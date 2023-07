Transfers und Gerüchte am 22. Juli: Thiago schmiedet neue Pläne - Saudis heiß auf Ex-DFB-Kicker

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 22. Juli.

© getty Fabinho Der FC Bayern München beobachtet offenbar die Situation um Liverpool-Mittelfeldspieler Fabinho. Das berichtet Sky. Demnach passe der 29-Jährige gut ins Beuteschema der Münchner und Trainer Thomas Tuchel. Außerdem pflegen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters gute Beziehungen zu Fabinho-Berater Jorge Mendes. Ein Wechsel würde aber nur zustande kommen, sollte ein Wechsel des Mittelfeldspielers nach Saudi-Arabien platzen. Verschiedenen Medienberichten zufolge steht Fabinho unmittelbar vor einer Einigung mit Al-Ittihad. Die Bayern sind sich nach Sky-Informationen dessen auch bewusst und würde nur bei einem Scheitern der Verhandlungen eingreifen. Eine ausführliche News dazu gibt es hier!

© getty Alexander Nübel Der Transfer von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach habe das zweite Angebot der Schwaben zum Durchbruch in den Verhandlungen geführt. Darin soll Stuttgart den Bayern diverse Bonuszahlungen angeboten haben. Gleichzeitig kommt der deutsche Rekordmeister den Schwaben entgegen. Die Leihgebühr soll bei steigender Anzahl von Einsätzen Nübels im VfB-Dress sinken. Ob es eine Kaufoption geben wird, ist indes nicht bekannt. Nübel steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. In München hat er unter Trainer Thomas Tuchel jedoch keine Zukunft mehr, weshalb man sich in beiderseitigem Interesse gerne trennen möchte. Zuletzt war der Torhüter an die AS Monaco verliehen.

© getty Emre Can Emre Can hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Das gab der BVB am Samstag bekannt. Can kam ursprünglich 2020 von Juventus nach Dortmund, erst auf Leihbasis, dann fest für 25 Millionen Euro Ablöse. Sein ursprünglicher Vertrag wäre 2024 ausgelaufen.

© getty Gio Reyna Die Gerüchte um einen Abgang von Giovanni Reyna vom BVB sind für den Spieler offenbar kein Thema. "Ich kann mir keinen besseren Klub vorstellen", erzählte der US-Star ESPN, "ich bin glücklich, dass ich meine Karriere bei einem Verein begonnen habe, der die Chance darauf hat, die Bundesliga, den Pokal und die Champions League zu gewinnen. Für mich kommt ein Abschied von Dortmund nicht in Frage. Ich bin glücklich hier und könnte für immer hierbleiben." Zuletzt gab es Gerüchte, dass unter anderem Borussia Mönchengladbach an einer Reyna-Leihe interessiert sein soll, weil er bei Edin Terzic nicht die erste Wahl ist. Doch mit dem Trainer versteht er sich offenbar gut: "Edin Terzic und der Trainerstab ermutigen mich, meine Stärken zu nutzen, und treiben mich an, mich zu verbessern", berichtet er über die Trainingsarbeit.

© getty Sadio Mané Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat Berichte über einen bevorstehenden Abschied des Starspielers Sadio Mane nach Saudi-Arabien nicht bestätigen wollen - aber auch nicht dementiert. "Sadio ist Teil der Mannschaft. So wie es unser Coach auch gesagt hat, starten wir mit einer Mannschaft, die möglicherweise in dieser Konstellation nicht die Mannschaft am 1. September sein wird", sagte Dreesen. Er empfinde es als "falsch, zu einzelnen Spielern Stellung zu nehmen, deshalb werde ich es nicht machen", fügte er an. Die Transferperiode endet am 31. August, der Rekordmeister würde Mane nach einer verkorksten Saison trotz eines Vertrags bis 2025 gerne sofort wieder verkaufen. Die L'Équipe hatte berichtet, dass Mane sich mit dem saudischen Klub Al-Nassr, bei dem Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, bereits geeinigt habe. Offen sei die Ablöse. Die Bayern hatten im vergangenen Sommer 31 Millionen Euro plus Boni an den FC Liverpool gezahlt.

© getty Harry Kane Laut The Times werden die Bayern in Kürze ein drittes Angebot für Harry Kane an Tottenham abgeben. In welcher Höhe sich dieses beläuft, ist allerdings unklar. Zuletzt wurde allerdings bekannt, dass Kane Chairman Daniel Levy gegenüber klarstellte, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde.

© getty Victor Boniface Bayer Leverkusen hat auf den Ausfall von Topstürmer Patrik Schick reagiert und sich mit Victor Boniface verstärkt. Der 22-jährige Nigerianer wechselt vom belgischen Spitzenklub Royale Union Saint-Gilloise an den Rhein und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. Die Leverkusener zahlen Medienberichten zufolge eine Ablöse von rund 16 Millionen Euro, die noch auf 20 Millionen Euro anwachsen kann. "Wir hatten Victor Boniface bereits seit längerem auf dem Radar", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Sein Auftreten im direkten Duell hat unsere positive Einschätzung dann absolut bestätigt. Victor ist ein sehr präsenter, schwer zu bespielender Mittelstürmer, der allein durch seine Körperlichkeit eine Herausforderung für jeden Abwehrspieler darstellt." Boniface hatte in der vergangenen Europa-League-Saison mit Saint-Gilloise erst Union Berlin aus dem Wettbewerb geworfen, ehe er im Viertelfinale gegen Leverkusen mit einem Treffer bleibenden Eindruck hinterließ. Insgesamt erzielte der 1,89 m große Angreifer in der abgelaufenen Spielzeit 17 Treffer in 51 Pflichtspielen. Boniface soll den tschechischen Torjäger Schick ersetzen, der nach Klubangaben nach einer Adduktoren-Operation erst im Oktober zurückkehren wird.

© getty Thomas Partey Angesichts der hochkarätigen Neuzugänge im Mittelfeld von Arsenal kamen zuletzt Gerüchte um einen Abgang von Thomas Partey auf. Trainer Mikel Arteta will davon aber offenbar nichts wissen. "Ich erwarte, dass Thomas Partey hier bleibt. Immer, wenn ich mit ihm gesprochen habe, war er bereit, hier zu bleiben."

© getty Julian Gressel Der in Deutschland geborene US-Nationalspieler Julian Gressel wechselt innerhalb der MLS von den Vancouver Whitecaps zu Columbus Crew. Für ihn und seine Familie sei der Wechsel in die Nähe der Ostküste "der beste Schritt", teilte der 29-Jährige mit. Gressel war Ende Juni zum zweiten Mal Vater geworden, zuletzt hatte er auch eine Rückkehr in seine deutsche Heimat nicht ausgeschlossen. Gressel stammt aus Franken, gab Anfang 2023 jedoch für die USA sein Debüt. Mittelfristig hat der Außenspieler die WM 2026 ins Visier genommen, die in den USA, Mexiko und Kanada gespielt wird.

© getty Igor Igor hat seinen Wechsel von der Fiorentina zu Brighton bestätigt. "Ich werde Florenz und die Fiorentina vermissen, dieser Klub ist etwas Besonderes. Danke an alle Fiorentina-Fans!" Laut Romano zahlt Brighton eine Gesamtsumme von 20 Millionen Euro inklusive Boni für den Abwehrspieler. Der Medizincheck soll in der kommenden Woche stattfinden.

© getty Kylian Mbappé Paris Saint-Germain geht ohne Kylian Mbappé auf Asienreise. Der französische Vize-Weltmeister stand am späten Freitagabend nicht auf der 29 Spieler umfassenden Liste, die der Verein für seinen am Samstag beginnenden Trip nach Japan eingeplant hat. Die Spekulationen über die Zukunft des teuersten Spielers der Welt werden dadurch weiter angeheizt. Der Starstürmer mit Vertrag bis 2024 wird schon seit einiger Zeit als potenzieller Neuzugang von Real Madrid heiß gehandelt. PSG lieferte für die Abwesenheit des Weltmeisters von 2018 keine Erklärung. Ein offizielles Statement von Pariser Seite gibt es zwar nicht, doch übereinstimmende Medienberichte, so etwa die L'Équipe oder Transfer-Experte Fabrizio Romano, lauten, dass man bei PSG enttäuscht von Mbappés Entscheidung sei und sich verraten fühle. Die Annahme sei, dass Mbappé bereits eine Einigung über einen ablösefreien Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 getroffen habe. PSG hatte zuletzt den Druck auf den abwanderungswilligen Ausnahmespieler erhöht. Mbappe müsse entweder einen neuen Vertrag unterschreiben oder den Verein noch diesen Sommer verlassen, hatte Präsident Nasser Al-Khelaifi betont. Paris will unbedingt verhindern, dass der 24-Jährige mit Ablauf seines Vertrages ablösefrei wechselt. Derweil berichtete The Athletic, dass der von der saudischen Regierung geförderte Klub Al-Hilal bereit gewesen sein soll, eine Weltrekord-Ablöse von 300 Millionen Euro (222 Millionen Euro für Neymar ist der aktuelle Rekord) für den Franzosen zu bezahlen, jedoch räumte das Onlineportal auch ein, dass dies für Mbappé angesichts seiner kolportierten Präferenz für Madrid keine ernsthafte Option sei.

