Transfers und Gerüchte am 23. Juli: Neue Gerüchte um Osimhen - Bayern-Abgang noch heute?

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 23. Juli.

Linksverteidiger Alex Telles, der zuletzt an Sevilla ausgeliehen war, wechselt von Manchester United zu Al-Nassr. Das gab der saudische Klub von Cristiano Ronaldo am Sonntag bekannt.

© getty

Alexander Nübel

Die kurzfristige Zukunft von Torhüter Alexander Nübel ist offenbar so gut wie geklärt. Nachdem der VfB Stuttgart mit einer ersten Offerte für ein einjähriges Leihgeschäft noch gescheitert war, soll der FC Bayern beim zweiten Anlauf zugestimmt haben.

Laut Sport Bild, die keine konkreten Zahlen nennt, soll Nübel für den Deal auf einen Teil seines Gehalts verzichten und die Leihgebühr sinken, je weniger Spiele er für die Schwaben machen würde. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth wird derweil mit den Worten zitiert: "Ja, wir sind in Gesprächen. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen, und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden."