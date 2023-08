Transfers und Gerüchte am 12. August: Gosens vor Bundesliga-Wechsel - Kolo Muani so gut wie weg?

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 12. August.

Robin Gosens wechselt offenbar in die Bundesliga: Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich Union Berlin mit Inter Mailand auf einen Transfer des Nationalspielers geeinigt. Als Ablöse nennt er die Summe von 15 Millionen Euro plus Boni. Gosens' Nachfolger bei Inter soll Carlos Augusto von Monza werden.

Randal Kolo Muani

"Randal ist da und ich gehe davon aus, dass er am Sonntag auflaufen wird. Da gibt es keine Bedenken", sagte Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz gestern anlässlich des Pokalspiels der Eintracht gegen Lok Leipzig. Laut Sport1 drückt PSG aber auf die Tube, um den Stürmer so schnell wie möglich zu verpflichten. Verrechnet werden könnte ein 100-Millionen-Euro-Paket für Kolo Muani mit PSG-Stürmer Hugo Ekitiké. Den soll Frankfurt schon eine Weile auf dem Zettel haben. Wie Sport1 berichtet, rechnet man in der SGE-Geschäftsstelle mittlerweile mit einem Abgang Kolo Muanis.