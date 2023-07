Transfers und Gerüchte am 29. Juli: Glasner wohl bei Salzburg im Gespräch - neuer Stürmer für den VfB?

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 29. Juli.

© getty Nico Elvedi Den Gladbachern droht der nächste Verlust eines Leistungsträgers: Der 26-jährige Innenverteidiger möchte die Fohlen nach acht Jahren und 230 Bundesliga-Einsätzen verlassen. Sportdirektor Roland Virkus meldete sich diesbezüglich auch zu Wort. Elvedi "hat uns gesagt, dass er etwas Neues machen möchte. Das verstehen wir. Wir wollen so schnell wie möglich Klarheit schaffen", teilte der 56-Jährige mit. Zu einem der Interessenten gehören wohl auch die Wolverhampton Wanderers, welche mit Saša Kalajdžić, Matheus Cunha und Hee-chan Hwang schon drei ehemalige Bundesliga-Akteure in ihren Reihen haben. Als mögliche Nachfolge des Schweizers gilt der Leeds-Verteidiger Maximilian Wöber. Wie die Rheinische Post berichtet, sei der Österreicher bereits in Mönchengladbach gesicht worden und es fehlen nur noch die letzten Vertragsdetails. Nach Informationen von Sky soll es sich um eine einjährige Leihe für eine Gebühr von 500 Tausend Euro handeln , die wahrscheinlich keine Kaufoption beinhalten wird.

© getty Ousmane Dembélé Den Ex-Dortmunder könnte es zurück nach Frankreich, zu Paris Saint-Germain ziehen. Zwei widersprüchliche Meldungen berichten dabei über einen gegenteiligen Stand der Dinge. Laut Journalist Fabrice Hawkins soll PSG bis zum 31. Juli eine Ausstiegsklausel ziehen, die besagt, dass der 26-Jährige für 50 Millionen Euro wechseln darf. Die Journalistin Helena Condis Edo widerspricht dem allerdings und berichtet davon, dass sich Dembélé nicht mit den Parisern geeinigt habe und stattdessen eine Vertragsverlängerung beim FC Barcelona anstrebe. Der Flügelspieler ist noch bis 2024 an die Katalanen gebunden.

© getty Josko Gvardiol RB Leipzig möchte im Gvardiol-Poker mit Manchester City so bald es geht Klarheit erlangen und setzt den Citizens laut den Manchester Evening News eine Deadline bis zum 12. August. An diesem Tag beginnt für die Roten Bullen nämlich die Pflichtspielsaison, wenn sie im deutschen Supercup auf den FC Bayern treffen. Zuletzt hatte Sportdirektor Max Eberl eine Einigung mit City dementiert und sprach davon "noch sehr, sehr weit auseinander zu sein". RB sollte in einer guten Verhandlungsposition stecken, immerhin besitzt der 21-jährige Innenverteidiger noch Vertrag bis 2027 und zudem haben die Leipziger schon über 150 Millionen Euro an Transfereinnahmen erwirtschaftet.

© getty Mathys Tel Am Freitag kursierte das Gerücht, dass Tottenham Hotspur parallel zu den Verhandlungen mit dem FC Bayern zu Harry Kane offenbar an einer Verpflichtung von Bayerns Mathys Tel interessiert sein soll. Doch offenbar ist dies noch nicht bis zum Franzosen durchgedrungen. Sport1 berichtet, dass weder Tel noch sein Berater Kontakt mit den Spurs gehabt haben sollen. Darüber hinaus habe sich ohnehin nichts an Tels Haltung geändert, weiter für den FC Bayern spielen zu wollen. Ein Wechsel soll egal ob mit oder ohne Kane in München kein Thema sein.

© getty Edinson Cavani Der Uruguayer wird laut Fabrizio Romano seinen Vertrag beim FC Valencia auflösen und sich den Boca Juniors anschließen. Dem Vernehmen nach sollen sich der 36-jährige Stürmer und der argentinische Klub bereits mündlich geeinigt haben. Für Cavani wäre dies das erste Engagement außerhalb Europas seit 2006, als er vom uruguayischen Verein Danubio FC nach Palermo wechselte. Seine absolute Prime-Time erlebte "El Matador" bei Paris Saint-Germain und beim SSC Neapel, wo er insgesamt zehn Jahre seiner Karriere verbrachte.

