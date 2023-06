Transfers und Gerüchte am 1. Juni: Es wird eng für Goretzka - Leipzig-Star lässt aufhorchen

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 1. Juni

© imago images Leon Goretzka Der Mittelfeldmann denkt angeblich nicht an einen Abschied vom FC Bayern, auch wenn die Konkurrenz in der kommenden Saison deutlich größer werden könnte. Wie die tz nun vermeldet, schließt man in der Vereinsführung einen Verkauf mittlerweile aber nicht mehr aus. Grund dafür sei, dass man das Mittelfeld-Duo Kimmich/Goretzka mittlerweile kritisch sehe. Zudem soll Kimmich von Tuchel eher auf der Acht gesehen werden - eigentlich Goretzkas Lieblingsposition. Mit Konrad Laimer ist ein Neuzugang wohl schon perfekt, dazu buhlen die Bayern um Declan Rice. Was wird dann aus Goretzka (Vertrag bis 2026)? Der FC Liverpool, der sein Mittelfeld unbedingt verstärken muss, könne ein Interessent sein, schreibt die tz.

© imago images Dominik Szoboszlai Christopher Nkunku wird RB Leipzig aller Voraussicht nach in Richtung FC Chelsea verlassen. Jetzt sorgt kurz vor dem Pokalfinale auch Szoboszlai für Störgeräusche. Könnte er ebenfalls gehen? "Wenn ich jetzt einen Schritt in Richtung der besten fünf oder sechs Klubs in Europa machen kann, sollte ich dann Nein sagen? So ein Typ war ich noch nie", zitiert ihn die ungarische Zeitung Index. "Ich bin in einer wirklich guten Position", sagt Szoboszlai: "Ich möchte nicht in 15 Jahren auf meine Karriere zurückblicken und feststellen müssen, nicht das Beste daraus gemacht zu haben." Angeblich soll der englische Champions-League-Teilnehmer Newcastle United am Mittelfeldmann interessiert sein. Szoboszlai hat noch Vertrag bis 2026, seine Ausstiegsklausel soll bei 70 Millionen Euro liegen.

© getty Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug Sie sind der wahrscheinlich wichtigste Teil der Mannschaft - aber Werder Bremen signalisiert für den Fall eines lukrativen Angebots für seine kongenialen Stürmer Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch erneut Verhandlungsbereitschaft. "Wir wollen als Verein Qualität in unserem Kader halten. Da gehören sowohl Fülle als auch Marvin dazu, man muss aber auch die wirtschaftliche Komponente sehen", sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz auf der SPOBIS Conference in Düsseldorf. "Wir wissen nicht, ob was kommt für einen der Jungs, was für den Spieler lukrativ ist und worüber wir dann auch nachdenken müssen", sagte er. Nationalstürmer Füllkrug wurde mit 16 Toren Bundesliga-Torschützenkönig (geteilt mit Christopher Nkunku/RB Leipzig), zuletzt hatte er den Verein zu "wegweisenden Gesprächen" aufgefordert. Ducksch erzielte zwölf Tore. Die abgelaufene Spielzeit bewertet Fritz fast uneingeschränkt positiv. "Wir sind noch in der Saisonanalyse, haben aber als Aufsteiger nicht einmal auf einem Abstiegsplatz gestanden. Das Saisonziel ist erreicht", sagte er. "Ein bisschen ist uns zuletzt das Momentum der Hinserie abhandengekommen. Da hatten wir aber auch mehr Verletzungssorgen."

© getty Lucas Hernández Die Gerüchte um einen Abschied von Lucas Hernández vom FC Bayern konkretisieren sich. Der kicker berichtet, der französische Nationalspieler wolle in diesem Sommer zu PSG wechseln. Dies habe Hernández am Rande der Meisterfeierlichkeiten in den vergangenen Tagen gegenüber Mannschaftskameraden so geäußert. Er sei sich mit dem alten und neuen Titelträger der Ligue 1 prinzipiell einig, heißt es weiter. Hier gibt es weitere Infos.

© imago images Markus Krösche Der Frankfurt-Macher Markus Krösche wurde bei den Bayern als möglicher Nachfolger von Hasan Salihamidzic gehandelt. Daraus wird aber nichts. Krösche reagierte nun in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die Gerüchte. Gewisse Dinge wie Spekulationen könne man nicht verhindern, aber "ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die Eintracht mein Fokus ist", erklärt der SGE-Boss. "Markus Krösche hat keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und ist ein wesentlicher Baustein für unsere Erfolge in den vergangenen zwei Jahren. Wir wissen aus den Gesprächen mit ihm, dass er sich nicht mit einem Wechsel beschäftigt und sich ausschließlich auf seine Arbeit in Frankfurt konzentriert", betonte auch SGE-Aufsichtsratsboss Philipp Holzer bei Bild. Krösche soll zudem gleich mehreren englischen Topklubs abgesagt haben.

