Transfers und Gerüchte am 5. Juni: Leipzig hat Buli-Star an der Angel - Neues von Messi und Ancelotti

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 5. Juni.

© getty Christoph Baumgartner Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim steht wohl vor einem Wechsel. Laut sky und kicker geht die Tendenz Richtung RB Leipzig, eine Ablöse in Höhe von 27 Millionen Euro plus Boni steht im Raum. Doch offenbar ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn auch Brighton & Hove Albion aus der Premier League soll interessiert und Baumgartner nicht abgeneigt sein. Im Gespräch mit dem kicker sagte der 23-Jährige: "Die Premier League ist eine coole Liga. Ich habe auch gehört, dass der Trainer in Brighton herausragend gut sein soll." Die Rede ist von Roberto de Zerbi, der nicht zuletzt von City-Coach Pep Guardiola in den höchsten Tönen gelobt wurde. Klar ist für Baumgartner jedoch: "Wenn ich den Verein wirklich wechseln sollte, dann möchte ich einen Schritt nach vorne machen."

© getty Randal Kolo Muani Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer gestaltet sich beim FC Bayern weiter schwierig. Einer der Topkandidaten, Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani, hat sich nun im französischen Fernsehen zu seiner Zukunft geäußert und aufhorchen lassen. Dem Pay-TV-Sender Canal+ sagte der Eintracht-Star: "Es ist schmeichelhaft, wenn PSG hinter dir her ist, wie andere große Vereine auch. Aber nur weil man aus Paris kommt oder dort aufgewachsen ist, muss man nicht automatisch bei PSG spielen." Diese Worte sollten dem FC Bayern eigentlich Mut machen. Doch Kolo Muani legte nach: "Ganz ehrlich, wer würde nicht davon träumen, in der Premier League zu spielen? Es ist eine der besten Ligen, die es gibt." In der Premier League soll besonders Manchester United an Kolo Muani interessiert sein. Die Red Devils sollen laut The Athletic sogar schon detaillierte Gespräche mit dem Franzosen geführt haben. Gut möglich also, dass sich die Münchner anders orientieren müssen, zumal Uli Hoeneß jüngst Victor Osimhen von Napoli gegenüber der Süddeutschen Zeitung als "völlig unbezahlbar" bezeichnet hatte.

© getty Lionel Messi Auch wenn Trainer Xavi zuletzt ganz offen über eine mögliche Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona gesprochen hat, scheint die Sache nicht ganz so einfach zu sein. Präsident Joan Laporta erklärte gegenüber Sport: "Wir werden sehen. Es ist schwierig. Wenn du alles tust, was du kannst, besteht keine Pflicht, noch mehr zu tun." Er spielte damit auf die problematische Lage Barcelonas in Sachen Salary Cap in Spanien an, das aktuell eine Verpflichtung von Spielern in diesem Sommer fast unmöglich macht.

© getty Carlo Ancelotti Trotz enttäuschender Saison - Real Madrid gewann lediglich die Copa del Rey - wird Carlo Ancelotti Trainer der Königlichen bleiben. Das bestätigte der Erfolgscoach nach dem Saisonabschluss am Sonntag: "Ich werde bei Real Madrid bleiben - zu 100 Prozent."

© getty Manuel Ugarte Am Wochenende noch hieß es, dass Manuel Ugarte von Sporting CP eigentlich mit Chelsea klar sei, PSG sich aber auch noch Hoffnung mache. Nun soll es jedoch zu einer Wende gekommen sein. Wie Fabrizio Romano meldet, habe sich Chelsea aus dem Rennen zurückgezogen, sodass nun tatsächlich PSG der Favorit auf die Verpflichtung des Uruguayers sei. Der Grund soll sein, dass PSG am Ende mehr Geld geboten habe und Chelsea da nicht mitziehen wolle.