© getty Deniz Undav Der VfB Stuttgart steht scheinbar kurz vor einer Verpflichtung von Brightons Deniz Undav, dies berichtet der belgische Journalist Sacha Tavolieri via Twitter. Es soll sich dabei um eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption handeln. Der 27-jährige Offensivspieler soll wohl auch das Interesse von den Bundesligisten TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach geweckt haben, sich aber wohl nun für die Schwaben entschieden haben. Fraglich wäre, ob der Undav-Transfer zum VfB ein Vorgriff auf einen möglichen Guirassy-Abgang darstellen würde oder er als eine weitere, flexible Option fürs Stuttgarter Offensivspiel gelte. Schließlich sind die beiden Stürmer komplett verschiedene Spielertypen.

© getty Harry Maguire Laut Sky Sports hat Manchester United ein 23-Millionen-Angebot von West Ham für ihren Innenverteidiger abgelehnt. Die Red Devils spekulieren offenbar darauf, dass die Hammers ihr Angebot nochmal nachbessern, denn sie seien einem Maguire-Verkauf gegenüber grundsätzlich offen. Der 30-jährige Nationalspieler Englands verlor unter Trainer Ten Hag sowohl seinen Stammplatz als auch sein Kapitätsamt bei United.

© getty Oliver Glasner und Jesse Marsch Nachdem Trainer Matthias Jaissle von RB Salzburg freigestellt wurde und nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli wechselte, sucht man beim österreichischen Dauer-Meister nach einem passenden Nachfolger. Nun bringt Sky Sport Austria zwei alte RB-Gesichter ins Spiel: Die ehemaligen Bundesliga-Trainer Oliver Glasner und Jesse March sollen neben Gerhard Struber auf der Salzburger Shortlist stehen. Der Ex-Frankfurter stand bereits von 2012 - 2014 als Co-Trainer an der Seitenlinie von Red Bull Salzburg, während der 49-jährige US-Amerikaner sogar der direkte Vorgänger Jaissles in Salzburg war.

© getty Niclas Füllkrug Der Bundesliga-Torschützenkönig wurde laut des spanischen Zeitungsverlags Noticias de Gipuzkoa beim nächstjährigen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad angeboten. Die Basken lehnten die Offerte jedoch ab, da sie nach einem anderen Spielerprofil für den Sturm suchen. Während Werder-Kollege Marvin Ducksch in Bremen schon bis 2026 verlängert hat, befinden sich die Norddeutschen und der deutsche Nationalspieler parallel noch in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. Füllkrugs aktuelles Arbeitspapier an der Weser läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

© getty Mauro Icardi Der argentinische Stürmer wechselt endgültig von Paris Saint-Germain zu Galatasaray Istanbul. Medienberichten zufolge wechselt der 30-Jährige für eine Ablöse um die 10 Millionen Euro an den Bosporus und zur Vertragslaufzeit wurden keine Angaben getätigt. Der Torjäger verlässt PSG damit final nach vier Jahren und gilt dort als großer Transfer-Flop. Der Argentinier kam im Sommer 2020 für 50 Millionen Euro fest nach Paris und konnte seine starken Leistungen aus Inter-Zeiten nur selten abrufen. Icardi trug bereits in der vergangenen Saison das Gala-Trikot und besaß mit seinen 22 Saisontoren einen wesentlichen Anteil am Gewinn der türkischen Süper Lig.

© getty Djibril Sow Neben Lazio Rom befindet sich nun wohl ein zweiter internationaler Top-Klub in Gesprächen mit dem Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt. Laut dem kicker spricht der 26-jährige Schweizer momentan mit dem FC Sevilla. Beim spanischen Europa-League-Rekordsieger würde Sow im Mittelfeld mit Ivan Rakitic und Thomas Delaney auf zwei alte Bekannte der Bundesliga treffen.

