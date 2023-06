Transfers und Gerüchte am 9. Juni: Bekommt der BVB bei Edson Álvarez Konkurrenz?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 8. Juni.

Edson Álvarez Kapitän Declan Rice wird West Ham United sehr wahrscheinlich verlassen. Der FC Bayern München und der FC Arsenal gelten als heiße Interessenten. Mit dem Geld, das die Hammers für Rice bekämen, soll Ersatz beschafft werden. Laut des englischen Telegraph sind Edson Álvarez von Ajax Amsterdam, James Ward-Prowse vom FC Southampton und Harvey Barnes von Leicester City ins Visier der Londoner geraten. Das könnten schlechte Nachrichten für den BVB sein. Dortmund will Álvarez nämlich unbedingt verpflichten und ist sich laut Ruhr Nachrichten bereits mit dem Spieler einig.

© getty Joshua Kimmich Der Flirt von Barca-Trainer Xavi mit Bayerns Mittelfeldspieler wird heißer. Zuletzt sagte Xavi der Mundo Deportivo: "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben. Klar ist, dass wir auf dieser Position einen Spieler mit einem sehr hohen Niveau brauchen, sonst wird es sehr schwierig, nächstes Jahr mitzuhalten." Nun hat sich der Coach gegenüber dem spanischen Journalisten Gerard Romero erneut zu Kimmich geäußert: "Ich habe mit ihm in Katar gesprochen. Wir haben uns auf einer Veranstaltung getroffen, er sagte, er sei ein Fan von mir. Er steht beim FC Bayern unter Vertrag, also hängt das von ihm ab. Aber schaut euch Lewandowski an. Er wollte kommen."

© getty Sofyan Amrabat Meldung von Münchner tz und Merkur: Der FC Bayern befasst sich angeblich mit Sofyan Amrabat von der AC Florenz. Der Marokkaner, der bei der WM 2022 groß aufspielte, soll jedoch auch vom FC Barcelona, Atlético Madrid und Manchester United umgarnt werden. Da West Hams Declan Rice, an dem der FCB offenbar großes Interesse zeigt, wahrscheinlich Richtung FC Arsenal tendiert, sei nun Amrabat auf die Sechser-Liste der Münchner gekommen. Der 26-Jährige ist noch bis 2024 an Florenz gebunden und bestritt in der abgelaufenen Saison 49 Pflichtspiele (eine Vorlage).

© imago images Daley Blind Ende Juni läuft der Vertrag von Daley Blind beim FC Bayern München aus. Nun wird der Niederländer wohl nach Spanien wechseln. Die Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet mit Bezug auf den spanischen Radiosender Cadena Ser, dass sich Blind in Girona befinde, um mit dem FC Girona über einen Transfer zu verhandeln. Bei einem Mittagessen mit den Klub-Bossen sollen die finalen Details besprochen und geklärt worden sein, so dass der Deal wohl bereits bald verkündet wird. Der Tabellenzehnte der vergangenen Primera-Division-Spielzeit würde keine Ablöse für Blind zahlen müssen.

© imago images Ivan Fresneda Borussia Dortmund soll den Transfer von Ivan Fresneda bewerkstelligt haben. Das berichtet der spanische Journalist Nicolò Schira per Twitter. Demnach unterschreibt der 18-Jährige einen Vertrag über fünf Jahre beim BVB. 20 Millionen Euro überweisen die Dortmunder für den Verteidiger an Real Valladolid. Zeitgleich meldete sich jedoch auch Transfer-Experte Fabrizio Romano zu Wort. Seinen Informationen nach führt der BVB das Rennen um Fresneda zwar an, aber noch sei nichts vereinbart. Gespräche würden jedoch laufen, es sei allerdings "noch einiges zu tun". Fresneda ist neunfacher U19-Nationalspieler Spaniens und besitzt noch einen Vertrag bis 2025. In der vergangenen Saison kam er auf 24 Pflichtspiele für Valladolid.

© Getty Mateo Kovacic Der Transfer von Mateo Kovacic vom FC Chelsea zum Premier-League-Rivalen Manchester City nimmt konkrete Formen an: Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Skyblues mit dem kroatischen Nationalspieler auf einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt. Letzte Hürde auf dem Weg zum Vollzug sei laut Romano nun die Einigung der beiden Klubs. Diese soll nach dem Willen Citys bei Verhandlungen in den Tagen nach dem Champions-League-Finale am Samstag gegen Inter erzielt werden. Kovacic strebt nach vier Jahren bei den Blues einen Transfer an, er erklärte dies vor einigen Tagen öffentlich. Angesichts eines Vertrags, der noch ein Jahr läuft, und eines aufgeblähten Kaders dürfte Chelsea einem Transfer auch offen gegenüberstehen.

© getty Angel Di Maria Nach Angaben der beiden Journalisten Fabrizio Romano (Italien) und Cesar Luis Merlo (Argentinien) könnte Angel Di Maria bald Teamkollege von Lionel Messi in der MLS werden. Der 35-jährige gute Kumpel von Messi wird Juventus Turin verlassen. Angeblich plant Di Maria, sich Messi bei Inter Miami anzuschließen.

© imago images Vaclav Cerny Der Flügelspieler von Twente Enschede, der dort in der vergangenen Saison auf 13 Tore und elf Vorlagen kam, wird wohl zum VfL Wolfsburg wechseln. Das schreibt die niederländische Zeitung De Telegraaf. Demnach hat sich der VfL mit dem 25-Jährigen auf einen Vertrag über vier Jahre verständigt und soll sechs bis sieben Millionen Euro Ablöse zahlen. Weitere Boni könnten folgen.

© imago images Sheraldo Becker Der 28-Jährige möchte den 1. FC Union Berlin im Sommer offenbar verlassen. Laut kicker liebäugelt der Angreifer "intensiv" mit einem Vereinswechsel Richtung Premier League. West Ham United, der FC Burnley und der FC Fulham sollen angeblich interessiert sein. Becker besitzt in Berlin noch einen Vertrag bis 2024. Union sei wohl bereit, den Spieler bei einem guten Angebot ziehen zu lassen.

© imago images Ricardo Pepi Bis 2026 hat der US-Amerikaner noch Vertrag beim FC Augsburg, aber dorthin will er nicht mehr zurückkehren. Das sagte der 20-Jährige bereits vor Wochen. Zuletzt war Pepi an den FC Groningen ausgeliehen. Geht es nach Fabrizio Romano, wird der Angreifer in der Niederlande bleiben. Die PSV Eindhoven steht demnach kurz bevor, Pepi abzuwerben. Eine Ablösesumme sei bereits vereinbart, die finalen Gespräche finden in den kommenden Tagen statt. Der FCA zahlte im Januar 2022 16 Millionen Euro für Pepi.

© getty James Maddison Der neue Tottenham-Trainer Ange Postecoglou möchte den 26-Jährigen von Leicester City als ersten Transfer nach London holen. Das berichtet der englische Telegraph. Der offensive Mittelfeldspieler besitzt bei Leicester noch bis 2024 Vertrag, würde jedoch wahrscheinlich einen Wechsel zu einem Verein in der Europa- oder Champions League vorziehen.