Transfers und Gerüchte am 2. Juni: Kanes Pläne wackeln - Poker um deutschen Torhüter

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 2. Juni

© getty Declan Rice Declan Rice ist der Wunschkandidat des FC Bayern auf der Sechs. Es war sogar schon von positiven Tendenzen zu hören. Doch nun scheint Thomas Tuchels Traum geplatzt zu sein. Die Daily Mail meldet, dass der Star von West Ham dann doch lieber in der Premier League bleiben wolle. Dem Bericht zufolge ist Arsenal der Favorit auf die Dienste des englischen Nationalspielers und soll auch Manchester United im Werben überholt haben. In jedem Fall werden die Hammers rund 100 Millionen Euro für Rice verlangen.

© getty Niels Nkounkou Niels Nkounkou bleibt langfristig bei AS St.-Etienne. Das gab der Ligue-1-Klub offiziell bekannt. Der Linksverteidiger war zu Saisonbeginn auf Leihbasis von Everton zu ASSE gekommen und wurde nun gekauft.

© getty Trevoh Chalobah Defensivspieler Trevoh Chalobah vom FC Chelsea hat offenbar das Interesse von Inter Mailand geweckt. Das Eigengewächs soll den Nerazzurri laut Evening Standard rund 29 Millionen Euro wert sein. Chalobah kam zuletzt nur sporadisch zum Einsatz und es ist unklar, wie sich seine Perspektive unter dem neuen Coach Mauricio Pochettino entwickeln wird.

© getty Harry Kane Am Donnerstag erfuhren wir bereits, dass Starstürmer Harry Kane wohl doch nicht zum FC Bayern wechseln und stattdessen allen voran zu Manchester United wechseln wolle. Zur Not auch erst 2024, wenn sein Vertrag bei den Spurs ausläuft. Dieser Plan allerdings könnte sich verkomplizieren, denn glaubt man dem Football Insider, dann soll das Interesse der Red Devils stark nachgelassen haben. Stattdessen soll Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo nun das neue Transferziel für den Angriff sein, zumal dieser wohl verhältnismäßig leichter zu haben sei. Demnach würde jener nur rund 60 Millionen Euro an Ablöse kosten. Die Spurs wiederum sollen mehr als 100 Millionen für Kane verlangen und seien ohnehin nicht sonderlich scharf darauf, ihn an die nationale Konkurrenz abzugeben.

© getty Sam Allardyce Das war ein kurzes Vergnügen! Sam Allardyce hatte Leeds United erst Anfang Mai übernommen, schaffte es jedoch nicht, den Klassenerhalt zu sichern. Entsprechend geht der exzentrische Coach nun wieder. Der Klub gab die Trennung am Freitag offiziell bekannt und erklärte zugleich, dass ein Nachfolger in den kommenden Wochen präsentiert werden soll.

© getty Phil Neville Keine Liebe unter alten Teamkollegen! Wie The Athletic meldet, hat sich der Klub von David Beckham, Inter Miami, nach der jüngsten Pleite in der MLS gegen die New York Red Bulls von Trainer Phil Neville getrennt. Miami ist derzeit das Schlusslicht der Eastern Conference mit ganzen 15 Punkten aus 15 Spielen. Neville und Beckham spielten einst zusammen bei Manchester United und für die Three Lions.

© getty Yannick Carrasco Yannick Carrasco könnte sich im Sommer dem FC Barcelona anschließen. Eine Möglichkeit, über die sich Atletico-Cheftrainer Diego Simeone nun geäußert hat. Der Argentinier sagte auf einer Pressekonferenz: "Yannick Carrasco hat die Chance, sich Barça anzuschließen, was eine großartige Möglichkeit für ihn ist." Simeone räumte aber auch ein: "Ich möchte, dass die guten Spieler bleiben, aber wenn sie gehen, danke ich ihm für alles." Barcelona besitzt eine Kaufoption für Carrasco in Höhe von 20 Millionen Euro, die im Zuge des Verkaufs von Memphis Depay nach Madrid verhandelt worden war. Fraglich ist jedoch, ob Barcelona in diesem Sommer aufgrund ihrer finanziellen Probleme überhaupt Spieler verpflichten darf.

