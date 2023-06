Transfers und Gerüchte am 8. Juni: PSG-Geheimtreffen mit Nagelsmann-Berater? Erster Bayern-Deal wohl noch diese Woche fix

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 8. Juni.

© getty Julian Nagelsmann Wie die L'Equipe berichtet, nähern sich Julian Nagelsmann und PSG weiter an. Am Mittwoch soll es demnach Gespräche zwischen den Klub-Verantwortlichen um Luis Campos sowie Boss Nasser Al-Khelaifi und Nagelsmanns Berater Volker Struth gegeben haben. Nagelsmann selbst soll sich schon damit befassen, wie die künftige Elf in Paris aussehen könnte. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach der im März beim FC Bayern entlassene Trainer gemeinsam mit Thierry Henry in Paris anheuern könnte. Diese Konstellation soll sich laut L'Equipe aber schon wieder zerschlagen haben. Zwar hätte es Kontakt zwischen Nagelsmann und Henry gegeben, die PSG-Chefs seien aber nicht von einer möglichen Zusammenarbeit der beiden überzeugt gewesen. Neben Nagelsmann soll auch Xabi Alonso von Bayer Leverkusen ein Kandidat auf den Trainerposten in Paris sein. Mit dem Spanier seien die Verhandlungen noch nicht so weit fortgeschritten. Bevor es überhaupt zu einer Unterschrift eines Trainers kommt, muss erst einmal Christophe Galtier entlassen werden. Der ist schließlich noch offiziell im Amt.

© getty Konrad Laimer Die Spatzen pfeifen es schon seit Monaten von den Dächern, nun soll der Transfer von Konrad Laimer zum FC Bayern offiziell gemacht werden. Wie Sky berichtet, werden die Münchner den Deal noch am Donnerstag oder Freitag verkünden. Laimer kommt ablösefrei von RB Leipzig. Der 26-Jährige kann sowohl rechts in der Verteidigung als auch im zentralen Mittelfeld spielen.

© imago images Alexis Mac Allister Der FC Liverpool hat sich mit dem Argentinier Alexis Mac Allister verstärkt. Der 24-Jährige kommt vom Ligarivalen Brighton & Hove Albion zu den Reds um Teammanager Klopp und ist der erste Zugang für die kommende Saison. Über die Vertragslaufzeit, die "langfristig" sein soll, sowie die Ablösesumme machte Liverpool keine Angaben. Medienberichten zufolge soll sie bei 40 Millionen Euro liegen.

© getty Abdou Diallo Abdou Diallo verlässt den DFB-Pokalsieger RB Leipzig und kehrt zum französischen Meister Paris St. Germain zurück. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, läuft die Leihe des Abwehrspielers zum 30. Juni 2023 aus. Der 27-Jährige war im vergangenen September zu den Leipzigern gekommen, nachdem sich Nationalspieler Lukas Klostermann eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte. Diallo kam in 15 Pflichtspielen (ein Tor) für RB zum Einsatz, mit Knieproblemen fiel der senegalesische Nationalspieler zwischenzeitlich mehrere Monate aus.

© imago images Ángel Di María Der 35-Jährige könnte Lionel Messi nach Miami folgen. Das berichtet der in der Regel gut informierte Journalist César Luis Merlo aus Argentinien. Laut Fabrizio Romano soll sich Inter Miami bereits bei Ángel Di María über die Konditionen erkundigt haben. Der Offensivspieler ist nach seinem Aus bei Juventus Turin ablösefrei zu haben. Dem Vernehmen nach soll Di Maria einen Verbleib in Europa jedoch bevorzugen. Benfica Lissabon gehört zu den Interessenten.

© getty Mergim Berisha Wie der kicker berichtet, hat der VfL Wolfsburg seine Fühler nach dem Stürmer des FC Augsburg ausgestreckt. Laut der Sport Bild sind noch weitere Klubs aus dem In- und Ausland an Mergim Berisha interessiert. Der 25-Jährige würde im Sommer gerne den nächsten Schritt gehen. Als Ablösesumme ist von 20 Millionen Euro die Rede.

