebot für Folarin Balogun vom FC Arsenal. Die Gunners wollen demnach umgerechnet rund 63 Millionen Euro. Mit 21 Treffern in 37 Ligaspielen überzeugte der 22-Jährige zuletzt bei Leihklub Stade Reims. Arsenal hat dennoch keine Verwendung für ihn. Baloguns Vertrag läuft 2025 aus.

© getty Diese Errungenschaften weckten das Interesse der AC Mailand. Die Italiener legten 2022 32 Millionen Euro für ihn auf den Tisch.

Charles De Ketelaere

Laut Gianluca Di Marzio wird Charles De Ketelaere zu Atalanta wechseln, der Medizincheck soll am Donnerstag stattfinden. Der Mittelfeldspieler kommt demnach per Leihe und drei Millionen Euro Gebühr von der AC Mailand. Anschließend soll Atalanta eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro haben, zu denen noch vier Millionen Euro erfolgsabhängig hinzukommen können. Milan habe zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent.