Transfers und Gerüchte am 21. Juli: Tottenham hat offenbar zwei Kane-Nachfolger auf dem Zettel

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 21. Juli.

© getty Vangelis Pavlidis Für den Fall, dass der VfB Stuttgart noch einen Abgang von Stürmer Serhou Guirassy kompensieren muss, brauchen die Schwaben einen Ersatz. Dieser könnte Vangelis Pavlidis von AZ Alkmaar sein, so ist es griechischen Medien zu entnehmen. Die Niederländer rufen dem Vernehmen nach einen Preis von über zehn Millionen Euro für den 24-jährigen Torjäger auf. Neben dem griechischen Nationalstürmer steht wohl auch Paul Onuachu vom FC Southampton auf Stuttgarts Liste der Guirassy-Nachfolger.

© getty Pedro Laut dem englischen Independant gilt der Brasilianer bei Tottenham als potenzieller Kane-Ersatz, sollte der Transfer zum FC Bayern finalisiert werden. Der 26-Jährige steht in seiner Heimat bei Flamengo Rio de Janeiro unter Vertrag und stand bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar sogar im brasilianischen Aufgebot. Des Weiteren sollen die Spurs Rasmus Hojlund von Atalanta Bergamo auf dem Zettel haben, der Däne steht wohl einem Wechsel zu Manchester United jedoch näher.

© getty Oliver Baumann Nachdem Baumann angeblich ins Visier der Bayern geraten ist, äußerte er sich nun zu den jüngsten Gerüchten. "Ich habe die Meldungen dazu auch wahrgenommen. Ich verstehe die Spekulationen, weil ich schon lange in der Liga bin und nur noch ein Jahr Vertrag habe. Aber ich beschäftige mich aktuell nicht damit", sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Baumann, der 2014 vom SC Freiburg zur TSG gewechselt war, steht noch bis 2024 unter Vertrag.

© getty Lovro Majer Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat der VfL Wolfsburg sein Angebot für den kroatischen Nationalspieler auf 18 Millionen Euro erhöht. Doch wie die Seite fussballtransfers.com wissen mag, hat Stade Rennes die Offerte abgelehnt und fordere eine Summe nahe der 30 Millionen-Marke. Zudem sei CL-Finalist Inter ebenfalls an den Diensten des 25-jährigen Mittelfeldspielers interessiert.

© getty Marcel Sabitzer Am Dienstag kam das Gerücht auf, dass der BVB an Marcel Sabitzer vom FC Bayern interessiert sein soll. Doch auch wenn es erste Gespräch stattgefunden haben sollen, scheint der Österreicher nicht allzu begeistert zu sein von der Perspektive, künftig in Schwarz-Gelb aufzulaufen. Laut Informationen von sky ist in dieser Sache noch nicht viel passiert. Stattdessen bevorzuge Sabitzer die Premier League und hat offenbar auch Anfragen aus England sowie Italien vorliegen. Der BVB wiederum wolle Sabitzer dennoch von einer Zusammenarbeit überzeugen, heißt es weiter. In jedem Fall belaufen sich die Vorstellungen der Münchner auf eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus möglicher Boni.

© getty Andrés Iniesta Der 39-Jährige hatte Anfang des Jahres seinen Vertrag bei Vissel Kobe auslaufen lassen und ist damit derzeit vereinslos. Seine Karriere hat er allerdings noch nicht beendet. Bei seinem Abgang aus Japan sagte er: "Ich will noch spielen. Das hier ist schwierig für mich, deshalb möchte ich einen anderen Ort finden, an dem ich mich zur Ruhe setzen kann." Allerdings wird Iniesta für ein mögliches Engagement bei Miami wohl auf sein übliches Gehalt verzichten müssen, da es in der MLS die Regel gibt, dass pro Team nur drei sogenannte Designated Players spielen dürfen, also drei, die oberhalb der Salary Cap verdienen. Und das tun bei Inter Miami bereits Messi, Busquets und Josef Martinez.

