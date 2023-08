Transfers und Gerüchte am 28. August: Bayern-Gerüchteküche brodelt - England-Klubs jagen Gladbach-Profi

Die letzte Woche des Sommer-Transferfensters hat begonnen, immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 28. August.

© getty Randal Kolo Muani & Jesper Lindström Bei Eintracht Frankfurt stehen offenbar mit Randal Kolo Muani und Jesper Lindström zwei Abgänge kurz bevor. Wie Sky berichtet, hat Paris Saint-Germain bei den Hessen ein neues, mündliches Angebot über 80 Millionen Euro (70 Millionen Ablöse plus zehn Millionen Boni) für Kolo Muani hinterlegt. Das 1:1 in Mainz könnte für den 24-jährigen Franzosen somit das letzte Spiel im SGE-Trikot gewesen sein. Der Stürmer, dessen Vertrag bis 2027 läuft, möchte demnach sofort nach Paris wechseln und hofft auf eine Zusage von Eintracht-Boss Markus Krösche. Lindström steht derweil laut Bild vor einem Transfer zur SSC Neapel. Der 23-jährige Däne (Vertrag in Frankfurt bis 2026) könnte demnach bereits am heutigen Montag bei den Italienern anheuern. "Es kann sein, dass etwas passiert", hatte sich Krösche zu dieser Personalie bereits am Sonntag vielsagend geäußert. Frankfurt soll für den offensiven Mittelfeldspieler 30 Millionen Euro kassieren.

© getty Hugo Ekitiké Als Nachfolger für Randal Kolo Muani soll weiterhin PSG-Stürmer Hugo Ekitiké zur Eintracht kommen. Dem Sky-Bericht zufolge ist Paris bereit, im Tauschhandel für Kolo Muani einen "besonderen Preis" anzubieten. Dieser liegt dem Bericht zufolge wohl bei 20 Millionen Euro, die von der SGE wieder zurück nach Frankreich wandern würden.

© getty Farès Chaibi Für Jesper Lindström hat die SGE offenbar weiterhin Farès Chaibi vom FC Toulouse auf dem Zettel, berichtet Sky. Der 20-jährige Angreifer soll dem Bericht zufolge etwa zehn Millionen Euro kosten. Der flexible Offensivspieler ist Stammspieler bei Toulouse und sammelte in der abgelaufenen Saison fünf Treffer sowie fünf Vorlagen ein. Sein Vertrag beim Ligue-1-Klub läuft noch bis 2025.

© getty Benjamin Pavard Verrät Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen hier den Pavard-Transfer? "Wir haben noch ein paar Tage. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster abschließen können", erklärte der Vorstandsvorsitzende bei der Antritts-Pressekonferenz des neuen Torhüters Daniel Peretz. Denn Benjamin Pavard möchte den FC Bayern München verlassen, ist als polyvalenter Spieler aber extrem wichtig für Thomas Tuchel. Der FCB-Coach sagte im Rahmen des Augsburg-Spiels: "Benji ist unser Spieler. Sein persönlicher Wunsch ist hinterlegt, aber die Mannschaft und der FC Bayern gehen vor. Wir brauchen eine schlagkräftige Mannschaft und er besetzt auf extrem hohen und extrem konstanten Niveau zwei Positionen."

© getty Pierre Kalulu Abhilfe schaffen könnte hier AC Milans Pierre Kalulu. Der vielseitige Abwehrspieler könnte eben die Positionen von Pavard bespielen und ist laut Sky ein Kandidat auf die Nachfolge seines Landsmannes aus Frankreich. Brisant: Er würde damit Pavards Wechsel zu Stadtrivale Inter Mailand ermöglichen. Hier geht's zur detaillierten News.

© getty Scott McTominay Auf der Suche nach einer "Holding Six", also einem defensiven Mittelfeldspieler für Thomas Tuchel, ist der FC Bayern München nun offenbar an Scott McTominay von Manchester United interessiert. Wie die Sport Bild berichtet, soll der FCB über eine Leihe des Schotten nachdenken. Alle Infos dazu findet ihr hier.

© getty Wilfred Ndidi Weiterhin gilt auch Wilfred Ndidi von Leicester City als Kandidat beim FC Bayern. Laut dem kicker galt der FCB hier zuletzt als Favorit. Nun berichtet aber Transfer-Experte Fabrizio Romano von einem Konkurrenten im Rennen um Ndidi: Nottingham Forest soll ihn als Transferziel ausgemacht haben. Zwischen Spieler und Verein soll bereits Einigkeit herrschen.

© getty Ermedin Demirovic Der neue Kapitän des FC Augsburg erweckt großes Interesse innerhalb der Bundesliga. Kürzlich galt bereits der BVB als Interessent, nun soll auch der VfL Wolfsburg ein Auge auf Ermedin Demirovic geworfen haben. Laut der Bild-Zeitung steht der Bosnier auf dem Zettel, um den verletzten Lukas Nmecha zu ersetzen. Doch Demirovic wäre auf jeden Fall recht teuer...

© imago images Sydney van Hooijdonk Deshalb soll auch Sydney van Hooijdonk, von dem Sky bereits vor drei Tagen berichtete, weiterhin ein Kandidat bei den Wölfen sein. Er wäre wohl günstiger als Demirovic - soll laut dem Bild-Bericht rund zehn Millionen Euro kosten. So viel fordert der FC Bologna für den Niederländer.

© getty Mergim Berisha Weiterhin nennt die Bild auch Demirovics Sturmpartner Mergim Berisha als Kandidaten beim VfL. Der FCA-Stürmer galt den gesamten Sommer als Abgangskandidat, soll wohl 15 Millionen Euro kosten. Hier gibt es jedoch keine konkreten Informationen zu einem Transfer. Doch der zweimalige deutsche Nationalspieler ist ein heißer Wechselkandidat an den letzten Tagen vor Transferschluss: Sky-Transferexperte Florian Plettenberg brachte Berisha am Sonntagabend auch bei Borussia Dortmund ins Spiel. Der BVB soll ebenfalls an Demirovic interessiert gewesen sein, Berisha könnte in dieser Woche aber das logischere Ziel sein, analysiert er.

© getty Karim Adeyemi Dem FC Liverpool droht möglicherweise der Verlust von Superstar Mo Salah. Um diesen aufzufangen, soll Jürgen Klopp sich eine Liste von Spielern zusammengestellt haben, die als Ersatz für den Ägypter in Frage kommen. Ein Spieler, der auf dieser Liste steht, ist laut dem Portal Calciomercato Borussia Dortmunds Karim Adeyemi. Es heißt, dass Klopp den Flügelsprinter "sehr schätzt". Nachdem er beim BVB vor allem als breiter Flügelspieler auf der linken Seite überzeugen könnte, müsste er bei den Reds dann wieder in seine Salzburger Rolle als inverser Rechtsaußen schlüpfen.

© getty Cheick Doucouré Zudem will Liverpool sich wohl trotz der Verpflichtung von Wataru Endo noch einen defensiven Mittelfeldspieler holen. Laut dem französischen Radiosender RMC Sport haben die Reds dabei Cheick Doucouré von Crystal Palace ins Visier genommen. Der 23-Jährige hat allerdings noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2027, Palace erwartet wohl um die 60 Millionen Euro. Ein konkretes Angebot von Seiten der Reds soll es dem Bericht nach noch nicht geben.

© getty Romelu Lukaku Auf der Suche nach einem neuen Backup für Sébastien Haller soll der BVB unter anderem bei Romelu Lukaku vom FC Chelsea angeklopft haben. Der Mittelstürmer ist nach seiner Leihe zu Inter Mailand auf Klubsuche. Bei Chelsea soll es für ihn wohl nicht weitergehen. Laut der Corriere dello Sport gab es eine erste Anfrage - doch dabei blieb es auch. Denn Lukaku habe Borussia Dortmund sofort abgesagt. Ein Bundesliga-Wechsel liege nicht in seinem Interesse. Gegenüber dem belgischen Portal Het Laatste Nieuws erklärte Lukaku am Samstag seine Alternativpläne: "Ich werde morgen nach Rom fliegen, um dort zu unterschreiben." Damit bestätigte er die neusten Gerüchte, dass die AS Rom der Topkandidat auf seine Verpflichtung sei.

