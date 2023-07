Transfers und Gerüchte am 19. Juli: Brisanter Wechsel von Juan Cuadrado zu Inter Mailand - FC Bayern vor Einigung mit Torwart?

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 19. Juli.

Der Transfer hatte sich bereits abgezeichnet - und vereinzelt Proteste bei Inter-Anhängern ausgelöst. So hatten sich etwa 100 Fans vor dem Klub-Sitz versammelt und gegen die Verpflichtung protestiert.

Der Wechsel von Juan Cuadrado von Juventus Turin zu Inter Mailand ist perfekt. Der Champions-League-Finalist aus Mailand bestätigte den Transfer am Mittwoch, der kolumbianische Nationalspieler erhält einen Vertrag bis Juni 2024.

Bis zum kommenden Montag soll die Trennung von Schulz besiegelt sein. Dann reist der BVB in die USA - dort soll der Aussortierte nicht mit dabei sein.

Das noch bis 2024 datierte Arbeitspapier des Linksverteidigers würde Schulz dann eine Abfindungszahlung in Höhe von acht bis zehn Monatsgehältern einbringen, heißt es. Das entspräche einem Betrag zwischen 3,6 und 4,5 Millionen Euro.

Der FC Liverpool und Al-Hilal aus Saudi-Arabien seien ebenfalls interessiert. PSG will für den Mittelfeldspieler offenbar rund 80 Millionen Euro haben.

Die Beteiligten biegen "auf die Zielgerade ein", heißt es in dem Bericht. Can soll bis 2026 unterschreiben.

Der Dortmunder steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung. Das will die Bild erfahren haben.

Baumgartls Vertrag bei der PSV Eindhoven werde demnach aufgelöst, so dass der Innenverteidiger ablösefrei nach Gelsenkirchen kommt.

Der FC Schalke 04 wird sich wohl noch einmal in der Abwehr verstärken. Nach Informationen von Sky wechselt Baumgartl, der zuletzt per Leihe beim 1. FC Union Berlin spielte, zu S04.

Der 22-Jährige, der im Viertelfinale der Europa League in der vergangenen Saison gegen Bayer traf, sei jedoch kein Kandidat, der sich nach Schicks Comeback freiwillig auf die Bank setzen würde.

Laut Sport Bild wird der 25-Jährige seinen 2024 datierten Vertrag beim FC Augsburg nicht verlängern. Daher soll der Abwehrspieler noch in diesem Sommer abgegeben werden. Auch Stürmer Mergim Berisha gilt dem Bericht zufolge als Verkaufskandidat.

Zweitligist SV Elversberg hat das Sturmtalent vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 19 Jahre alte Däne wechselt für eine Saison auf Leihbasis zum Aufsteiger. In der vergangenen Saison war Faghir vom VfB bereits an den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland verliehen gewesen.

Der Nationalspieler vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat beim Trainingsauftakt der Nationalspieler am Mittwoch gefehlt. Wie der Klub mitteilte, sei der 31-Jährige für Vertragsgespräche mit einem anderen Klub freigestellt und trainiere daher nicht mit der Mannschaft. Medienberichten zufolge steht der Linksverteidiger vor einem Wechsel zum Zweitligisten Hannover 96.

Der 18-jährige georgische Jugendnationalspieler wechselt wohl per Leihe vom Bayern München II zum österreichischen Zweitligisten FC Flyeralarm Admira. Das berichtet der georgische Blogger Luka Lagvilava, der den Twitter-Account "GeorgianFooty" betreibt.

© getty

Allan Saint-Maximin

Der 26-Jährige steht wohl vor einem Wechsel zu Al Ahli nach Saudi-Arabien. Eddie Howe, Trainer von Newcastle United, sagte bei einer Medienrunde über den ehemaligen Hannoveraner: "Die Gespräche laufen. Aufgrund des Financial Fairplay müssen wir handeln, sonst sitzen wir diesen Sommer fest - ich will ihn nicht verlieren, aber das FFP zwingt uns zu einem gewissen Grad dazu. Es sieht so aus, als ob es passieren wird. Manchmal müssen diese Dinge passieren, damit ein Verein wachsen kann."

Al Ahli bietet laut Fabrizio Romano 25 Millionen Euro für Saint-Maximin. Der Flügelstürmer ist bei den Magpies noch bis 2026 gebunden.