© getty Christopher Vivell Der Umbruch bei Chelsea geht munter weiter. Nun verlässt der Technische Direktor Christopher Vivell die Blues nach nicht mal einem Jahr im Amt. Das berichtet der Reporter Nathan Gissing. Der 36-Jährige war erst im vergangenen Dezember an die Stamford Bridge gekommen.

© getty Rasmus Höjlund PSG hat einem Bericht von LÉquipe zufolge Gespräche über eine Verpflichtung von Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo aufgenommen. Der Stürmer steht auch bei Manchester United hoch im Kurs und gilt als wohl günstigste der aktuellen Stürmer-Alternativen auf dem Markt. PSG wäre demnach bereit, circa 60 Millionen Euro für den Dänen zu bezahlen.

© getty Nico González Nico González (21) steht laut Mundo Deportivo kurz vor einem Wechsel zum FC Porto. Demnach stehen beide Klubs kurz davor, sich auf eine Abkösesumme für den Mittelfeldspieler zu einigen. Sein Vertrag in Barcelona läuft derzeit noch bis 2026.

© getty Thiago Ex-Bayern-Star Thiago denkt offenbar über eine Rückkehr nach Spanien nach. Das berichtet Sport. Einen konkreten Abnehmer scheint es für den Mittelfeldspieler des FC Liverpool, dessen Vertrag 2024 ausläuft, aber noch nicht zu geben. Dem Bericht zufolge soll ihm ein Angebot von Galatasaray vorliegen, dass er zumindest noch nicht abgelehnt habe. Anfragen aus Saudi-Arabien jedoch schließe er kategorisch aus. Klubs, die für ihn jedoch infrage kommen sollen, sind Celta Vigo, der FC Sevilla sowie Real Sociedad.

© getty Julian Draxler Die Zukunft von Julian Draxler hängt in der Schwebe. Seine Leihe zu Benfica brachte ihm zwar einen weiteren Meistertitel ein, nach längerer Verletzung jedoch war ein Verbleib in Portugal kein Thema. Und auch bei PSG (Vertrag bis 2024) wird es für den früheren Schalker wohl nicht weitergehen. Trainer Luis Enrique scheint nicht mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler zu planen. Laut sky gibt es aber Anfragen von mehreren Klubs aus Saudi-Arabien, auch wenn keine konkreten Namen genannt werden.

© getty Samu Chukwueze Bayerns einstiger CL-Schreck Samu Chukwueze wird Villarreal verlassen und sich der AC Milan anschließen. Das berichtet die AS. Der Offensivspieler soll einen Fünfjahresvertrag erhalten, das Gelbe U-Boot erhält rund 30 Millionen Euro an Ablöse.

© getty Wilfried Zaha Nach zahlreichen Gerüchten um einen möglichen Abgang bleibt Stürmer Wilfried Zaha nun wohl doch bei Crystal Palace. Das berichtet The Telegraph. Der Ivorer hat nach Auslaufen seines Vertrags offenbar keinen attraktiven Abnehmer gefunden, sodass die Eagles mittlerweile davon ausgehen, dass Zaha einen neuen Vertrag unterzeichnen wird.

© getty Piotr Zielinski Lazio Rom ist scharf auf den Mittelfeldspieler von Napoli, das nun offenbar einen Preis aufgerufen hat. Wie Calciomercato berichtet, verlangt Napoli rund 30 Millionen für den Polen, der Sergej Milinkovic-Savic ersetzen soll. Jener war nach Saudi-Arabien gewechselt. Zielinski selbst hatte offenbar ein Angebot aus der Saudi Pro League, lehnte dies jedoch ab.

© getty Noah Okafor Noah Okafor von Red Bull Salzburg steht offenbar vor einem Wechsel zur AC Milan. Das berichtet Calciomercato. Über die Ablösesumme für den Schweizer ist noch nichts bekannt, die Rossoneri sollen sich mit ihm aber schon über einen Vertrag einig sein. Okafor kam 2020 für mehr als elf Millionen Euro vom FC Basel zu Red Bull.

© getty Samuel Umtiti Der Verteidiger Samuel Umtiti verlässt den FC Barcelona und schließt sich LOSC Lille an. Er kommt ablösefrei und unterschreibt für zwei Jahre. Das gab der Klub am Samstag bekannt.