Transfers und Gerüchte am 20. August - Nach Neymar: Al-Hilal investiert erneut über 50 Millionen Euro

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 20. August.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech schließt sich per einjähriger Leihe Galatasaray an. Laut dem italienischen Journalisten Fabrizio Romano umfasst der Deal aber eine Kaufpflicht, der 30-jährige Marokkaner wird somit nicht zum FC Chelsea zurückkehren. Ziyech wurde am Samstagabend vor über 50.000 Fans in Galatasarays Stadion vorgestellt.