© getty Mateo Kovacic Manchester City befindet sich offenbar in konkreten Gesprächen mit Mateo Kovacic. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Der Vertrag des Kroaten beim FC Chelsea läuft noch bis 2024, für beide Seiten könnte nun ein guter Moment für einen Abschied gekommen sein. Chelsea will nach seiner Transferoffensive im vergangenen Jahr wohl weiter den Kader umkrempeln und würde nur noch in diesem Sommer eine Ablösesumme für den 29-Jährigen einstreichen. Zuletzt kursierten Gerüchte, Thomas Tuchel wolle seinen Ex-Schützling aus gemeinsamen Zeiten an der Stamford Bridge zum FC Bayern lotsen, nun soll sich laut Romano aber City in "positiven Gesprächen" mit den Agenten des Mittelfeldspielers befinden.

© getty Dani Olmo Lange gab es Spekulationen, nun scheint eine Entscheidung gefallen! Wie sky berichtet, verlängert Dani Olmo seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig. Genaue Modalitäten sind noch nicht bekannt, aber der Vertrag soll eine Ausstiegsklausel enthalten. Klar ist damit aber, dass der Spanier in diesem Sommer RB nicht verlassen wird. Auch der FC Bayern soll Interesse gehabt haben.

© getty Harry Kane Der FC Bayern wird schon seit längerer Zeit mit Harry Kane in Verbindung gebracht. Doch offenbar wird daraus nicht. Sowohl The Sun als auch Bild berichten, dass Kane zwar einen Abschied von Tottenham anstrebt, er jedoch nur zu Manchester United wechseln wolle. Den Berichten zufolge wäre der englische Nationalspieler sogar dazu bereit, seinen Vertrag bis 2024 auslaufen zu lassen und anschließend zu den Red Devils zu wechseln, falls sich die Klubs nicht auf einen Vertrag einigen könnten. Ein großer Grund für diese Entscheidung soll der Torrekord der Premier League sein. Kane liegt derzeit nur noch 48 Tore hinter Alan Shearer. Ein Wechsel nach Deutschland würde diese Perspektive zerstören.

© getty Sheraldo Becker Der pfeilschnelle Angreifer beschäftigt sich nach kicker-Informationen mit einem Abschied von Union Berlin. Dabei schielt er angeblich auch auf die Premier League. Das weiß man in der Hauptstadt: "Wir stehen mit Sheraldo in einem regelmäßigen und guten Dialog und sind uns seit seiner Vertragsverlängerung bewusst, dass er - mit Blick auf seine bisherige Karriere - woanders mehr Geld verdienen könnte. Das respektieren wir. Aber natürlich wollen wir ihn gern behalten", erklärte Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

© imago images Mason Mount Der Mittelfeldspieler des FC Chelsea soll sich mit Manchester United auf einen Transfer geeinigt haben. Der 24-Jährige hat bei den Blues noch Vertrag bis 2024, auf eine weitere Vertragsverlängerung konnten sich beide Seiten aber nicht einigen. Kostenpunkt für Mount? Mindestens 60 Millionen Euro.

© getty Thomas Meunier Im Kader des BVB wird sich in der gerade begonnenen Sommerpause wohl so einiges tun: Wie Sport1 berichtet, will sich die Borussia von Nico Schulz und Thomas Meunier trennen und dabei Nägel mit Köpfen machen. Rechtsverteidiger Meunier (31) könne nach Frankreich oder Belgien wechseln und dabei noch ein paar Millionen Euro an Ablöse einbringen. Der Belgier sei mit seiner Rolle auf der BVB-Bank "maximal unzufrieden", sein Vertrag läuft ebenfalls bis 2024.

© getty Nico Schulz Bei Schulz, der jährlich rund fünf Millionen Euro verdienen soll, sei eine Vertragsauflösung die wahrscheinlichste Lösung. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis 2024, einen Abnehmer für den 30-Jährigen hatte man zuletzt nicht finden können. In der abgelaufenen Saison war Meunier auf 16 Pflichtspiel-Einsätze gekommen, Schulz blieb komplett ohne Einsatz.

© getty Christoph Baumgartner Der Österreicher hat noch Vertrag bis 2025 und wurde zuletzt von einigen Top-Klubs umworben, darunter angeblich auch der BVB und Eintracht Frankfurt. Weil die TSG Hoffenheim aber die Klasse gehalten hat, beträgt seine Ausstiegsklausel 32 Millionen Euro - im Abstiegsfall hätte sich diese halbiert. So viel will wohl kaum jemand zahlen, aber Hoffenheim ist angeblich gesprächsbereit. Laut kicker laufen sogar schon Verhandlungen mit RB Leipzig. Die Ablöse sollte sich dementsprechend irgendwo zwischen 16 und 32 Millionen Euro einpendeln.

