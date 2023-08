Transfers und Gerüchte am 30. August: Zahlt der FC Chelsea 93 Millionen Euro für einen gesperrten Stürmer?

Die letzte Woche des Sommer-Transferfensters läuft, immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 30. August.

Das Theater soll damit aber erst so richtig losgehen: Laut Bild waren Kolo Muanis Aussagen nicht autorisiert und der Angreifer selbst wolle nun streiken, um seinen Willen zu bekommen.

"Ich habe Eintracht Frankfurt viel zu verdanken. Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen und mich immer top professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain ein Rekordangebot für mich hinterlegt hat", betonte Kolo Muani bei Sky . Zur kompletten News kommt ihr hier.

© getty

Zeno Debast

Eintracht Frankfurt möchte sich gerne in der Defensive noch einmal verstärken. Nach dem linken Innenverteidiger Willian Pacho und dem zentralen Mann Robin Koch soll laut Sport1 auch noch ein Spieler für die rechte Innenseite kommen. Hierfür hat Sportchef Markus Krösche wohl Zeno Debast von RSC Anderlecht ins Auge gefasst - und arbeitet an einem Transfer bis zur Deadline am Freitag (18 Uhr). Die Forderungen der Belgier lagen zuletzt jedoch bei 15 Millionen Euro - zunächst zu viel für die Eintracht.