© getty Niklas Tarnat Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt innerhalb der 3. Liga von Rot-Weiss Essen zu 1860 München. Tarnat ist der bereits elfte Neuzugang der Löwen und wurde bei Hannover 96 sowie den Bayern ausgebildet. Wie lange der Kontrakt Gültigkeit besitzt, haben die Sechziger nicht nach außen kommuniziert.

© getty Ciro Immobile Beim BVB klappte es nicht, bei Lazio jedoch ist Ciro Immobile immer noch einer der Topspieler und erzielte in der abgelaufenen Saison immerhin 12 Tore und 5 Assists für die Römer. Und das wiederum macht ihn offenbar interessant für gleich zwei Klubs aus Saudi-Arabien. Wie die Gazzetta dello Sport meldet, sollen sowohl Al-Shabab als auch Al-Wheda am 33-Jährigen interessiert sein und ihm jeweils einen Zweijahresvertrag im Wert von 70 Millionen Euro bieten. Aktuell soll er in Rom gerade mal vier Millionen Euro pro Jahr einnehmen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026 in Rom, doch wäre er nicht der erste Lazio-Star, der nach Saudi-Arabien wechselt. Sergej Milinkovic-Savic wurde für eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro an Al-Hilal verkauft.

© getty Igor Wie der englische Telegraph schreibt, steht der Innenverteidiger kurz vor einem Wechsel zu Brighton. Die Seagulls überweisen dem AC Florenz offenbar 17,5 Millionen Euro für den 25-jährigen Brasilianer. Mit Brighton & Hove Albion spielt Igor in der kommenden Spielzeit in der Europa League.

© imago images Waldemar Anton Nach Abgangsgerüchten um Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos scheint nun auch der Driite im Abwehrbunde des VfB Stuttgart das Interesse ausländischer Vereine geweckt zu haben. Laut Transferexperte Fabrizio Romano bemühen sich der FC Villareal sowie die Istanbuler Klubs Fenerbahce und Galatasaray um eine Verpflichtung des 27-Jährigen. Verantwortliche der Spanier haben sich scheinbar schon mit den Beratern des Innenverteidigers getroffen, um über einen möglichen Transfer zu reden.

© Getty Sadio Mané Laut Informationen der französischen LEquipe rückt ein Transfer des Senegalesen zu Ronaldo-Klub Al Nassr immer näher. Mané selbst sei einem Wechsel in die Wüste gegenüber offen und könnte dort nochmal gutes Geld verdienen. Nach einer enttäuschenden Premierensaison in Deutschland steht der 31-Jährige bei den Bayern auf der Kippe, weshalb die Verantwortlichen von einem Verkauf des Stürmers nicht abgeneigt seien.

© getty Josko Gvardiol Sportchef Max Eberl von RB Leipzig hat eine Einigung über einen Transfer von Abwehrspieler Josko Gvardiol zu Manchester City dementiert. "Es ist so, dass Manchester City verbrieft hat, dass sie ihn gerne haben möchten. Es ist so, dass Josko angedeutet hat, dass er sich das sehr gut vorstellen kann", sagte Eberl am Freitag. Beide Klubs seien in den Verhandlung jedoch noch "sehr weit auseinander". Im Trainingslager in Südtirol fügte Eberl an: "Es gibt keine Einigung, nicht ansatzweise eine Einigung." Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro für den Defensivmann, der in Leipzig einen Vertrag bis 2027 hat. Gleichzeitig nahm Eberl Stellung zu Berichten des Transferexperten Fabrizio Romano, wonach eine Einigung zwischen RB und City erzielt worden sei und Gvardiol bereits Teile des Medizinchecks absolviert habe. "Es wurde eh sehr viel geschrieben und die letzten Informationen über Josko haben uns doch alle sehr überrascht. Aber wie man sieht: Josko ist hier - also entspricht es nicht der Wahrheit. Er hat keinen Medizincheck gemacht - nicht, dass wir wissen. Und ich glaube nicht, dass er es hinter unserem Rücken gemacht hat, weil er einfach ein Vollprofi ist", sagte Eberl.

