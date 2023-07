Transfers und Gerüchte am 17. Juli: Nicht nur United! Zweiter PL-Klub interessiert sich offenbar für Goretzka

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 17. Juli.

© imago images Leon Goretzka Es ist unklar, ob der Nationalspieler unter Trainer Tuchel noch eine Zukunft beim FC Bayern hat. Wie Sky erfahren haben will, ist der Rekordmeister bereit, Goretzka ziehen zu lassen - "wenn ein seriöses Angebot in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro auf dem Tisch liegt". Laut des TV-Senders steht der Mittelfeldspieler weiterhin auf der Liste von Manchester United, außerdem soll West Ham United an Goretzka interessiert sein. Die Hammers suchen nach einem Nachfolger für den zum FC Arsenal abgewanderten Declan Rice. Sky und der kicker berichten allerdings zugleich, dass Goretzka in München bleiben will.

© getty Die Zukunft des FC Chelsea ist derzeit völlig unklar. Angelo Gabriel Der FC Chelsea hat abermals auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste des brasilianischen Sturmtalents Angelo Gabriel gesichert. Der 18-Jährige wechselt vom FC Santos auf die Insel und soll 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Über die Vertragslaufzeit machte Chelsea keine Angaben. Der Youngster wurde bei seinem Debüt für den einstigen Pele-Klub im Alter von 15 Jahren und 308 Tagen zum jüngsten Spieler, der je in der ersten brasilianischen Liga gespielt hatte. Inzwischen hat er bereits 129 Pflichtspiele absolviert (fünf Tore, zehn Vorlagen) und ist der jüngste Torschütze der Copa Libertadores. Ob Angelo, wie er genannt wird, ab Sommer für die Blues auflaufen wird, ist jedoch fraglich. Im Raum steht eine Leihe, als möglicher Abnehmer gilt Schwesterklub RC Straßburg in Frankreichs Ligue 1.

© imago images El Chadaille Bitshiabu Laut übereinstimmenden Medienberichten wird RB Leipzig an diesem Montag den Transfer des Innenverteidigers bekannt geben, der sich bereits zum Medizincheck in Leipzig befindet. Das 18-jährige Juwel, das zu den größten Abwehr-Talenten weltweit zählt, kommt von Paris St.-Germain und soll rund 15 Millionen Euro kosten.

© getty Khvicha Kvaratskhelia Der Georgier spielte eine bärenstarke Saison bei der SSC Neapel. Nun soll Newcastle United laut Corriere dello Sport und des saudi-arabischen Newsportals WinWin AllSports ein Angebot über 95 Millionen Euro für Kvaratskhelia abgegeben haben. Eine Replik von Napoli stehe demnach noch aus, doch es heißt, Neapel möchte auch für diese Summe nicht verkaufen. Stattdessen arbeite man seit geraumer Zeit an einer Vertragsverlängerung mit Kvaratskhelia.

© getty André Onana Bald dürfte der sich lange angebahnte Wechsel des Keepers zu Manchester United offiziell sein. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano haben sich alle Parteien geeinigt. Onana soll bei den Red Devils einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Mit einer offiziellen Bekanntgabe ist im Laufe dieser Woche zu rechnen, heißt es.

© getty Jonathan Tah Der 27-Jährige liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League, doch seine Ausstiegsklausel über 18 Millionen Euro ist mittlerweile abgelaufen. West Ham United soll Interesse am Leverkusener gehabt haben. Dennoch ist unklar, ob der Innenverteidiger bei Bayer bleibt. "Wir haben es auf jeden Fall wieder in der eigenen Hand, weil die Klausel abgelaufen ist", sagte Geschäftsführer Simon Rolfes dem kicker: "Von daher gehen wir in unseren Planungen erst mal davon aus, dass er bleibt. Grundsätzlich ist das Transferfenster aber natürlich noch ein paar Wochen offen, deshalb kann es schon noch einige Bewegungen geben."

© getty Moussa Diaby Neben Tah steht auch noch nicht fest, ob der schnelle Franzose in der kommenden Saison unterm Bayer-Kreuz aufläuft. Aston Villa hatte ein Angebot für Diaby abgegeben, dass dem kicker zufolge unter 30 Millionen Euro lag und daher abgelehnt wurde. Leverkusen will demnach rund um die 60 Millionen Euro für den Flügelspieler haben. Der Klub aus Birmingham wolle offenbar zeitnah nachbessern.

© getty Oliver Glasner Der saudi-arabische Verein Al Ahabab FC muss ohne den 48-Jährigen planen. Laut Bild lehnte Glasner das Angebot von über acht Millionen Euro Netto-Jahresgehalt ab. Zuvor in Frankfurt soll der Österreicher 2,1 Millionen Euro brutto jährlich verdient haben.

© imago images Marcus Rashford The Athletic schreibt, dass Manchester United eine grundsätzliche Einigung mit Rashford über einen neuen Fünfjahresvertrag erzielt hat. Der 25-Jährige habe höher dotierte Angebote anderer Klubs abgelehnt, um bei den Red Devils zu bleiben.