© getty Denis Zakaria Ex-Gladbacher Denis Zakaria kehrt wohl zu Juventus zurück. Der derzeit an Chelsea ausgeliehene Mittelfeldspieler sendete eine Art Abschiedsnachricht an die Blues. Auf Instagram schrieb Zakaria: "Es war eine harte Zeit, aber ihr habt mich immer unterstützt. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Lasst uns auf die schönen Erinnerungen konzentrieren."

© getty Folarin Balogun Folarin Balogun ist weiter heiß begehrt. Der Arsenal-Stürmer steht nun nicht nur auf der Wunschliste von Milan, sondern auch vom italienischen Meister Napoli. Laut Mirror sieht Napoli Balogun als möglichen Nachfolger für Victor Osimhen, der in diesem Sommer für viel Geld verkauft werden könnte.

© getty Cristiano Ronaldo Allen Gerüchten zum Trotz wird Cristiano Ronaldo wohl auch in der kommenden Saison für Al-Nassr auf Torejagd gehen. "Ich bin glücklich, ich will und ich werde hier weitermachen", erklärte Ronaldo nach einer titellosen Saison in Saudi-Arabien.

© getty Levi Colwill Levi Colwill bleibt wohl doch bei Chelsea. Wie der Guardian berichtet, haben die Blues ein Angebot von Brighton & Hove Albion in Höhe von rund 35 Millionen Euro für Colwill abgelehnt. Der Innenverteidiger (20) war in der abgelaufenen Saison an Brighton ausgeliehen, soll aber ein Schlüsselspieler für die Zukunft unter Pochettino sein.

© getty Tammy Abraham Tammy Abraham soll auf dem Markt sein. Wie der Telegraph berichtet, soll die Roma signalsiert haben, dass der Stürmer für einen angemessenen Preis zu haben sei. Details sind noch keine bekannt, aber der Engländer spielte zuletzt zwei Jahre in Rom. In der Saison 2022/23 war er jedoch wenig effektiv mit gerade mal 8 Treffern und 4 Assists in 37 Spielen der Serie A.

© getty Loris Karius Newcastle will offenbar mit Torhüter Loris Karius verlängern. Das berichtet The Athletic. Demnach gab es bereits Gespräche mit Teammanager Eddie Howe, doch der Deutsche soll noch zögern, da es auch aus Italien Interesse geben soll. Karius hatte sich erst im September den Magpies angeschlossen, kam jedoch als Ersatzmann von Nick Pope zu keinem Einsatz in der Premier League. Pope wird derweil in jedem Fall in Newcastle bleiben.

© getty Simon Terodde Vertragswende bei Simon Terodde: Der Angreifer bleibt nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga doch bei Schalke 04. Das bestätigte der Klub am Freitagmorgen. "Danke, dass du bleibst", hieß es in einem Kurzvideo. Eigentlich hatte Terodde im April bereits seinen Abschied verkündet. "Ich war mir absolut sicher, dass wir den Klassenerhalt in der Bundesliga gemeinsam schaffen werden. Daher stand vor ein paar Wochen für mich fest, dass mein Weg auf Schalke enden wird", sagte Terodde: "Deshalb habe ich damals den Verantwortlichen meine entsprechende Entscheidung mitgeteilt. Der Abstieg hat für mich dann alles verändert." Terodde (35) erhält einen Dreijahresvertrag - mit Einschränkungen. "Nach dem Ablauf einer jeden Saison wird die sportliche Leitung entscheiden, ob Terodde weiter für die Lizenzmannschaft aufläuft oder den Verein in anderer Funktion unterstützt", hieß es. Bei den Fans weckt Teroddes Verbleib gute Erinnerungen. In der Saison 2021/22 hatte er den Traditionsklub mit 30 Toren zum sofortigen Wiederaufstieg geschossen, das soll auch jetzt noch einmal gelingen. "Wir haben den Aufstieg schon einmal geschafft, jetzt greifen wir wieder an", sagte Terodde.