© getty Jakub Blaszczykowski BVB-Legende Jakub Blaszczykowski hat im Alter von 37 Jahren offiziell seine Karriere beendet. "Jeder Weg hat sein Ende. Vielen Dank für die tolle Unterstützung, die ich bei jedem Schritt erhalten habe. Es hat sich gelohnt, für euch zu spielen und Opfer zu bringen. Ich habe keine einfache Entscheidung getroffen, meine Karriere zu beenden", schrieb "Kuba" bei Instagram. Blaszczykowski bestritt in seiner Laufbahn unter anderem 235 Spiele in der Bundesliga und 109 Partien für die polnische Nationalmannschaft. Zuletzt stand der Offensivspieler bei Wisla Krakau unter Vertrag.

© getty Carlos Borges Für das 19-jährige Talent von Manchester City liegt ein Angebot über umgerechnet 16 Millionen Euro von West Ham vor, so vermeldet es The Guardian. Der portugiesische Flügelspieler hatte offenbar auch das Interesse von Bundesligisten geweckt. Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt beschäftigten sich angeblich ebenfalls mit dem Youngster.

© getty Yann Sommer Gerüchten zufolge ist sich Yann Sommer mit Inter Mailand weitestgehend über einen Wechsel nach Italien einig. Doch das heißt nicht, dass ihn der FC Bayern zeitnah abgeben wird. Und das könnte zum Problem für den Schweizer werden, denn laut eines Berichts der Gazzetta dello Sport hat Inter nun ein Ultimatum gestellt. Das Blatt meldet, dass die Nerazzurri eine Entscheidung bis Sonntag oder allerspätestens Anfang der kommenden Woche wollen. Andernfalls soll ein anderer Keeper ins Auge gefasst werden. Bei Sommer wiederum gibt es zwar eine Klausel im Vertrag, wie Aufsichtsrat Uli Hoeneß am Samstag selbst bestätigt hat, doch greift diese nach Bild-Informationen erst, wenn Manuel Neuer mindestens drei Pflichtspiele absolviert hat. Und das wird aller Voraussicht nach nicht allzubald passieren. Neuer wird voraussichtlich sowohl den Super Cup am 12. August als auch den Bundesliga-Auftakt in Bremen am 18. August verpassen. Bis dahin haben die Bayern offenbar kein Interesse, Sommer abzugeben, jedenfalls nicht, bevor ein besserer Keeper gefunden ist. Und hier soll die Suche weitergehen. Laut Informationen von sky ist der Georgier Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia kein Thema mehr beim Rekordmeister, ebensowenig soll Oliver Baumann (Hoffenheim) ernsthaft diskutiert worden sein. Laut Bild soll es derweil aber erste Gespräche mit Kamil Grabara vom FC Kopenhagen gegeben haben. Der Pole sei durchaus an einem Wechsel interessiert, heißt es weiter. Weitere Namen, die immer mal wieder genannt werden, sind der marokkanische Nationalkeeper Yassine Bounou (Sevilla) sowie Robert Sánchez (Brighton), doch konkret scheinen diese allesamt nicht zu sein.

© imago images Ragnar Ache Der 24-Jährige besitzt konkrete Angebote aus der 2.Bundesliga, vom 1.FC Kaiserslautern und von Greuther Fürth, wo er bereits vergangene Saison an Spielzeit sammeln durfte, berichtet die Bild. Der ehemalige U21-Stürmer Deutschlands könnte die SGE in diesem Sommer entweder per Leihe oder ganz verlassen. Mit Jessic Ngankam holten sich die Frankfurter neulich den nächsten Mittelstürmer, was die Einsatzchancen für Ache nicht vergrößert haben dürfte.