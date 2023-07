Transfers und Gerüchte am 20. Juli: BVB hat offenbar Bayern-Star Sabitzer im Visier - nächster Barça-Star zu Inter Miami

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 20. Juli.

© imago images Moussa Diaby Der Transfer von Bayer Leverkusens Offensivspieler zum Premier-League-Klub Aston Villa steht offenbar kurz bevor. Nach Sky-Informationen haben sich beide Vereine grundsätzlich geeinigt, die Ablösesumme soll auch laut englischen Medien bei bis zu 50 Millionen Euro liegen. Auch Al-Nassr, saudischer Klub von Superstar Cristiano Ronaldo, soll zuletzt Interesse an dem 24-Jährigen gehabt haben. Laut Sky sei es unwahrscheinlich, dass Diaby am Sonntag mit Leverkusen ins Trainingslager nach Österreich reisen wird. Der Franzose war 2019 für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain zu Bayer gekommen.

© imago images Jordi Alba David Beckhams Verein Inter Miami hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und den Spanier verpflichtet. Das verkündete der MLS-Klub am Donnerstag. Der 34-Jährige war seit dem 1. Juli vereinslos, stand zuletzt beim FC Barcelona unter Vertrag und unterschrieb in Florida bis 2024 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Zuvor hatten bereits Albas ehemalige Teamkollegen Lionel Messi und Sergio Busquets in Miami angeheuert.

© getty Jordan Henderson und Fabinho Liverpool wird den Deal zwischen Jordan Henderson und Al-Ettifaq laut Fabrizio Romano bald abschließen und weiter am Abgang von Fabinho arbeiten. Der brasilianische Mittelfeldspieler soll bald zu Al-Ittihad wechseln. Fabinho habe dem Wechsel bereits zugestimmt. Trainer Jürgen Klopp sagte über den Henderson-Deal: "Es wird einen Moment geben, an dem wir wahrscheinlich darüber sprechen müssen, aber nicht jetzt." Liverpool und Al-Ettifaq haben sich angeblich auf eine Ablösesumme von umgerechnet knapp 14 Millionen Euro plus Zusatzkosten geeinigt.

© getty Riyad Mahrez Der Wechsel des 32-Jährigen zu Al-Ahli ist perfekt, berichtet Fabrizio Romano. ManCity und der saudi-arabische Klub wollen den Vertrag bis Ende der Woche unterzeichnen.Mahrez unterschreibt bis Juni 2027. City erhält 35 Millionen Euro mit Zusatzleistungen.

© getty Harvey Barnes Fabrizio Romano berichtet, dass Newcastle United den Transfer von Leicesters Harvey Barnes perfekt gemacht hat. Rund 43 Millionen Euro werden für den 25-jährigen Stürmer fällig.

© getty Marcel Sabitzer Kommt es zu einem überraschenden Transfer von Marcel Sabitzer innerhalb der Bundesliga? Wie Bild am Donnerstag berichtet, soll sich der BVB mit dem Österreicher befassen. In München gilt Sabitzer als Verkaufskaniddat ob des Überangebots im Mittelfeld. In Dortmund hingegen ist nach den Abgängen von Jude Bellingham, Raphaël Guerreiro und Mo Dahoud durchaus Bedarf vorhanden. Wie ein solcher Transfer allerdings aussehen könnte, ist unklar. Sabitzer galt bislang aber als großer Fan der Premier League, wo er im vergangenen halben Jahr für Manchester United aktiv war.

© imago images Jesper Lindström Der 23-Jährige von Eintracht Frankfurt wird offenbar bei Juventus Turin als Ersatz für Federico Chiesa gehandelt. Das schreibt die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Chiesa will unbedingt gehen und soll mindestens 60 Millionen Euro einbringen. Lindström galt schon vor einem Jahr als Kandidat in Turin. Der neu Sportdirektor Christiano Giuntoli soll ein großer Fan des Spielers sein, berichtet die Sport Bild. Die Eintracht fordere für Lindstöm allerdings wohl 35 Millionen Euro. Auch Inter Mailand und Newcastle United sollen an ihm dran sein.

© getty Niels Nkounkou Der 23-Jährige soll sich nach übereinstimmenden Medienberichte mit Eintracht Frankfurt einig sein. Die SGE habe für den Linksverteidiger von Zweitligist AS St.-Etienne aber noch kein Angebot abgegeben.

© getty Sonny Kittel Der 30-Jährige hat einen neuen Verein. Nachdem sein Vertrag beim Hamburger SV nicht verlängert wurde, zieht es Kittel nun zum polnischen Meister Rakow Czestochowa. Dort unterschrieb er bis 2026. Mit etwas Glück spielt Kittel bald in der Champions League. Czestochowa trifft in der 2. Runde der Qualifikation in Bälde auf Qarabag Agdam.

