Transfers und Gerüchte am 18. Juli: Hammer! Bayern bei Joshua Kimmich offenbar gesprächsbereit

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 18. Juli.

© getty Leon Goretzka Am Montag erfuhren wir bereits, dass neben Manchester United unter anderem auch West Ham an Leon Goretzka interessiert sein soll - er wird dort als Nachfolger von Declan Rice gehandelt. Am Dienstag nun erfahren wir, wo er offenbar nicht landen wird. Ein Wechsel zum BVB scheint nämlich keine Option. Laut Sport Bild ist das derzeitige Gehalt Goretzkas schlicht zu hoch für die Borussia. Seine Bezüge sollen sich aktuell auf 17 Millionen Euro pro Jahr belaufen.

© getty Almugera Kabar Der FC Barcelona hat offenbar ein Auge auf Almugera Kabar aus der U19 von Borussia Dortmund geworfen. Das berichtet die Bild. Demnach führen die Katalanen bereits Gespräche mit dem deutschen Jugend-Nationalspieler, den die Dortmunder allerdings nicht abgeben wollen. Kabar rückte erst in diesem Sommer aus der U17 in die U19 auf. In der abgelaufenen Saison sammelte der Linksverteidiger in 18 Pflichtspielen für die U17 sechs Scorerpunkte (drei Tore, drei Assists). Er kam 2019 aus Hamm nach Dortmund.

© getty Conor Gallagher Der BVB wird die durch den Abgang von Jude Bellingham zu Real Madrid entstandene Lücke im zentralen Mittelfeld wohl nicht mit Conor Gallagher vom FC Chelsea stopfen. Das berichtet Sky. Demnach hat sich in den vergangenen Wochen nicht mehr als das lose Interesse entwickelt, das den Schwarz-Gelben nachgesagt wurde. Für Gallagher sieht es eher nach einem Wechsel zu West Ham aus; dort steht er dem Bericht zufolge auf der Wunschliste.

© getty El Chadaille Bitshiabu RB Leipzig hat das Abwehr-Talent El Chadaille Bitshiabu verpflichtet. Der 18 Jahre alte Franzose kommt von Paris St. Germain und unterschrieb bei den Sachsen einen Vertrag bis 2028. Der 1,96 Meter große Bitshiabu absolvierte bislang 19 Pflichtspiele für PSG, unter anderem im vergangenen März in der Champions League gegen Bayern München. "Die sportliche Leitung um Max Eberl hat mir diesen besonderen und reizvollen Weg aufgezeigt, der mich von Beginn an begeistert hat. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mich mit dem Team auf die neue Saison vorzubereiten", sagte Bitshiabu. RB-Geschäftsführer Eberl fügte hinzu: "El Chadaille ist enorm schnell, präsent im Kopfballspiel, zweikampfstark und sicher im Spielaufbau. Als Linksfuß passt er zudem perfekt in unser gesuchtes Profil."

© getty Joshua Kimmich Das wäre ein echter Hammer: Wie der kicker meldet, ist Joshua Kimmich beim FC Bayern München tatsächlich nicht mehr unverkäuflich. Vor einigen Wochen hatte der FC Barcelona offensiv um den 28-Jährigen geworben, das allerdings erfolglos. Nun soll Kimmich allerdings nicht mehr unantastbar sein: Bei einem "lukrativen Angebot" seien die Bayern gesprächsbereit. Der Nationalspieler hat noch Vertrag bis 2025.

© getty Yann Sommer Inter Mailand macht im Werben um Bayern Münchens Torhüter Yann Sommer anscheinend ernst. Wie der kicker berichtet, sind die Italiener bereit, die Ausstiegsklausel des Schweizer Nationaltorwarts zu aktivieren und acht Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Andre Onana soll an Manchester United verkauft werden. Beim deutschen Rekordmeister ist die Torhüter-Situation kompliziert. Manuel Neuer (37) wird laut Trainer Thomas Tuchel mindestens den Saisonstart verpassen, unklar ist, wann und ob der Weltmeister von 2014 zu alter Form finden kann. Sowohl der neue Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen als auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß haben erklärt, auf der Position kein Risiko einzugehen. Alexander Nübel soll wohl verkauft werden, unter Vertrag (bis 2024) steht zudem Sven Ulreich.