© getty Ante Rebic Bei einem Ex-Frankfurter geht es da scheinbar schon konkreter zu: Der 29-jährige Offensivspieler steht italienischen und türkischen Medien nach kurz vor einem Wechsel vom AC Mailand zu Besiktas. Der Kroate soll, anders als zunächst angenommen, fest nach Istanbul wechseln und die Ablöse soll sich zwischen 500.000 Euro und zwei Millionen Euro einpendeln. Der Deal soll noch an diesem Wochenende fix gemacht werden und Rebic soll nach seinem Medizincheck einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. In den vergangenen zwei Spielzeiten brach der Angreifer in seinen Leistungen etwas ein und verlor bei Milan folgerichtig seinen Stammplatz und auch an Marktwert. So fiel dieser innerhalb zweier Jahre von 32 Millionen Euro auf seine jetzigen sechs Millionen Euro.

© getty Svante Ingelsson Der Zweitligist Hansa Rostock hat den Vertrag von Mittelfeldspieler Ingelsson vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. "Svante ist ein Spieler mit großem fußballerischen Potential, der verlässlich seine Leistungen abruft und mit seiner hohen Laufbereitschaft, seiner Variabilität und seiner physischen Präsenz unserem Spiel sehr gut tut. Wir freuen uns, dass wir auch in den kommenden Jahren mit ihm planen und für Kontinuität im Team sorgen können. Sowohl fußballerisch als auch von seiner Art passt er zum F.C. Hansa", äußerte sich Sportdirektor Kristian Walter auf Hansas Website. Und auch der Schwede selbst kam zu Wort:" Ich bin sehr zufrieden, wie es hier in Rostock für mich läuft und musste daher auch nicht lange überlegen, ob ich bleiben will. Ich freue mich, auch künftig für den F.C. Hansa auflaufen zu können und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir erfolgreichen Fußball spielen."

© getty David Raya und Giorgi Mamardashvili Die Bayern suchen weiterhin fleißig nach ihrem Neuer-Backup und somit die Nachfolge des Schweizers Yann Sommer, den es zu Inter Mailand ziehen könnte. Die BILD nennt nun einen Kandidaten-Pool von acht Torhütern, worunter Raya und Mamardashvili die heißesten Anwärter sein sollen. Mamardashvili gilt seit Wochen als einer der größten Favoriten im Torwart-Karussell der Münchner, besitzt beim FC Valencia allerdings noch Vertrag bis 2027 und sollte daher teuer werden. Beim Spanier Raya vom FC Brentford sei für den Rekordmeister auch ein Leihmodell denkbar.

© getty Calvin Bassey Der nigerianische Nationalspieler verstärkt zukünftig die Innenverteidigung des FC Fulham. Der 23-Jährige kommt für 22,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam und unterschreibt einen Vertrag bis 2027 inklusive Option auf ein weiteres Jahr. "Ich weiß, wie groß der Verein Fulham ist. Sie haben immer gute Spieler, sie spielen in der Premier League, der besten Liga der Welt, also musste ich nicht viel darüber nachdenken", äußerte sich der Neuzugang zu seinem neuen Arbeitgeber.

© getty Victor Osimhen Im Transfer-Poker um Napolis Star-Stürmer könnte es nun zu einer Wende kommen. Wie die Gazzetta dello Sport schreibt, befinden sich der italienische Meister und Osimhen in positiven Gesprächen über eine vorzeitige Verlängerung des bis 2025 gültigen Kontrakts. Zuletzt wurde der 24-Jährige mit zahlreichen Top-Klubs in Europa in Verbindung gebracht, so richtig konkret wurde es bislang allerdings noch nicht. Der Nigerianer schoss sich in der abgelaufenen Spielzeit mit wettbewerbsübergreifend 31 Toren ins Rampenlicht und gilt momentan als einer der besten Mittelstürmer der Welt.

© getty Sadio Mané Sadio Mané wurde vom FC Bayern für Vertragsgespräche mit einem nicht genannten Klub freigestellt. Das bestätigte der Rekordmeister am Samstag. Hier geht's zur News.