© getty Niclas Füllkrug Nach dem 3:1-Testspielsieg des SV Werder gegen Regionalligist VfB Oldenburg hat der Stürmer über seine weiter unklare Zukunft gesprochen. "Das dreht sich hin und her. Es gab schon Punkte, als wir näher dran waren, dass das Thema vom Tisch ist. Dann gab es Tage, wo wir weiter weg waren", sagte Füllkrug. Laut kicker wird der Nationalspieler das aktuelle Bremer Angebot nicht annehmen. Angesichts eines noch bis 2025 laufenden Vertrags "brauche ich keine bestimmte Deadline", sagte Füllkrug. Über die zahlreichen Spekulationen sagte er: "Man wundert sich dann doch, wie viel in der Presse landet und welche Sachen dann auch stimmen. Es ist so, dass wir mit Werder alles besprechen, was passiert."

© getty Marc Roca Der ehemalige Bayern-Spieler hat einen neuen Verein gefunden. Rocas Wechsel von Leeds United auf Leihbasis zu Real Betis ist perfekt. Das gaben die Spanier offiziell bekannt.

© getty Kalvin Phillips Nach dem geplatzten Transfer von Thomas Tuchels Wunschspieler Declan Rice zum FC Bayern hieß es zuletzt im Bild-Podcast "Bayern Insider", dass ein Wechsel des englischen Nationalspielers weiterhin nicht ausgeschlossen sei. Konkurrenz bekäme der FCB laut Sky Sports und des englischen Mirror dann aber vom FC Liverpool, der auch an Phillips dran sein soll. Beim LFC könnte der 27-Jährige der Nachfolger von Fabinho werden, der angeblich nach Saudi-Arabien geht. Doch auch mit Romeo Lavia (FC Southampton), Ryan Gravenberch (FC Bayern) und Sofyan Amrabat (AC Florenz) sollen sich die Reds beschäftigen.

© imago images Juan Cuadrado Der Flügelstürmer wird Juventus Turin nach sechs Jahren ablösefrei verlassen und offenbar zu Inter Mailand wechseln. Das berichtet Sky Italia. Demnach unterschreibt der 35-Jährige bei den Nerazzurri für ein Jahr.

© getty Marcel Halstenberg Der Transfer des Leipzigers in seine Heimat zu Hannover 96 zieht sich weiter hin. Laut kicker hängt es an der Ablösesumme: RB will eine Million Euro haben, was für die Niedersachsen utopisch sei.

© getty Jonathan Bamba Union Berlin beschäftigt sich angeblich mit dem vereinslosen 27-Jährigen. Die Köpenicker sollen nach Informationen von RMC Sport einer von mehreren Interessenten an dem Offensivspieler sein, dessen Vertrag bei OSC Lille auslief. Favorit im Rennen um Bamba sollen aber OGC Nizza und Celta Vigo sein, zudem ist angeblich auch Olympique Marseille sowie Los Angeles Galaxy dran. Bamba kickte zuletzt fünf Jahre in Lille und absolvierte dort 200 Partien.

© Getty Lucas Tousart Der 26-Jährige gehört aufgrund seines hohen Gehalts zu den Verkaufskandidaten bei Hertha BSC. Nach Informationen der französischen Sportzeitung L'Equipe hat die SSC Neapel Interesse am Franzosen. Tousart wechselte im Winter 2020 für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Berlin. In Neapel würde er auf Trainer Rudi Garcia treffen, mit dem er bereits bei OL zusammengearbeitet hat. Napoli soll in den kommenden Tagen ein Angebot für Tousart abgeben.

© getty Nicolas Mayer Thomas Tuchel hat wohl einen neuen Mitarbeiter in seinem Trainerteam beim FC Bayern. Wie die Bild beobachtete, soll es sich dabei um den 41-jährigen Nicolas Mayer handeln, der zuletzt noch "Performance Manager" bei Tuchels Ex-Klub Paris Saint-Germain war. Mayer, der seit 2014 in Paris arbeitete, kennt Tuchel aus gemeinsamen Zeiten bei PSG. Dort war der FCB-Coach von Juli 2018 bis Dezember 2020 tätig. Der neue PSG-Trainer Luis Enrique soll für Mayer keine Verwendung mehr gehabt haben. Mayer soll künftig an der Seite von Fitness-Chef Prof. Dr. Holger Broich arbeiten.

© imago images Gregor Kobel Als Torhüter Gregor Kobel 2021 vom VfB Stuttgart für 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte, unterschrieb der Schweizer einen Vertrag bis 2026. Dieser soll ihm kolportierte 3,5 Millionen Euro jährlich einbringen. Da der Keeper mit seinen starken Leistungen zuletzt Begehrlichkeiten anderer Klubs weckte, führt der BVB den Ruhr Nachrichten zufolge bereits seit geraumer Zeit Gespräche mit Kobel und dessen Management über eine Neugestaltung des Kontrakts. Kobels Gehalt soll demnach marktgerecht angepasst werden, zudem würde sich der Vertrag um ein Jahr verlängern. Er würde dann zu den Top-Verdienern bei der Borussia gehören. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass laut der Zeitung in diesem Sommer beim BVB Anfragen hochkarätiger Klubs für den Schweizer eingingen. Die Dortmunder rechnen sich offenbar gute Chancen bezüglich einer Einigung mit Kobel aus, mit einem schnellen Vollzug soll jedoch nicht gerechnet werden.