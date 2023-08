Transfers und Gerüchte am 1. August: Randal Kolo Muani wohl wieder in Gesprächen mit PSG

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 1. August.

© getty Randal Kolo Muani Vor kurzem hieß es noch, Paris Saint-Germain sei aus den Gesprächen mit Frankfurts Stürmer ausgestiegen. Vom Gegenteil berichtet nun Sky. Demnach hat man die Gespräche wieder aufgenommen, um zu einer mündlichen Einigung mit dem Franzosen zu kommen. Am Freitag sagte Sportdirektor Timmo Hardung zum TV-Sender: "Randal ist nicht zu uns gekommen und hat gesagt, dass er wechseln möchte."

© getty Harry Kane Nachdem es vor ein paar Tagen in der Daily Mail hieß, der deutsche Rekordmeister habe umgerechnet 87,3 Millionen Euro für den Stürmer geboten und die Spurs fordern angeblich 105 Millionen Euro, berichtet nun The Athletic von gänzlich anderen Summen. Zumindest soll bei der Verhandlungsrunde am Montag klar geworden sein, dass der FC Bayern und Tottenham in ihrer Bewertung des Preises für Kane umgerechnet 29,2 Millionen Euro auseinanderliegen. Der deutsche Rekordmeister plant nun offenbar eine Mega-Offerte: Laut der Daily Mail will der FCB mit einem Angebot über 99 Millionen Euro auf die Spurs zukommen. Tottenham-Boss Daniel Levy erwartet demnach zwar um die 117 Millionen Euro, könnte aber bereits bei knapp 105 Millionen Euro schwach werden.

© getty Franck Kessie und Clement Lenglet Tottenham Hotspur plant offenbar bereits, was mit der möglichen Ablösesumme für Harry Kane anzufangen ist. Der Stürmer steht bekanntlich vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Laut eines Berichts der spanischen Zeitung Mundo Deportivo wollen die Spurs dann Mittelfeldspieler Kessie und Innenverteidiger Lenglet vom FC Barcelona verpflichten. Beide Spieler haben noch einen Vertrag bis 2026 bei den Katalanen.

© getty Yassine Bounou Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass Torwart David Raya nicht beim FC Bayern landen wird, um dort Nachfolger des wohl zu Inter Mailand abwandernden Yann Sommer zu werden. Brentford-Trainer Thomas Frank verpasste dem Keeper ein Preisschild, zudem soll das Münchner Angebot über ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption von Klub wie Spieler abgelehnt worden sein. Nach Informationen von Foot Mercato ist damit Yassine Bounou als Ersatz für Sommer ganz nach oben auf die Liste des FCB gerutscht. Der FC Sevilla fordert demnach 20 Millionen Euro für den Torhüter. Die Bayern dagegen hoffen, eine niedrigere Ablösesumme aushandeln zu können. Bounou selbst soll heiß darauf sein, nach München zu wechseln.

© getty Ousmane Dembélé und Leroy Sané Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Franzose vom FC Barcelona vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Nun gibt es bereits erste Gerüchte, wer der Nachfolger des Franzosen bei Barca werden könnte. Ein Kandidat ist laut der spanischen Zeitung Sport Leroy Sané vom FC Bayern. Neben Sané werden in dem Bericht aber auch Dortmunds Giovanni Reyna, Bernardo Silva (Manchester City), die beiden Atlético-Spieler Yannick Carrasco und João Félix sowie Federico Chiesa (Juventus Turin) als mögliche Dembélé-Nachfolger gehandelt. Flügelspieler Dembélé besaß bis Mitternacht am 31. Juli eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro. PSG zog diese dem Vernehmen nach jedoch nicht. Nun soll sich diese Klausel auf 100 Millionen Euro erhöht haben. Für Sané müsste Barca jedoch auch einiges an Geld hinlegen. Der 27-Jährige soll zwar Gerüchten zufolge nicht unverkäuflich sein, ist aber noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden.

© Getty images Kylian Mbappé Paris Saint-Germain denkt offenbar darüber nach, beim Fußball-Weltverband FIFA eine Beschwerde gegen Real Madrid einzulegen. Das berichtet der Telegraph. Die Pariser glauben angeblich, dass sich der Stürmer bereits mit Real über einen ablösefreien Wechsel im kommenden Jahr einig ist. Das wäre nach den FIFA-Regeln illegal und würde bedeuten, dass man den Spieler ohne die Erlaubnis seines aktuellen Vereins kontaktiert hat. Dass Mbappé sich letzte Woche in Paris geweigert hat, den saudischen Klub Al-Hilal zu treffen, hat PSG wohl noch mehr davon überzeugt, dass es bereits einen Deal mit Madrid gibt. Dem Bericht nach ist ein Transfer für eine Ablösesumme in diesem Sommer jedoch ein deutlich realistischeres Szenario, laut RMC Sport erwartet PSG von Real ein "beleidigend niedriges" Angebot, laut der Marca will der französische Meister um die 250 Millionen Euro.

