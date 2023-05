Transfers und Gerüchte am 30. Mai: Topklub an Zirkzee dran - VfB nimmt Keeper ins Visier

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 31. Mai.

© getty Max Eberl RB Leipzigs Sportvorstand gilt nach der Entlassung von Hasan Salihamidzic als einer der absoluten Topfavoriten auf den Posten beim FC Bayern. Geht es nach RB-Boss Oliver Mintzlaff, braucht der deutsche Rekordmeister aber erst gar nicht seine Fühler nach dem 49-Jährigen ausstrecken. "Die Frage stellt sich für mich nicht", sagte Mintzlaff im Interview mit der Sport Bild. "Max hat gerade bei uns einen Vertrag (bis 2026; Anm.d.Red.) unterschrieben. Er wirkt sehr zufrieden und bereitet gerade die neue Saison vor. Er schätzt das freie Arbeiten in einem sehr angenehmen Umfeld." Bei Leipzig gebe es in den kommenden Jahren genügend Herausforderungen für Eberl, findet der 47-Jährige: "Wir wollen stabil in der Champions League spielen und Titel gewinnen. Mit Letzterem kann er im Pokalfinale beginnen. Dass in der Liga die Luft nach oben dünner wird, ist klar. Aber sollten die Bayern noch einmal schwächeln, müssen und wollen wir näher dran sein." Mehr News und Gerüchte rund um den FC Bayern gibt's hier.

© getty Benjamin Pavard Inter Mailand will offenbar einen neuen Anlauf wagen, um den Abwehrspieler zu verpflichten. Laut Corriere dello Sport möchte der 27-Jährige seinen bis 2024 laufenden Vertrag mit FC Bayern nicht verlängern und vorzeitig nach Mailand wechseln. Bei den Lombarden soll er den Slowaken Milan Skriniar ersetzen, von dem sich die Nerazzurri trennen wollen. Angeblich ist Inter bereit, 20 Millionen Euro Ablöse in Pavard, Weltmeister von 2018, zu investieren. Noch ist allerdings unklar, ob die Bayern den Ex-Stuttgarter für diese Summe ziehen lassen wollen.

© getty Mark Flekken Der Keeper verlässt den SC Freiburg und wechselt zum FC Brentford in der englischen Premier League. Das teilte der Sport-Club am Mittwoch mit, ohne Details zur Ablösesumme zu nennen. Medienberichten zufolge soll der 29 Jahre alte Niederländer aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro besessen haben.

© getty Philipp Köhn Laut den Salzburger Nachrichten soll der Schlussmann von RB Salzburg ein Thema beim VfB Stuttgart sein. Bei den Schwaben ist man offenbar weder von Florian Müller noch von Fabian Bredlow als Nummer eins für die kommende Saison überzeugt, weshalb man auf dem Transfermarkt nachlegen möchte.

© getty Lionel Messi Der FC Barcelona denkt beim Bestreben, den argentinischen Weltmeister zurück ins Camp Nou zu holen, wohl über eine Kooperation mit Inter Miami nach. Das berichtet L'Equipe. Demnach gibt es bereits Gespräche zwischen den beiden Vereinen, bei denen folgende Möglichkeit diskutiert werde: Miami, finanziell deutlich handlungsfähiger als die Katalanen, würde Messi diesen Sommer nach Ablauf von dessen Vertrag bei Paris Saint-Germain ablösefrei verpflichten. Der 35-jährige Argentinier soll dann jedoch nicht sofort für den MLS-Klub spielen, sondern für bis zu 18 Monate an Barça verliehen werden. Nach dieser Zeit könnte Messi seine Karriere dann bei Miami ausklingen lassen.