© getty Lionel Messi Lionel Messi (35) verlässt im Sommer Paris St. Germain - und natürlich wollen viele Klubs den Weltmeister verpflichten. Der US-Klub Inter Miami um Miteigentümer David Beckham baggert schon lange an Messi und hat nun offenbar ein konkretes Angebot vorgelegt - und zwar ein Gehalt von 50 Millionen pro Jahr für vier Spielzeiten. Das macht in der Summe also ein Paket von 200 Millionen Euro. Das berichtet die Zeitung Sport. Der MLS-Klub hat sich gerade erst von Phil Neville getrennt und Messis Landsmann Javier Morales zum Interimstrainer ernannt. Torwarttrainer Sebastian Saja ist ebenfalls Argentinier, Federico Higuain, der Bruder des ehemaligen argentinischen Stürmers Gonzalo Higuain von Real Madrid, ist Cheftrainer der Reservemannschaft von Inter und wird von seinem Landsmann Cristian Raul Ledesma unterstützt. Auch wenn Messi in Miami bereits ein Haus besitzt, gilt nach zwei Jahren bei PSG wohl weiter ein Wechsel in die Wüste als wahrscheinlicher. Saudi-Arabien hat seinem Tourismus-Botschafter ein Angebot über mehrere Hundert Millionen Euro Gehalt unterbreitet hat. Eine Rückkehr zum FC Barcelona gilt aus finanziellen Gründen als ausgeschlossen.

© getty Joshua Kimmich Gelobt hat er ihn schon oft, jetzt ist das Interesse auch offiziell: Trainer Xavi (43) vom FC Barcelona würde gerne den deutschen Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich (28) verpflichten. "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben", sagte Xavi der Mundo Deportivo: "Klar ist, dass wir auf dieser Position einen Spieler mit einem sehr hohen Niveau brauchen, sonst wird es sehr schwierig, nächstes Jahr" mitzuhalten. Allerdings steht die Tür bei Kimmich nicht auf, der Mittelfeldstratege sieht seine Zukunft in München. Sein Vertrag läuft bis 2025. Doch Xavi will notfalls auch persönlich um Kimmich kämpfen. "Der Klub weiß bereits, dass ich, wenn ich jemanden anrufen oder reisen muss, dies tun werde", sagte der Weltmeister von 2010 und lobte Kimmich erneut in den höchsten Tönen: "Er ist ein absoluter Spitzenspieler, der das Spiel auf eine fantastische Art und Weise versteht."

© getty Cristian Fiel Cristian Fiel ist ab sofort neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 43-Jährige löst Dieter Hecking ab, der den Posten im Februar bis Saisonende übernommen hatte, jetzt aber wieder ausschließlich als Sportvorstand des neunmaligen deutschen Meisters tätig sein wird. Der Club hatte die Abstiegsrelegation am letzten Spieltag gerade noch abgewendet. Fiel war zuletzt als Assistent von Hecking tätig und betreute die U23 der Franken. Er verfolge "eine klare Spielphilosophie. Cristian besitzt den richtigen Mix aus Erfahrung, emotionaler Ansprache und Fußballsachverstand", lobte Hecking. Sportdirektor Olaf Rebbe hofft beim kriselnden Altmeister auf einen "frischen Impuls". Fiel, auch schon bei Dynamo Dresden in der Verantwortung, empfindet "große Vorfreude für diese Herausforderung. Ich habe große Lust, diese Aufgabe mit viel Engagement anzupacken." Trainingsstart beim FCN ist der 20. Juni. Mit Fiel hofft der Club wieder auf mehr Konstanz. Die Nürnberger beschäftigten in der vergangenen Spielzeit drei Trainer: Hecking, Markus Weinzierl und Robert Klauß.