© imago images Lazar Samardzic Transfer-Experte Fabrizio Romano will erfahren haben, dass Inter Mailand bereit ist, den ehemaligen Leipziger bis Ende der Woche zu verpflichten. Udinese Calcio soll 15 Millionen Euro sowie Mittelfeldspieler Giovanni Fabbian erhalten, sich für diesen aber eine Rückkaufklausel zugesichert haben. Samardzic bekommt bei Inter einen Fünfjahresvertrag.

© imago images André Silva RB Leipzig verleiht den Stürmer offenbar an den spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad San Sebastian. Das berichten die spanischen Zeitungen Marca und AS übereinstimmend. Demnach sollen sich die beiden Klubs auf ein Leihgeschäft verständigt haben. Der Portugiese erzielte in der vergangenen Saison in 31 Ligaspielen nur vier Tore für die Sachsen. Der Vertrag des ehemaligen Frankfurters bei den Sachsen läuft noch bis Juni 2026. Ein Verkauf soll derzeit kein Thema sein.

© getty Philipp Pentke Der 1. FC Köln hat eine neue Nummer zwei hinter Stammkeeper Marvin Schwäbe gefunden. Wie der FC bekannt gab, tritt der ehemalige Hoffenheimer Torhüter die Nachfolge von Timo Horn an. Der 38-Jährige, der in den vergangenen Wochen schon mit der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trainiert hatte, unterschrieb einen Einjahresvertrag. "Philipp hat in den letzten drei Wochen im Training gezeigt, dass er unser Anforderungsprofil erfüllt", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller: "Unabhängig davon, dass er seine Qualität im Laufe seiner Karriere sowohl als Nummer eins als auch als zuverlässige Nummer zwei auf Bundesliga-Niveau hinreichend unter Beweis gestellt hat, hat er uns durch starke Trainingsleistungen bestätigt, dass er dieses Leistungsniveau auch mit mittlerweile 38 Jahren immer noch abrufen kann."

© getty Ronael Pierre-Gabriel Der 1. FSV Mainz 05 gibt den Abwehrspieler nach einigen Leihjahren endgültig ab. Wie die Rheinhessen mitteilten, wechselt der 25-Jährige in die französische Ligue 1 zum FC Nantes. Pierre-Gabriel hatte in seiner Premierensaison in Deutschland 2019/20 acht Pflichtspiele für Mainz bestritten. Ab Sommer 2020 folgten Leihen zu Stade Brest, Racing Straßburg und zuletzt an Espanyol Barcelona.

© getty Matias Soulé Laut Gazzetta dello Sport ist Borussia Mönchengladbach an dem Argentinier von Juventus Turin interessiert. Der 20-Jährige soll zudem bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel stehen. Soulé ist bei Juve nur Ersatz, aber noch bis 2026 vertraglich gebunden. Im Raum steht ein Leihgeschäft.

© getty Mergim Berisha Der Augsburger Angreifer will den Verein verlassen, fehlte bislang in der Vorbereitung aber verletzt. Laut kicker soll Berisha auf einen Wechsel in die Serie A spekulieren. Der FCA hofft demnach auf eine Ablöse zwischen elf und 15 Millionen Euro. Angebote trudelten beim den Fuggerstädtern aber noch nicht ein.

© Getty Morten Thorsby Union Berlin hat den Mittelfeldspieler für die kommende Saison in die Serie A zum CFC Genua verliehen. Beide Klubs vereinbarten dazu eine Kaufpflicht. Der 27-Jährige war erst im vergangenen Sommer nach Berlin gewechselt, kam aber nie wirklich über die Rolle als Ersatzspieler hinaus. "Mortens Leihe nach Genua ist eine gute Möglichkeit für alle Seiten, davon zu profitieren. Trotz vieler Einsätze bei uns war die letzte Saison - auch aufgrund diverser persönlicher Umstände - nicht einfach und der Konkurrenzkampf nun erneut sehr hoch", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

© getty Haris Tabakovic Hertha BSC hat sich mit dem Stürmer verstärkt. Der 29 Jahre alte Schweizer kommt von Austria Wien nach Berlin und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Medienberichten zufolge soll Hertha rund 500.000 Euro Ablöse zahlen. "Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun", sagte Sportdirektor Benjamin Weber über den großgewachsenen Angreifer.