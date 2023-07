Transfers und Gerüchte am 7. Juli: 60 Millionen! PSG verkündet Neuzugang

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 7. Juli.

Paris St. Germain hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach den ablösefreien Zugängen von Marco Asensio und Milan Skriniar kommt auch der defensive Mittelfeldmann Manuel Ugarte. Der Nationalspieler aus Uruguay wechselt für die festgeschriebene Ablöse von 60 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach Paris und erhält dort einen Vertrag bis 2028, wie PSG am Freitag bekannt gab. Der 22-Jährige hat acht Länderspiele bestritten. Für Sporting und den FC Famalicao kam er auf 76 Erstligaeinsätze in Portugal (ein Tor).

Ricardo Pepi

Er kam als Rekordtransfer zum FC Augsburg, nun ist Ricardo Pepi schon wieder Geschichte bei den Schwaben: Ricardo Pepi wechselt zum niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven. Über die Höhe der Ablöse haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, sie soll aber bei elf Millionen Euro liegen.

Der 20 Jahre alte Amerikaner war im Januar 2022 für rund 16 Millionen Euro vom FC Dallas zum FCA gekommen, konnte die riesigen Erwartungen aber nie erfüllen. In 16 Einsätzen gelang dem Angreifer kein Tor. Der Nationalspieler wurde deshalb in der vergangenen Saison zum FC Groningen ausgeliehen. Dort erzielte Pepi in 29 Einsätzen in der Eredivisie immerhin zwölf Treffer. Eine Rückkehr nach Augsburg schloss er aber aus.