© getty Yussuf Poulsen Stattdessen bringt die Bild einen neuen Stürmer-Kandidaten als Haller-Backup ins Spiel: Leipzigs Yussuf Poulsen soll beim BVB auf der Liste stehen. Der Däne soll auch durchaus Interesse an einem Wechsel zu Borussia Dortmund haben. Poulsen spielte in letzter Zeit wenig, hat diesen Sommer mit Lois Openda und Benjamin Sesko zwei neue Konkurrenten bekommen und ist wohl auf mehr Spielzeit aus. Doch bei Leipzig stand Yussuf Poulsen am 2. Spieltag in der Bundesliga-Startelf und hat laut Marco Rose "seine Aufstellung total gerechtfertigt". Zudem sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Oliver Mintzlaff kürzlich, man werde "keinen Topspieler mehr abgeben". Da Poulsen aber wohl nicht in eine Riege mit Christopher Nkunku (60 Millionen Euro, FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (70 Millionen Euro, FC Liverpool) oder Josko Gvardiol (90 Millionen Euro, Manchester City) fallen dürfte, bleibt offen, ob diese Aussage einer Wechsel-Absage für Poulsen gleich kommt. Zuletzt wurde der Däne auch immer wieder mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, Poulsen soll sogar von den Sachsen angeboten worden sein. Am Montag äußerte sich nun auch Poulsen selbst zu einem möglichen Wechsel: "Ich habe noch ein Jahr Vertrag und daran halte ich mich", erklärte der Däne gegenüber dem kicker. Der Verein sei nicht auf ihn zugekommen. Stattdessen würden nun Gespräche über seine Zukunft starten. "Solange ich gefordert werde und wir die gleichen Ziele haben, ist Leipzig immer eine Möglichkeit für den Rest der Karriere." Weitere News und Gerüchte zum BVB findet ihr hier.

© imago images Derry Murkin Der FC Schalke 04 steht nahe an einer Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers. Wie Sky berichtet, soll man mit dem FC Volendam in fortgeschrittenen Verhandlungen um Derry Murkin sein. Derzeit hakt es wohl noch bei zwei Dingen: Den detaillierten Bonuszahlungen sowie der Höhe der Weiterverkaufsbeteiligung für den 24-jährigen Engländer.

© getty Gregory Wüthrich Der FC Augsburg steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung des Abwehrchefs von SK Sturm Graz. Laut dem österreichischen Portal Laola1 möchten die Fuggerstädter mit Gregory Wüthrich den vielen Verletzungen in der Defensive entgegenwirken. Mit Reece Oxford und Jeffrey Gouweleeuw fehlen derzeit zwei Innenverteidiger. Zuletzt galt auch Herthas Marc Oliver Kempf als Kandidat beim FCA.

© getty Alexander Prass Frankreich statt Deutschland? Zuletzt galten der VfB Stuttgart und der SC Freiburg als große Interessenten an Sturm Graz' Mittelfeldspieler Alexander Prass. Doch nun soll der FC Lorient in den Poker um den Österreicher eingestiegen sein, berichtet die Kronenzeitung.

© getty Nico Elvedi Zum Ende des Transferfensters scheinen sich die Interessenten für Borussia Mönchengladbachs Innenverteidiger zu häufen. In das Rennen um Nico Elvedi ist laut Transfer-Experte Gianluca Di Marzio nun auch der FC Everton eingestiegen. Bisher galten die Wolverhampton Wanderers als Favorit auf eine Elvedi-Verpflichtung, doch auch West Ham United, dem FC Sevilla und der AS Rom wird Interesse an dem Schweizer nachgesagt.

© getty Ao Tanaka England statt VfB Stuttgart? Zuletzt galt Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf als Kandidat auf die Nachfolge von Wataru Endo bei den Schwaben, doch die entschieden sich letztendlich für Angelo Stiller. Nun klopft offenbar die Insel an: Laut der Bild hat Leeds United ein Angebot für den Mittelfeldspieler abgegeben, das sogar noch über dem der Stuttgarter liegen soll.