© getty Harry Kane Tottenham-Stürmer Harry Kane kann sich einen Wechsel zu Paris Saint-Germain nicht vorstellen. Das berichtet die englische Tageszeitung Telegraph. Die Franzosen waren nach Medienberichten in das Rennen um den Angreifer eingestiegen, konnten den 29-Jährigen aber nicht überzeugen. Damit bleibt der FC Bayern München der einzige ernsthafte Interessent aus dem Ausland für Kane. Die Spurs möchten ihren Top-Star am liebsten behalten und wenn überhaupt, dann nur an einen Klub verkaufen, der nicht in der Premier League spielt. Für den FCB ist Kanes angebliche Absage an PSG eine gute Nachricht, denn damit besteht nun nicht die Gefahr, in ein Wettbieten hineingezogen zu werden.

© getty Kim Min-Jae Der FC Bayern München hat für die kommende Saison einen neuen Innenverteidiger: Nach Angaben von Sky hat der Klub in den Gesprächen mit Napolis Min-Jae Kim die letzten Details geklärt und sich auf den Transfer geeinigt. Dabei ziehen die Münchner die im Vertrag des Südkoreaners festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von rund 50 Millionen Euro, um ihn zum FCB zu holen. Dem Bericht zufolge soll die Verpflichtung noch in der laufenden Woche verkündet werden. Kim wird sich dann angeblich sofort seinem neuen Team anschließen und mit den Bayern auch am kommenden Montag auf Asienreise gehen. In Japan und Singapur treffen die Münchner in drei Testspielen auf Manchester City, Kawasaki Frontale und den FC Liverpool.

© getty Alexander Nübel Stuttgart wird laut Sport1 zeitnah ein verbessertes Angebot für Nübel abgeben. Bisher bot der VfB dem Vernehmen nach eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 München. "Ja, wir sind in Gesprächen", bestätigte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Sonntag Interesse an Nübel. Offenbar strebt der FC Bayern einen festen Verkauf für etwa zehn Millionen Euro an. "Wenn er einen Verein findet, kann er gehen", sagte Uli Hoeneß am Samstag. Abgesehen von Stuttgart buhlt auch Leeds United um den 26-jährigen Deutschen, der zuletzt zwei Jahre lang per Leihe für die AS Monaco spielte. Nübels Vertrag läuft noch bis 2025.

© getty Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo spielt seit Januar für Al-Nassr in Saudi-Arabien. Sein Vertrag läuft noch bis 2025 und der Portugiese hat keine Intention, daran etwas zu ändern. Mehr noch: er positioniert sich klar: "Ich werde nicht nach Europa zurückkehren, die Tür ist komplett geschlossen. Ich bin schon 38 Jahre alt, und so wie ich das sehe, hat der Fußball in Europa viel an Qualität verloren, nur die Premier League ist noch weit über allen anderen", sagte CR7 zu Record.

© getty Tijjani Reijnders Der kolportierte Wechsel von Alkmaars Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders zur AC Milan nimmt Formen an. Mittlerweile sind Videos aufgetaucht, die seine Ankunft am Flughafen in Mailand zeigen. Laut Fabrizio Romano steht am Dienstag der Medizincheck an, anschließend wird der Vertrag unterschrieben.

© getty Aleksandar Mitrovic Al-Hilal hat offenbar ein drittes Angebot für Stürmer Aleksandar Mitrovic von Fulham abgegeben. Es soll sich laut Reporter Ben Jacobs auf 40 Millionen Euro belaufen. Zuvor sollen die Cottagers bereits ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro abgelehnt haben.