© getty Moisés Caicedo Der Mittelfeldspieler von Brighton soll sich mit Arsenal auf einen Vertrag ab Sommer geeinigt haben. Das berichtet Tera Deportes, ohne jedoch Angeben zu Verhandlungen beider Klubs zu machen. Darüber hinaus sollen aber auch Liverpool und vor allem Chelsea, das ein höheres Gehalt als die Gunners geboten habe, noch im Rennen sein. Dem Bericht zufolge will der Ecuadorianer jedoch in der Champions League spielen, was wieder die Blues noch die Reds bieten können.

© getty Ian Maatsen Chelsea soll bereit sein, Linksverteidiger Ian Maatsen für eine Summe von rund 23 Millionen Euro in diesem Sommer abzugeben. Das berichtet der Evening Standard. Maatsen, der zuletzt an Aufsteiger Burnley ausgeliehen war, überzeugt im Turf Moor und Burnley würde den Niederlage gerne halten. Sein Vertrag an der Stamford Bridge läuft noch bis 2024. Möglich sei dem Bericht zufolge auch, dass Chelsea den Vertrag mit Maatsen verlängert und ihn anschließend abermals verleiht.

© getty Fred Mittelfeldspieler Fred beschäftigt sich offenbar mit einem Abschied von Manchester United. Nach dem verlorenen FA-Cup-Finale gegen City am Samstag (1:2) erklärte er gegenüber Reportern, dass er wichtig sein wolle für ein Team. Aktuell jedoch spielt er eher eine untergeordnete Rolle im Team von Erik ten Hag. Fred kam 2018 für 59 Millionen Euro von Shakhtar Donezk zu United, stand jedoch häufig in der Kritik. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, Interessenten sind bislang nicht in Sicht.

© getty Tyler Adams Der frühere Leipziger Tyler Adams steht vor einem kurzfristigen Abgang von Leeds United. Football Insider meldet, dass der PL-Absteiger den US-Amerikaner zumindest per Leihe erstmal abgeben wolle. Ein Verkauf ist wohl auch denkbar, doch Adams' Vertrag läuft noch bis 2027, was einen fairen Preis aus Leeds-Sicht wohl schwer zu finden macht.

© getty Wilfried Gnonto Der Italiener Wilfried Gnonto (19) gilt als großes Sturmtalent im Stiefel. Und nach dem Abstieg von Leeds United will Juventus den Nationalspieler offenbar in die Heimat zurückholen. Laut Gazzetta dello Sport soll Gnonto den Sturm der Alten Dame verstärken. Gnonto durchlief die Jugendabteilung von Inter Mailand, ehe er 2020 zum FC Zürich und 2022 schließlich zu Leeds United gewechselt war, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht.

© getty Gianluca Scamacca Juventus soll bereit sein, Dusan Vlahovic nach nur einem Jahr wieder zu verkaufen. Einen möglichen Nachfolger für den Mittelstürmer briingt die Gazzetta dello Sport ins Spiel. Es soll sich um Gianluca Scamacca handeln. Dieser war erst im vergangenen Sommer für 36 Millionen Euro von Sassuolo zu West Ham gewechselt und dürfte entsprechend teuer werden.

© getty Edson Álvarez Dass der BVB an Edson Álvarez von Ajax Amsterdam interessiert sein soll, ist nicht neu. Zuletzt war es jedoch stiller um diese Personalie geworden. Das könnte sich laut Fabrizio Romano jedoch ändern, sobald der Verkauf von Jude Bellingham an Real Madrid abgeschlossen ist, Álvarez selbst sei sehr an einem Transfer zum BVB interessiert, wartet jedoch noch auf eine offizielle Offerte der Borussia und Verhandlungen mit Ajax.

© getty Declan Rice Ja wohin wechselt er denn nun, der Declan Rice? Der Kapitän von West Ham ist heiß begehrt und je nach Quelle ist auch der FC Bayern immer noch im Rennen. Neu in der Verlosung ist jetzt laut Football Insider auch Manchester United. Arsenal soll aber dennoch weiterhin der Favorit sein. Ende offen.