© getty Michael Reschke Der FC Bayern München hat auf der Suche nach einem Nachfolger für Hasan Salihamidzic offenbar noch keine Gespräche mit dem 65-Jährigen geführt. "Ich habe natürlich immer mal wieder zu Klubs Kontakt - auch zu Bayern. Fakt ist aber, dass es bisher keine konkreten Gespräche hinsichtlich einer Tätigkeit als Sportdirektor oder Sportvorstand gab", sagte Reschke gegenüber RTL. Derzeit ist Reschke bei der Berateragentur ICM Stellar aktiv, die sich unter anderem um die Förderung des deutschen Breitensports kümmert. "Stand jetzt habe ich nicht vor, wieder bei einem Verein zu arbeiten, aber im Fußball kann man nie etwas ausschließen. Jedoch habe ich Stellar versichert, zu bleiben", führte Reschke weiter aus.

© getty Joshua Zirkzee Ajax Amsterdam hat offenbar Interesse am früheren Bayern-Stürmer, der seit vergangenen Sommer beim FC Bologna unter Vertrag steht. Einem Bericht von Sky zufolge beobachtet Ajax den 22-jährigen Niederländer. Zirkzee sei wechselwillig, nachdem er sich in Bologna bisher nicht nachhaltig durchsetzen konnte. In bisher 18 Serie-A-Einsätzen für die Italiener gelang ihm lediglich ein Tor.

© getty Marcel Schmelzer Die BVB-Legende steht vor einer Rückkehr nach Dortmund. Wie die Ruhr Nachrichten und Sport1 übereinstimmend berichten, soll der ehemalige Linksverteidiger bei den Schwarz-Gelben seine ersten Schritte im Trainergeschäft machen. So soll Schmelzer in der kommenden Saison als Co-Trainer der U17 des BVB angestellt sein. Die Verantwortung für die U17 hat aktuell Karsten Gorges, der die BVB-Nachwuchskicker in der U17-Bundesliga Staffel West in der abgelaufenen Saison auf den fünften Rang führte. Noch mehr News und Gerüchte zum BVB gibt's hier.

© getty Manu Koné Der FC Liverpool bemüht sich offenbar um den Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach. Wie die Sport Bild berichtet, haben die Reds Kontakt zum Management des 22-Jährigen aufgenommen. Demnächst sollen die Verhandlungen mit Gladbach starten. Dem Bericht zufolge will die Borussia als Einstiegsforderung eine Ablösesumme in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro wählen. Schließlich steht Koné bei den Fohlen noch langfristig unter Vertrag (bis 2025 plus vereinsseitige Option auf ein weiteres Jahr). Allerdings sei auch ein Transfer für weniger als 40 Millionen Euro letztlich möglich. Hier geht's zur ausführlichen News.

© imago images Stefan Posch Der Verteidiger wird die TSG Hoffenheim endgültig verlassen und sich dem FC Bologna anschließen. Der Serie-A-Klub hat von seiner Kaufoption für den 26 Jahre alten Österreicher Gebrauch gemacht. Posch war bereits seit September 2022 an Bologna verliehen. Der Vertrag des Abwehrspielers bei der TSG hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024.

© getty Paul Grave Der VfL Bochum hat den Vertrag mit dem Ersatztorwart, der am Saisonende ausgelaufen wäre, um zwei Jahre bis 30. Juni 2025 verlängert. Der 22 Jahre alte Schlussmann gehört seit 2019 dem Profikader an und soll nun Spielpraxis im Herrenbereich sammeln. Aus diesem Grund wird Grave zur neuen Saison an den Regionalliga-Tabellenzweiten Wuppertaler SV verliehen. "Paul Grave ist ein sehr talentierter Torwart, der nach verletzungsbedingten Rückschlägen mit großer Leistungsbereitschaft wieder in den Kreis unserer Torhüter zurückgekehrt ist", sagte Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL, "wir sind von seinem Potenzial nach wie vor überzeugt, es braucht allerdings Wettkampfpraxis, um das Talent vollends zu entfalten. Der Schritt nach Wuppertal soll ihm in seiner Entwicklung dabei helfen."