© Getty Karim Benzema Karim Benzema hat Real Madrid angeblich über seinen Abschied im Sommer informiert. Das berichtet das französische Portal Footmercato. Der Superstar der Königlichen hat wohl eine Mega-Angebot von Al-Ittihad vorliegen: Benzema soll in Saudi-Arabien wohl 200 Millionen Euro über zwei Jahre verdienen können. Dem Bericht zu Folge hat sich der 35-Jährige dazu entschieden, die lukrative Offerte anzunehmen und Real Madrid über diesen Schritt informiert. Hier gibt es weitere Informationen.

© getty José Mourinho Seine Zukunft bei der Roma ließ Mourinho offen: "Ich will bleiben, aber meine Spieler verdienen mehr, ich verdiene mehr", sagte der Portugiese: "Ich habe es satt, Trainer und Sprecher des Vereins zu sein." Mourinho hatte bei seiner sechsten Teilnahme an einem europäischen Finale die erste Niederlage kassiert, seine Medaille warf er einem Fan zu. Anschließend betonte er, dass er "bleiben will, aber unter besseren Bedingungen, damit ich mein Bestes geben kann". "The Special One" wird mit Paris St.-Germain in Verbindung gebracht. Auf die Frage nach seiner Zukunft versicherte der 60-Jährige, dass er keine Kontakte zu anderen Vereinen in Europa habe. "Meine Zukunft? Ich meine es ernst, ich habe vor einigen Monaten gesagt, dass ich es den Besitzern sagen würde, wenn ich Kontakt zu einem anderen Verein hätte", sagte Mourinho bei Sky Sport: "Ich würde nichts heimlich machen."

© getty Ante Rebic Bis 2020 Teil der legendären Frankfurter Büffelherde, seitdem spielt der mittlerweile 29-Jährige bei der AC Milan. Könnte Rebic nun in die Bundesliga zurückkehren? Nach kicker-Informationen beschäftigt sich der VfL Wolfsburg mit der Verpflichtung von Rebic für die Offensive. Trainer Niko Kovac kennt Rebic ja noch aus gemeinsamen SGE-Zeiten. Rebic hat in Mailand noch Vertrag bis 2025, spielte diese Saison aber fast nie durch. Dazu kommen mehrere Verletzungen.

© getty Dino Toppmöller Oliver Glasner bereitet die Eintracht aktuell auf das Pokalfinale gegen RB Leipzig vor, wird Frankfurt nach der Saison aber definitiv verlassen. Nachfolger soll Dino Toppmöller werden, das ist nicht neu. Wie der kicker berichtet, könnte der 42-Jährige, zuletzt Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim FC Bayern, schon in der kommenden Woche präsentiert werden. Bis zur Unterschrift unter dem Vertrag seien noch Details zu klären.

© imago images Kevin Möhwald Union Berlin und Kevin Möhwald stehen laut kicker vor einer Trennung: Der 29-jährige Mittelfeldspieler spiele "in den Planungen keine Rolle mehr". Möhwald blieb in der abgelaufenen Saison ohne Einsatzminute.

© imago images Sardar Azmoun Bleibt der Mittelstürmer bei Bayer Leverkusen? Laut kicker ist der 28-Jährige mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden, dazu steht Patrik Schick vor seiner Rückkehr. Angeblich würde er einen Wechsel zu einem Klub in Betracht ziehen, wo er häufiger spielt. 2022/23 waren es zwar insgesamt 33 Spiele, allerdings häufig nur Kurzeinsätze.

© imago images Kingsley Schindler Der 29 Jahre alte Mittelfeldmann steht beim 1. FC Köln womöglich kurz vor einer Vertragsverlängerung. "Der 1. FC Köln ist selbstverständlich eine Option und auch mein erster Ansprechpartner. Wir sind in sehr guten und offenen Gesprächen", sagte er dem kicker. "Köln ist eine zweite Heimat für mich geworden. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl." Schindler kam in der abgelaufenen Saison auf 35 Einsätze, sein Vertrag läuft aus.

© getty Angeliño Der Spanier Angeliño wird den Bundesligisten TSG Hoffenheim erst einmal verlassen und zum Kraichgauer Ligarivalen RB Leipzig zurückkehren. Das letzte Wort über die Zukunft des Außenverteidigers, dessen Leihe am 30. Juni endet, ist aber noch nicht gesprochen. Die Kaufoption in Höhe von angeblich 20 Millionen Euro will die TSG zwar nicht ziehen, die Verantwortlichen sind aber offen für Verhandlungen mit RB. "Leider ist eine Weiterverpflichtung für uns zu den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht darstellbar. Aber sollte sich diesbezüglich noch einmal ein Fenster öffnen, wären wir zumindest gesprächsbereit", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Angelino kam im August des vergangenen Jahres zur TSG und absolvierte 33 Ligaspiele für die Kraichgauer. Außerdem wurde der 26-Jährige zweimal im DFB-Pokal eingesetzt.