© getty Moisés Caicedo Chelsea macht im Rennen um den 21-Jährigen angeblich ernst, hat aber mit dem FC Liverpool einen potenten Konkurrenten abzuschütteln. Brighton & Hove Albion lehnte zunächst die Offerte der Blues über rund 81 Millionen Euro ab, doch nun will Chelsea laut Daily Mail mit einem Angebot über 93 Millionen plus Bonuszahlungen nachlegen. Angeblich sei man sich mit dem Spieler so gut wie einig. Nach Informationen von Talksport überlegen jedoch auch die Reds, in den Poker um Caicedo einzusteigen. Brighton soll jedoch wohl mindestens 116 Millionen fordern.

© imago images / PA Images Aleksandar Mitrovic Der 28-Jährige will den FC Fulham unbedingt verlassen, doch die Cottagers wollen für ihn laut Sky Sports knapp 60 Millionen Euro sehen. Al-Hilal sei interessiert, doch nicht für diese Summe. Die Ablöseforderung von Fulham soll Mitrovic sehr wütend gemacht haben. Angeblich habe er dem Klub mitgeteilt, dass er nie wieder für Fulham spielen möchte. Mitrovic-Berater Pini Zahavi habe Fulhams Teilbesitzer Tony Khan aufgefordert, Mitrovic für eine Summe zwischen 40 und 52 Millionen Euro gehen zu lassen. Der Vertrag des Serben läuft noch bis 2026.

© getty Brian Brobbey Der 21-Jährige soll auf dem Zettel des FC Everton stehen, berichtet Sky Sports. Demnach gibt es Kontakt zwischen den Toffees und Ajax Amsterdam, aber noch kein Angebot. Bei Ajax hat Brobbey Vertrag bis 2027.

© getty Donny van de Beek Der 26-Jährige kam 2020 als vielversprechendes Talent von Ajax Amsterdam zu United, doch konnte sich seither nicht durchsetzen. Nun könnte der Niederländer die Insel verlassen. Der 40 Millionen-Transfer kann sich einen Abschied von den Red Devils in diesem Sommer gut vorstellen, so schreibt fussballtransfers.com.

© getty Felix Uduokhai Der Abwehrspieler wird seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Daher zielt der FCA darauf ab, ihn noch in diesem Sommer zu verkaufen. Nun soll die SSC Neapel am 25-Jährigen dran sein. Laut kicker beschäftigt sich auch Borussia Mönchengladbach mit Uduokhai.

© getty Neymar Trotz Gerüchten über einen Abgang geht Neymar von einem Verbleib bei Paris St.-Germain aus. "Bis jetzt hat niemand etwas zu mir gesagt", erklärte der Angreifer in einem Youtube-Interview mit dem brasilianischen Sportjournalisten Casimiro Miguel bezüglich eines möglichen Abschieds vom französischen Meister und betonte: "Ich habe einen Vertrag mit Paris St.-Germain." Er sei "gelassen, auch wenn es nicht viel Liebe zwischen den Fans und dem Spieler gibt. Ich werde da sein", sagte Neymar in dem Interview, das bereits am 22. Juni aufgezeichnet worden war und am Mittwoch (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, und fügte lachend hinzu: "Mit oder ohne Liebe."

© (C)Getty images Kyle Walker Der Außenverteidiger von Manchester City hat seinem Trainer Pep Guardiola angeblich mitgeteilt, dass er den Klub verlassen und zum FC Bayern wechseln will. Das berichten Sky, Sport1 und die Sport Bild übereinstimmend. Nach Angaben der Sport Bild wollen sich die Cityzens am Donnerstag noch einmal mit dem Rechtsverteidiger unterhalten, der sich dem Bericht zufolge aber nicht mehr umstimmen lassen will. Der Transfer hängt nun davon ab, ob sich die beiden Klubs bei der Ablösesumme einigen können. Walker hat sich am Mittwochabend mit dem Team auf den Weg nach Japan gemacht, wo City während seiner Asienreise Station macht und in einem Testspiel auf den FC Bayern trifft. Für die Cityzens gehe es laut Sport Bild jetzt nur noch darum, etwas auf Zeit zu spielen, um sich um einen passenden Nachfolger für Walker kümmern zu können.

© getty Oliver Baumann Der FC Bayern München beschäftigt sich bei seiner Suche nach einem neuen Keeper offenbar auch mit dem Torwart der TSG Hoffenheim. Das berichtet der kicker und verweist darauf, dass der 33-Jährige schon im Winter ein Transfer-Kandidat gewesen sei.