© getty Andre Hechelmann Schalke 04 hat Andre Hechelmann zum Sportdirektor befördert. Der bisherige Chefscout übernimmt ab sofort die Verantwortung für den Lizenzspielerbereich, wie die Königsblauen am Freitag mitteilten. "Wir sind zu 100 Prozent von Andre überzeugt. Er hatte die Aufgaben, gemeinsam mit Rene Grotus, bereits in den vergangenen acht Monaten interimistisch übernommen", sagte Vorstand Peter Knäbel: "Die Verpflichtung von Moritz Jenz ist ein hervorragendes Beispiel für Andres Arbeit: Das Potenzial dieses Spielers haben nicht viele gesehen." Der Sportdirektor-Posten auf Schalke war seit Oktober vakant, nachdem Rouven Schröder den Klub verlassen hatte. Hechelmanns Ziel ist klar - die Rückkehr in die Bundesliga. "Ich gehe meine neue Rolle mit einem klaren inhaltlichen Plan, einem Zweiklang an: Kurzfristig wollen wir den Aufstieg in die Bundesliga angehen, an den notwendigen Entscheidungen arbeiten wir bereits seit einigen Monaten und setzen diese nun um", sagte er.

© getty Rouwen Hennings Der frühere Zweitliga-Torschützenkönig Rouwen Hennings wechselt von Fortuna Düsseldorf zum Absteiger SV Sandhausen. Der 35-Jährige kommt ablösefrei, über die Vertragslaufzeit machte der SVS keine Angaben. Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof nannte Hennings einen "Vollblutstürmer, der den Fußball lebt. Er kann nur Vollgas geben. Rouwen wird uns im Sturm Durchschlagskraft verleihen und mit seiner Routine und Abgeklärtheit die Mannschaft führen können." Hennings erwartet in der 3. Liga einen "harten Kampf, dem wir uns stellen werden". Der Angreifer stieg mit dem Karlsruher SC 2013 in die 2. Liga auf und holte dort 2015 im Trikot der Badener die Torjägerkanone. Außerdem war er für den Hamburger SV, den VfL Osnabrück, den FC St. Pauli, den FC Burnley und sieben Jahre für Düsseldorf aktiv.

© Getty Dusan Vlahovic Juventus 2022-23 Dusan Vlahovic Zwischen dem FC Bayern und Juventus Turin wird es beim Thema Dusan Vlahovic offenbar immer heißer. Wie der Corriere della Sera berichtet, haben die Münchner ihr Angebot für den Stürmer von 50 auf 60 Millionen Euro erhöht - und seien bei Juve erneut abgeblitzt. Gleichzeitig schreibt die Zeitung aber, dass es derzeit danach aussehe, als würde ein Transfer im Sommer tatsächlich zustande kommen. Der 23-jährige Serbe steht bei Juventus noch bis 2026 unter Vertrag. Die Italiener sind anscheinend bereit, Vlahovic für eine Ablöse von 80 Millionen Euro ziehen zu lassen.

© imago images / Eibner Norman Theuerkauf Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat wie erwartet mit seinem Routinier Norman Theuerkauf verlängert. Das Arbeitspapier des 36-Jährigen läuft nun bis 2024. Vorstandschef Holger Sanwald hatte die Ausdehnung der Zusammenarbeit bereits bei der Meisterfeier am vergangenen Montag verkündet, jetzt ist sie endgültig offiziell. "Theuer ist seit inzwischen acht Jahren ein elementarer Bestandteil beim FCH und ein ganz wichtiger Faktor für unser Team", sagte Sportchef Robert Strauß: "Es ist uns enorm wichtig, mit solch einem erfahrenen Führungsspieler in die kommende Saison zu gehen." Der Defensivspezialist hat seit 2015 für den FCH 236 Spiele (vier Tore) bestritten. In der Aufstiegssaison stand der Linksfuß viermal in der Startelf und wurde in weiteren 17 Partien eingewechselt - auch beim "Finale" in Regensburg (3:2), wo sich Heidenheim den Aufstieg sicherte.