© getty Ilkay Gündogan Kommt es zu einem großen Wiedersehen in diesem Sommer in Dortmund? Da die Zukunft von Ilkay Gündogan weiter ungeklärt ist, könnte nun der BVB zum Nutznießer werden. Das jedenfalls spekuliert Bild und verweist darauf, dass Gespräche Gündogans mit Manchester City aus einem Grund stocken: Während Gündogan gerne für zwei Jahre unterschreiben würde, sollen die Skyblues dem 32-Jährigen nur ein weiteres Jahr anbieten. Ein Wechsel zum FC Barcelona könnte an Problemen mit dem spanischen Salary Cap scheitern. Entsprechend wäre der BVB ein Kandidat für einen ablösefreien Wechsel samt Handgeld für den Kapitän von City. Bild verweist auch auf die persönlichen Beziehungen Gündogans nach Dortmund - mit Sportdirektor Sebastian Kehl hat er zusammen das Double 2012 gefeiert und stand 2013 im CL-Finale gegen den FC Bayern (1:2). Insgesamt spielte Gündogan von 2011 bis 2016 für den BVB, ehe es für 27 Millionen Euro nach Manchester ging. Am Samstag betonte Gündogan selbst, dass noch alles offen ist.

© getty Benjamin Pavard Alles spricht dieser Tage von einem Upgrade im Sturm sowie auf der Sechs beim FC Bayern. Doch womöglich ist auch das Abwehrzentrum eine größere Baustelle für die Münchner. Seit längerem ist bekannt, dass sich Benjamin Pavard mit einem Abschied beschäftigt. Nun meldet der kicker, dass er sich zu den ohnehin schon namhaften Interessenten wie dem FC Liverpool, Manchester United, Real Madrid und Inter Mailand auch Manchester City gesellt haben soll. Eine klare Tendenz scheint es für den Franzosen noch nicht zu geben, das Ziel aber klar: Pavard möchte künftig nur noch Innenverteidiger spielen.

© getty Noussair Mazraoui Ein Spieler, der beim FC Bayern in der abgelaufenen Saison unter dem Radar flog, ist Noussair Mazraoui. Der Rechtsverteidiger, der sich unter Julian Nagelsmann in der Hinrunde festgespielt hat und dann durch eine Herzerkrankung in Folge einer Coronainfektion während der WM in Katar außer Gefecht war, ist offenbar unzufrieden. Grund dafür sei laut kicker sein Gefühl, von Trainer Thomas Tuchel nur dann eingesetzt zu werden, wenn Not am Mann ist. Daher beschäftige sich der Marokkaner trotz Vertrags bis 2026 mit einem Wechsel im Sommer. Die rechte Abwehrseite ist dem Bericht zufolge ebenfalls eine Position, auf der die Münchner sich umschauen, zumal mit Benjamin Pavard ein weiterer Kandidat womöglich gehen wird. Zudem wird João Cancelo übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht beim Rekordmeister bleiben. Er sieht seine Zukunft trotz Vertrags bei Manchester City eher in Spanien. Der kicker spekuliert daher, dass neben Mazraoui auch der sehr wahrscheinliche Neuzugang Konrad Laimer (Leipzig) eine Option rechts hinten sei, ebenso scheint eine Rückversetzung von Joshua Kimmich denkbar, obgleich dies vermutlich nur eine absolute Notfall-Lösung zu sein scheint, da Tuchel mit ihm auf der Acht planen dürfte.

© getty Marcel Sabitzer Marcel Sabitzer wird in wenigen Wochen aller Voraussicht nach zum FC Bayern zurückkehren. Seine Leihe bei Manchester United endet und laut Daily Mail wird sie auch nicht verlängert, da Trainer Erik ten Hag im Mittelfeld ein Upgrade sucht. Wie es dann für Sabitzer weitergeht, ist völlig offen. Jedoch scheinen die Zeichen weiter auf Trennung zu stehen, zumal im Mittelfeld auf der Acht mit Leuten wie Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer und Ryan Gravenberch schon jetzt ein Überangebot herrscht. Interessenten haben sich offenbar aber noch nicht herauskristallisiert.