Transfers und Gerüchte am 6. Juni: Rekordtransfer? Leipzig schnappt BVB wohl Stürmer weg

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 6. Juni.

© getty Lois Openda Der Angreifer von RC Lens soll angeblich auch beim BVB auf dem Zettel gestanden haben, nun geht es aber offenbar zu RB Leipzig: Wie Bild und kicker berichten, hat sich der 23-Jährige mit den Bullen auf einen Wechsel geeinigt, jetzt geht es nur noch um die Ablöse. Und die könnte bei 30 Millionen Euro liegen, das wäre ein neuer Rekordtransfer für RB. Der Belgier hatte Lens in der abgelaufenen Ligue-1-Saison mit 21 Toren auf Platz zwei und damit in die Champions League geschossen. In Lens hat er noch Vertrag bis 2027.

© getty Paolo Maldini Vereinsikone Paolo Maldini und der AC Mailand gehen offenbar getrennte Weg. Der 54-Jährige, der von 1985 bis 2009 für Milan spielte und seit 2019 als Technischer Direktor arbeitete, muss nach einem Bericht der Gazzetta dello Sport ebenso gehen wie Sportdirektor Frederic Massara. Vorausgegangen war ein Treffen mit Klubbesitzer Gerry Cardinale, Geschäftsführer von Milan-Mehrheitsaktionär RedBird. Dabei sei es in der Bewertung der vergangenen Saison zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Der Titelverteidiger hatte die Saison auf Rang vier beendet und in der Champions League das Halbfinale erreicht. Eigentümer Cardinale ist offensichtlich dennoch sowohl mit dem Verlauf der Saison als auch mit den Investitionen des vergangenen Sommers unzufrieden. Neuzugänge wie Charles De Ketelaere und Divock Origi hätten trotz hoher Ausgaben nicht die erhofften Resultate gebracht, so die Gazzetta dello Sport.

© getty Min-jae Kim Manchester United rückt einem Deal für den Innenverteidiger von Serie-A-Meister SSC Neapel immer näher. Das berichtet Calciomercato. Die Red Devils wollen demnach die Ausstiegsklausel des 26-Jährigen ziehen und ihn für 60 Millionen Euro nach Manchester holen. Ein Treffen zwischen Kims Beratern und ManUnited soll es bereits gegeben haben: Kim, der für Napoli in der abgelaufenen Saison 45 Einsätze absolviert hat, soll in der Premier League sieben Millionen Euro jährlich kassieren. Ersetzen könnte ihn bei der SSC Giorgio Scalvini von Atalanta Bergamo.

© getty Alphonso Davies Die Gerüchte um ein Interesse des spanischen Rekordmeisters Real Madrid an Bayern Münchens Linksverteidiger Alphonso Davies werden konkreter. Wie die Marca schreibt, haben Verantwortliche der Blancos sich beim FCB nach der Verfügbarkeit des 22-Jährigen erkundigt und dabei "kein kategorisches Nein" erhalten. Dabei sei es um einen Transfer zur neuen Saison gegangen. Hier gibt es die ausführliche Meldung.

© getty Brian Gutierrez Borussia Dortmund wird als möglicher neuer Klub von US-Juniorennationalspieler Brian Gutierrez gehandelt. Die Daily Mail schreibt, mehrere namhafte Vereine hätten Interesse an dem 19-Jährigen vom MLS-Klub Chicago Fire. Neben dem BVB werden auch Bundesligarivale RB Leipzig, die Glasgow Rangers und Englands Rekordmeister Manchester United genannt. Gutierrez gilt in seiner Heimat als großes Talent und ist aktueller U20-Nationalspieler. Der linke Mittelfeldmann absolvierte in dieser Saison für Chicago 17 Partien und lieferte dabei 4 Assists. Gutierrez' Vertrag läuft noch bis Ende 2026, inklusive der Option auf eine weitere Saison.

© Getty Robert Lewandowski Robert Lewandowski Robert Lewandowski vom FC Barcelona hat kein Interesse an einem Transfer nach Saudi-Arabien. Der ehemalige Stürmer vom FC Bayern soll laut Sky lukrative Offerten mehrerer Klubs aus der Saudi Pro League vorliegen haben. Die Mundo Deportivo schreibt dazu, Lewandowski wolle aber trotz eines "astronomischen" Angebots nicht dorthin wechseln, sondern strebe einen Verbleib bei Barça an. Saudi-Arabien wirbt aktuell mit horrenden Offerte um einige der größten Namen des Weltfußballs. Bei Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) und Karim Benzema (Al-Ittihad) war dies bereits erfolgreich.

© Getty Images Kendry Paez Kendry Páez Der FC Chelsea hat sich die Dienste von Ecuadors Top-Talent Kendry Páez gesichert. Das teilte der englische Klub offiziell mit. Der 16-Jährige kommt für 20 Millionen Euro Ablöse von Independiente del Valle an die Stamford Bridge. Unter den teuersten U17-Transfers der Geschichte landet Páez damit auf Rang fünf. Der Mittelfeldspieler gilt als mit Abstand größtes Talent seines Landes. Páez stellte bereits eine ganze Reihe an Rekorden auf und ist unter anderem der jüngste Spieler, dem ein Tor bei einer U20-Weltmeisterschaft gelang. An dem Teenager sollen auch die beiden Bundesligisten BVB und Bayer Leverkusen Interesse gezeigt haben.