© getty Angelo Stiller Nach Informationen der Bild-Zeitung hat der VfB Stuttgart Interesse an dem einstigen Talent des FC Bayern, welches seit 2021 für die TSG Hoffenheim aufläuft. Bei den Schwaben würde Angelo Stiller auf seinen ehemaligen Coach Sebastian Hoeneß treffen. Der 22-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2025 im Kraichgau, wo er zuletzt nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus kam.

© imago images Ilkay Gündogan Die Zukunft des Mittelfeldspielers von Manchester City ist weiterhin ungewiss. Nach Bild-Informationen gibt es aktuell drei Optionen für Ilkay Gündogan: Ein Verbleib oder ein Wechsel zum FC Arsenal oder FC Barcelona. An den BVB-Gerüchten sei derweil nichts dran. Gündogan steht einem Wechsel dem Vernehmen nach offen gegenüber, da der 32-Jährige wohl nur einen Einjahresvertrag bekommen würde. Das ist bei ManCity bei Spielern in dieser Altersregion üblich. Trainer Pep Guardiola soll hingegen darauf pochen, dass Klub-Chef Ferran Soriano sein Angebot auf zwei weitere Jahre ändert.

© getty Serhat-Semih Güler Zweitligist Hansa Rostock hat Regionalliga-Torschützenkönig Serhat-Semih Güler verpflichtet. Der 25 Jahre alte Mittelstürmer kommt vom Wuppertaler SV nach Rostock und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Güler sei ein "variabler Stürmer mit gutem Tiefentempo, der unserer Offensive eine weitere Option geben wird und dessen energische Spielweise zu uns passt", sagte Rostocks Sportlicher Leiter Kristian Walter. Güler hatte in der vergangenen Saison für Wuppertal überzeugt. In 29 Spielen gelangen dem gebürtiger Kölner 23 Tore. "Es war immer mein Ziel und Traum, hochklassig Fußball zu spielen, der nun in Erfüllung geht", sagte der Stürmer.

© getty Kim Min-Jae Newcastle United hat offenbar Interesse an dem Innenverteidiger der SSC Neapel. Wie die Sun berichtet, hätten die Berater von Kim Min-Jae bereits Gespräche mit den Magpies geführt. Favorit auf einen Transfer soll jedoch weiterhin Manchester United sein. Kim besitzt ab dem 1. Juli eine Ausstiegsklausel, die sich auf 49 Millionen Euro beläuft.

© getty Harry Maguire Aston Villa möchte den Innenverteidiger von Manchester United offenbar gerne verpflichten. Das habe das Portal Football Insider von nicht näher genannten Quellen erfahren. Demnach seien auch Tottenham Hotspur und West Ham United an Harry Maguire interessiert. Der 30-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2025 bei den Red Devils, gilt aber als Verkaufskandidat.

© getty Pal Dardai Pal Dardai bleibt auch in der 2. Bundesliga Trainer seines Herzensvereins Hertha BSC. Der Klub bestätigte die weitere Zusammenarbeit mit dem Ungarn "auch in der kommenden Spielzeit" am Donnerstagmorgen. Mehr Informationen zum Dardai-Verbleib findet Ihr hier.

© getty FC Bayern München Rund um den FC Bayern München gibt es Neuigkeiten bei Lucas Hernández, Declan Rice und Alphonso Davies. Alles dazu erfahrt Ihr hier.

© getty Edson Álvarez Dem BVB drohen offenbar "harte Verhandlungen" mit Ajax Amsterdam bezüglich einer Verpflichtung von Edson Álvarez, der Jude Bellingham beerben soll. Das hat auch mit einem Ex-Mitarbeiter von Borussia Dortmund zu tun. Mehr Infos dazu bekommt Ihr hier.