© imago images Ellyes Skhiri Der Tunesier verlässt den 1. FC Köln, laut kicker gibt es Interesse aus Spanien und Italien. Wird der Effzeh einen Ersatzmann für den 28 Jahre alten Mittelfeldspieler verpflichten? Nicht unbedingt. "Wir haben Dejan Ljubicic, Denis Huseinbasic und Mathias Olesen. Dazu Eric Martel. Das ist eine gute Auswahl", betont Trainer Steffen Baumgart. Und: "Man kann Skhiri nicht eins zu eins ersetzen."

© getty Youri Tielemans Der belgische Mittelfeldspieler Youri Tielemans hat seinen Abschied von Premier-League-Absteiger Leeds United bekanntgegeben. Der 26-Jährige war 2019 nach Leeds gekommen, zunächst leihweise aus Monaco. Wohin der ablösefreie Tielemans wechseln wird, ist noch unklar. Bei Leeds könnte es zu einem Exodus kommen. Die Stammspieler James Maddison und Harvey Barnes dürften den Klub ebenfalls verlassen.

© imago images Lukas Daschner Der VfL Bochum verstärkt sich mit Offensivspieler Lukas Daschner (24) vom Zweitligisten FC St. Pauli. Der Profi erhält einen Dreijahresvertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2026. Mit neun Treffern und sieben Torvorbereitungen hatte Daschner großen Anteil an der starken Zweitligasaison der Hamburger. Der neue VfL-Spieler kehrt damit in den Pott zurück. Daschner wurde in Duisburg geboren und spielte drei Jahre lang für Bochums Erzrivalen Schalke 04, ehe ihm 2017 beim MSV Duisburg der Sprung zu den Profis gelang. "Lukas Daschner ist ein hoch veranlagter Offensivspieler, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat und seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", urteilte Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL.

© imago images Adriano Grimaldi Zweitligist SC Paderborn hat Stürmer Adriano Grimaldi für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Das teilten die Ostwestfalen am Donnerstag mit. Der 32-Jährige kommt vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken, mit dem er Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus im Saisonfinale nur knapp verpasst hatte. Beim SCP unterschrieb Grimaldi einen Einjahresvertrag. "Adriano hat seinen sportlichen Wert in den höchsten deutschen Ligen bereits vielfach unter Beweis gestellt", sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber: "Mit ihm gewinnen wir einen wuchtigen und torgefährlichen Angreifer hinzu, der unsere Möglichkeiten im Kader weiter optimiert."

© imago images Mikkel Kaufmann Der dänische Stürmer Mikkel Kaufmann verlässt den Zweitligisten Karlsruher SC. Wie der KSC am Donnerstag mitteilte, entschied sich der Leihspieler gegen ein Vertragsangebot der Badener. Karlsruhe wollten die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme für den 21-Jährigen vom FC Kopenhagen, der in der abgelaufenen Saison zehn Tore erzielte, ziehen.

© getty Finn Dahmen und Patric Pfeiffer Personeller Doppelschlag beim FC Augsburg: Mit Torhüter Finn Dahmen und Verteidiger Patric Pfeiffer hat der schwäbische Bundesligist am Donnerstag gleich doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der 25 Jahre alte Dahmen, U21-Europameister von 2021, kommt vom FSV Mainz 05 und unterschrieb einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der 23-jährige Pfeiffer wechselt vom Erstliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 zum FCA und erhält einen Vertrag bis 2027. Beide Spieler sind ablösefrei. "Nach einer langen und schönen Zeit in Mainz möchte ich für mich den nächsten Schritt gehen", sagte Dahmen, der zuletzt 15 Jahre in Mainz gespielt und dort sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen hatte: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in einem neuen Umfeld." FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter nannte Dahmen einen "jungen und ehrgeizigen Spieler, der zu unserer Vision passt. Er ist zielstrebig und hungrig, bringt aber auch schon einiges an Erfahrung mit." Mit Pfeiffer, so Reuter, bekomme man "einen der besten Verteidiger der 2. Liga, der uns mit seiner Schnelligkeit, Zweikampf- und Kopfballstärke in den kommenden Jahren helfen wird, unsere Ziele zu erreichen". Zudem teilte Augsburg am Donnerstag mit, dass der 19-jährige Torhüter Marcel Lubik aus dem eigenen Nachwuchs mit einem langfristigen Profivertrag bis zum 30. Juni 2026 plus Option ausgestattet worden ist.