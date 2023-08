Transfers und Gerüchte am 19. August: Pep Guardiola plaudert aus dem Nähkästchen - Joao Cancelo vor Wechsel zum FC Barcelona?

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 19. August.

ManUniteds Maguire wird seit Wochen mit West Ham United in Verbindung gebracht. Chelsea-Außenverteidiger Marc Cucurella soll bei Newcastle United hoch im Kurs stehen. Stürmer Sánchez, zuletzt bei Olympique Marseille und aktuell vereinslos, wäre ablösefrei zu haben.

Trainer Pep Guardiola hat einen Einblick zu möglichen Transfers des amtierenden Champions-League-Siegers gegeben. "Wir wollten Harry Maguire und haben ihn nicht verpflichtet, weil wir die geforderte Ablösesumme nicht zahlen wollten. Wir wollten Cucurella, wir haben nicht gezahlt. Wir wollten Alexis Sánchez, wir haben nicht gezahlt. Am Ende werden wir zahlen, was fair ist", sagte der Spanier.

Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass der Wechsel des Außenverteidigers zum FC Barcelona nur noch eine Frage der Zeit sei. An diesem Wochenende finde eine neue Gesprächsrunde statt, die Einigung mit Manchester City rücke näher, heißt es. Es soll sich um ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption handeln.

Auch die AS Monaco führt weiterhin Gespräche mit Arsenal und wird voraussichtlich ein verbessertes Angebot vorlegen, nachdem eine erste Offerte von den Gunners abgelehnt wurde. Arsenal will wohl umgerechnet rund 58 Millionen Euro für Balogun.

Nach Angaben von Sky Sport aus England ist der FC Chelsea an einer Verpflichtung des Arsenal-Stürmers interessiert. Die Blues haben aber noch kein offizielles Angebot für den US-amerikanischen Nationalspieler abgegeben.

Laut Corriere dello Sport zeigt nun auch die AS Rom Interesse am Stürmer von Paris St.-Germain. Der 21-Jährige gelte als Alternative zu Duván Zapata, der man von Atalanta Bergamo loseisen möchte. Auch die AC Mailand sowie Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wird nachgesagt, Ekitiké ins Auge gefasst zu haben.

Benjamin Pavard

Noch am Donnerstagabend hieß es laut Sky, dass Inter Mailand ein offizielles Angebot für Benjamin Pavard abgebeben hat und demnach 30 Millionen Euro inklusive Boni für die Dienste des französischen Weltmeisters bietet. Nun will der TV-Sender erfahren haben: Pavard bleibt! Dies habe der FC Bayern entschieden, ein möglicher Vertrag mit Inter ist daher vom Tisch.

Genau das Gegenteil vermeldet der italienische Transfer-Experte Gianluca di Marzio. Der behauptet, dass sich Pavard für Inter entschieden habe. Entweder geht er bereits in diesem Sommer nach Mailand oder aber im nächsten Jahr - dann wäre Pavard ablösefrei.

Laut di Marzio haben die Nerazzurri eine Offerte über 25 Millionen Euro plus Prämien abgegeben, die Bayern fordern jedoch 30 Millionen plus Prämien. Trotzdem soll auf Seiten der Italiener die Zuversicht gewachsen sein.

Am Samstag hieß es dann von Seiten der Gazzetta dello Sport, dass Inter sein Angebot für Benjamin Pavard auf 30 Millionen Euro aufgestockt habe. Den Informationen der italienischen Sportzeitung verlangen die Münchner allerdings 35 Millionen.

Auch Sport1 berichtet, dass sich Pavard und sein Management in den kommenden Tagen weiter um einen Wechsel zu Inter bemühen werden. Pavard habe intern mehrfach deutlich gemacht, dass er weg will. Ihn ärgere, dass der FC Bayern ihm schon im Mai mündlich die Freigabe erteilt hatte, damals allerdings noch in Person des ehemaligen Sportvorstands Hasan Salihamidzic.