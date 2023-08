Transfers und Gerüchte am 14. August: Interesse des FC Bayern München an Ibrahim Sangaré bestätigt

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 14. August.

Das Interesse des FC Bayern München an Ibrahim Sangaré wurde nun aus dem Umfeld des Spielers bestätigt. "Es gibt große Vereine, die Interesse haben, wie zum Beispiel Bayern München", sagte Kiki Musampa bei ESPN . Musampa ist der Bruder von Sangarés Berater. Der Spieler stehe "auch bei Paris Saint-Germain und Liverpool auf der Liste, aber dort hat er keine Priorität".

Juventus ist nicht für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und hat finanzielle Probleme. Kostic hatte keinen überzeugenden Start bei der Alten Dame, traf in 37 Spielen nur dreimal und bereitete acht Treffer vor.

Als Nachfolger von Mancini ist unter anderem Antonio Conte im Gespräch. Laut Sky ist der 54-Jährige der Topfavorit auf den Job. Allerdings müsse er in das Gehaltslimit des italienischen Verbandes passen. Das liegt bei fünf Millionen Euro pro Jahr.

Sporting zahlt dem Vernehmen nach 18 Millionen Euro an US Lecce, die noch um drei Millionen Euro Erfolgsboni teurer werden könnten. Hjulmand war vor einigen Wochen auch Kandidat beim BVB.

Wie der kicker berichtet, könnte Faride Alidou an den 1. FC Köln ausgeliehen werden. Seit seinem ablösefreien Wechsel zu Eintracht Frankfurt im Jahr 2022 hatte der U21-Nationalspieler Probleme damit, sich einzufinden.

Ilia Gruev könnte demnächst für Ajax Amsterdam auflaufen. Nach Informationen des kicker sollen die Niederländer großes Interesse am 23-Jährigen haben.

Zuletzt gab es mehrere Gerüchte, dass Robin Gosens Inter Mailand verlassen könne. Daraufhin wurde Union Berlin ins Spiel gebracht. Auch der kicker berichtet nun, dass es unter Umständen zu einem Wechsel kommen könnte. Der Spieler habe sich die Gegebenheiten in Berlin-Köpenick bereits angesehen.

Union Berlin ist italienischen Medienberichten zufolge am langjährigen italienischen Nationalspieler interessiert. Laut Gazzetta dello Sport haben die Köpenicker zwei Millionen Euro Ablöse für den Routinier angeboten.

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Torhüter abermals bei Yassine Bounou angekommen. Das berichtet die tz . Zumindest habe der Rekordmeister am Wochenende den Kontakt mit dem Umfeld des Spielers intensiviert, nachdem sich Kepa für Real Madrid entschieden hatte. Allerdings gäbe es auch klare Zweifel.

© getty

Moses Caicedo

Der FC Chelsea hat das Wettbieten um Moises Caicedo offenbar gewonnen. Die Blues zahlen die Rekord-Transfersumme in Höhe von 133 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler. Darauf hätte sich Chelsea mit Brighton & Hove Albion geeinigt, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Dies wäre die höchste Summe für einen Neuzugang in der Geschichte der englischen Premier League.

Es ist das Ende eines verrückten Pokers. In der vergangenen Woche hatte bereits Liverpools Teammanager Jürgen Klopp einen Wechsel des Nationalspielers aus Ecuador zu den Reds bestätigt. Doch Caicedo wollte unbedingt zu Chelsea. Dort erhält er dem Vernehmen nach einen Vertrag über acht (!) Jahre. Caicedo stand am Wochenende beim 4:1 gegen Luton Down schon nicht mehr im Kader von Brighton.