Transfers und Gerüchte am 8. Juli: BVB bekommt wohl Riesen-Ablöse für Coulibaly - Barca vor Wintertransfer in Millionenhöhe

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 8. Juli.

Die Vertragsdetails zwischen dem 27-Jährigen und United stünden demnach fest, nur das finale Angebot an Inter stehe noch aus. Bis Ende der kommenden Woche sei mit der Abwicklung des Deals zu rechnen, anschließend soll Onana mit Manchester zur Vorbereitung in die USA reisen.

Der Franzose war im Jahr 2021 ablösefrei von PSG zur Borussia gewechselt und steht aktuell noch bis Juni 2024 unter Vertrag. In der zweiten Mannschaft kam er auf 25 Einsätze in der 3. Liga, bei den Profis reichte es für zwei Einwechslungen.

Ein Talent verlässt den BVB: Laut Fabrizio Romano ist der Transfer von Soumaila Coulibaly zum FC Burnley so gut wie fix. Der Franzose wechselt zunächst auf Leihbasis, allerdings verpflichtet sich der englische Klub, Coulibaly im Sommer 2024 für eine Ablöse in Höhe von etwa 17,5 Millionen Euro zu kaufen.

Bereits vor einigen Tagen hatte die Marca vermeldet, dass der Südkoreaner für 22 Millionen Euro in die französische Hauptstadt wechselt . Dabei gehen 20 Prozent der Ablöse aufgrund einer Vertragsklausel wohl an den Spieler selbst.

Union Berlin könnte seine Riege an Innenverteidigern bald verstärken. Nach Informationen des kicker haben die Eisernen Interesse an Szalai von Fenerbahce bekundet und befinden sich auch bereits in Gesprächen mit dem Istanbuler Klub.

© getty

Neymar

Nur einen Monat, nachdem Inter Miami die Verpflichtung von Lionel Messi bekanntgab, bahnt sich nun der nächste Superstar-Wechsel in die MLS an. Laut der Mundo Deportivo ist der New York City FC an Neymar interessiert. Kontakt habe der Klub bislang noch nicht aufgenommen, allerdings denke er über ein Angebot nach.

Alternativ könnte der 31-jährige Brasilianer dem Bericht zufolge auch über Umwege in die USA kommen. Die City Football Group, die den New York City FC besitzt, leitet außerdem auch Manchester City. Neymar könnte also auch zum amtierenden Champions-League-Sieger wechseln und anschließend seine Karriere in New York ausklingen lassen.