© getty Hugo Lloris Torhüter Hugo Lloris scheint an einem Wechsel zurück nach Frankreich interessiert zu sein. Wie RMC Sport berichtet, soll er speziell einen Wechsel zu PSG in Erwägung ziehen, so der Hauptstadtklub denn ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Sein Vertrag bei Tottenham läuft noch bis 2024, insofern könnte er verfügbar sein. Unklar ist allerdings, ob Lloris dann noch Stammkeeper wäre, denn Gianluigi Donnarumma scheint bei PSG sicher im Sattel zu sitzen.

© getty Amad Diallo Die Nachfrage nach Manchester Uniteds Youngster Amad Diallo ist groß. Laut Daily Mail ist nun auch Leicester City dran, das wohl Flügelspieler Harvey Barnes ersetzen muss: Der wird vor allem mit Newcastle in Verbindung gebracht. Diallo wiederum soll aber auch bei Burnley und Sheffield United hoch im Kurs stehen.

© getty Ethan Ampadu Leeds United steht laut The Athletic vor einem Transfer von Verteidiger Ethan Ampadu von Chelsea. Es geht in den Verhandlungen wohl um einen festen Transfer, nachdem Ampadu im Vorjahr an Spezia ausgeliehen war. Laut Romano soll die Ablöse bei rund 8 Millionen Euro liegen, während Chelsea an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt werden soll.

© getty Karim Rekik Karim Rekik steht offenbar vor einem Wechsel vom FC Sevilla zu Steven Gerrards neuem Klub Al Ettifaq. Das meldet Fabrizio Romano. Demnach ist der Wechsel des Verteidigers so gut wie fix und es müssen nur noch letzte Details geklärt werden. Sogar der Medizincheck soll schon gebucht sein.

© getty Arthur Melo Arthur Melo wechselt wohl von Juventus zur Fiorentina. Laut Romano soll es eine Leihe bis 2024 für den Brasilianer sein - inklusive eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Juve wird demnach auch einen Teil des Gehalts des Mittelfeldspielers in der kommenden Saison übernehmen.

© getty Yunus Musah Mittelfeldspieler Yunus Musah (20) steht vor einem Wechsel von Valencia zur AC Milan. Laut Gazzetta dello Sport sind nur noch letzte Details zwischen den Klubs zu klären. Der US-Nationalspieler soll dem Bericht zufolge rund zwei Millionen Euro im Jahr verdienen.

© getty Morris Schröter 1860 München hat Mittelfeldspieler Morris Schröter von Hansa Rostock verpflichtet. Der 27-Jährige hofft bei den Löwen auf mehr Spielpraxis als bei Hansa, wo er vergangene Saison auf 21 Pflichtspiele kam, allerdings nie über 90 Minuten. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. "Ich möchte sportlich dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam eine erfolgreiche Zeit mit dem TSV 1860 München haben", sagte Schröter, der im Sommer 2022 vom damaligen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden nach Rostock gekommen war.

© getty Smail Prevljak Zweitligist Hertha BSC hat sich im Angriff verstärkt. Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, unterschrieb der Bosnier Smail Prevljak einen Vertrag bis 2025. Zuletzt spielte der 28-Jährige dreieinhalb Jahre beim belgischen Erstligisten KAS Eupen. In der abgelaufenen Saison schoss Prevljak, der in der Jugend für RB Leipzig spielte, sechs Liga-Tore und legte drei Treffer auf.

© getty Christopher Klarer Darmstadt 98 hat sich in der Abwehr mit Christoph Klarer verstärkt. Der 23 Jahre alte Österreicher kommt vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und hat einen Vertrag bis Juni 2027 bei den Lilien unterschrieben. Die Ablösesumme für den Innenverteidiger soll bei zwei Millionen Euro liegen. "Christophs Spielweise, aber auch seine Teamqualitäten haben mir in den Spielen der Fortuna immer sehr imponiert", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht: "Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler, und wir trauen ihm zu, in Darmstadt eine gute Rolle beim Erreichen unserer Ziele spielen zu können."