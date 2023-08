Transfers und Gerüchte am 13. August: Erstes Angebot für Pavard offenbar abgelehnt - Kepa kommt nicht zu Bayern

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 13. August.

Pavard selbst will seinen 2024 auslaufenden Vertrag jedoch nicht verlängern und den FCB verlassen. Der 27-Jährige ist sich mit United offenbar bereits einig und soll Harry Maguire im Old Trafford ersetzen.

Der Real-Madrid-Star Dani Ceballos ist offenbar in den Fokus von Aston Villa gerückt. Wie die spanische Sport berichtet, will das Team von der Insel sein Mittelfeld verstärken, um für die Mehrfachbelastung mit der Europa Conference League bereit zu sein.

© Getty Images

Neymar

Die Wege von Paris Saint-Germain und Neymar werden sich in beidseitigem Interesse in diesem Sommer trennen. Nach Informationen von SPOX and GOAL befindet sich der Superstar in Gesprächen mit Al-Hilal und dem FC Barcelona.

Vor wenigen Tagen hat der Brasilianer wohl den PSG-Bossen Bescheid gegeben, die französische Hauptstadt verlassen zu wollen. Die Pariser versahen den 31-Jährigen mit einem hohen Preisschild und erwarten offenbar 150 Millionen Euro.