© imago images Eyüp Aydin Mittelfeldtalent Eyüp Aydin könnte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Laut eines Berichts von Sky zeigen mehrere namhafte Vereine Interesse an dem jungen Mittelfeldspieler, der aktuell für die Reserve der Roten regelmäßig zum Einsatz kommt. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Schalke 04 sowie ein internationaler Top-Klub sollen sich um Aydin bemühen. Die Münchner zogen gemäß Sky im Frühjahr eine Option bei dem 18-Jährigen, sein 2023 auslaufender Vertrag wurde damit um ein Jahr verlängert. Für eine Million Euro Ablöse sei er aber in der kommenden Transferperiode zu haben. Aydin wechselte 2017 aus der Jugend des 1. FC Heidenheim in den FCB-Nachwuchs. In der Regionalliga absolvierte der defensive Mittelfeldmann in dieser Saison 24 Partien. Dabei gelangen ihm drei Tore und vier Assists.

© Getty Manuel Ugarte Manuel Ugarte PSG steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Manuel Ugarte. Entsprechende Medienberichte sind nach Informationen von SPOX und GOAL zutreffend. Der zentrale Mittelfeldspieler von Sporting CP hat am Montag seinen Medizincheck beim Meister der Ligue 1 absolviert und soll in Kürze als Neuzugang vorgestellt werden. Der 22-Jährige kommt für die festgeschriebene Ablöse von 60 Millionen Euro. Allerdings wird diese erst 2024 fällig und taucht damit zunächst nicht in der PSG-Bilanz auf. Ugarte unterschreibt einen bis 2028 datierten Vertrag und soll pro Jahr 3,4 Millionen Euro verdienen. Ugarte war in den vergangenen Woche heiß begehrt. Zunächst galt er beim FC Liverpool als Neuzugang für das Mittelfeld, ehe sich Chelsea als Favorit auf die Dienste des WM-Teilnehmers aus Uruguay herauskristallisierte. Am Ende aber machte PSG das Rennen.

© getty Declan Rice Der FC Bayern bekommt in seinem Werben um Mittelfeldstar Declan Rice von West Ham United namhafte Konkurrenz. Laut Transferexperte Fabrizio Romano bemüht sich neben dem FC Arsenal auch Premier-League-Rekordmeister Manchester United um den englischen Nationalspieler. Romano sagte auf seinem YouTube-Kanal über Rice: "ManUnited hat auch Interesse. Das ist die Realität." Einen Bericht der Marca vom Wochenende, laut dem Rice unmittelbar vor einem Wechsel an die Säbener Straße stehe, bestätigte Romano nicht. Im Gegenteil: "Es steht noch nichts fest - weder mit Bayern, noch mit irgendeinem anderem Klub."

© getty Lionel Messi Lionel Messi hat nach Informationen von SPOX und GOAL gebeten, seinen Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal ins Jahr 2024 zu schieben. Damit rückt eine Rückkehr zum FC Barcelona für die kommende Saison immer näher. Hier geht es zu allen Einzelheiten.

© getty Enzo Le Fee Mittelfeldspieler Enzo Le Fee wechselt wohl nicht zum BVB. Der 23-Jährige vom FC Lorient, der bei Borussia Dortmund als möglicher Nachfolger Jude Bellinghams gehandelt wurde, hat sich laut eines Berichts von Le Parisien für einen Wechsel innerhalb der Ligue 1 zu Stade Rennes entschieden. Der offensive Mittelfeldspieler steht in Lorient noch bis 2024 unter Vertrag. Er kündigte aber bereits vor einigen Wochen an, einen Transfer in diesem Sommer anzustreben. Ende März hieß es, BVB-Verantwortliche hätten Le Fees Umfeld über ihr Interesse an einem Wechsel zur neuen Saison informiert. Lorient erhofft sich eine Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro.

© getty Leon Goretzka Manchester United hat offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München. Das geht aus einem Bericht von Sky-Reporter Florian Plettenberg hervor. Beim deutschen Rekordmeister ist man derzeit auf der Suche nach Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld. Verschiedene Medien brachten zuletzt Declan Rice von West Ham United als potenziellen Neuzugang ins Spiel. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

© getty Karim Benzema Neue Details zu Karim Benzemas anstehendem Wechsel nach Saudi-Arabien. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP hat der 35-Jährige einen Vertrag über drei Jahre bei Meister Al Ittihad unterschrieben. "Benzema hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben, der kommende Saison beginnt", sagte eine Quelle aus dem Klub gegenüber AFP. Al Ittihad hatte 2004 und 2005 die asiatische Champions League gewonnen. Der Klub stammt aus Dschidda und ist einer der großen Rivalen von Vizemeister Al-Nassr, für den Cristiano Ronaldo spielt.