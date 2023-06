Transfers und Gerüchte am 7. Juni: N'Golo Kanté wird wohl Karim Benzemas Teamkollege - Real Madrid bietet für Harry Kane

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 7. Juni.

© getty N'Golo Kanté Der Franzose steht laut des italienischen Journalisten Fabrizio Romano kurz vor einem ablösefreien Wechsel vom FC Chelsea zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien, wo dieser Tage auch Karim Benzema unterschrieben hat. Die letzten Details werden aktuell noch besprochen, dann soll Kanté das Angebot annehmen. Die Direktoren von Al-Ittihad sind derzeit in London, um sich mit der saudischen PIF-Delegation zu treffen und die Dokumente vorzubereiten. Kanté soll 100 Millionen Euro pro Jahr bis 2025 erhalten.

© getty Harry Kane Wie die spanische Marca berichtet, bereitet Real Madrid ein Angebot über 80 Millionen Euro für den Stürmer von Tottenham Hotspur vor. Kane soll bereits grünes Licht für einen Wechsel gegeben haben. Bei den Königlichen würde er Nachfolger des abgewanderten Karim Benzema.

© getty Pierre-Emerick Aubameyang Laut Fabrizio Romano haben sich die beiden saudischen Vereine Al-Ahli und Al-Shabab um den ehemaligen Dortmunder Stürmer bemüht. Weitere Informationen gibt es dazu noch nicht. Aubameyang steht noch bis 2024 beim FC Chelsea unter Vertrag.

© getty Kim Min-jae Der Südkoreaner steht schon längere Zeit bei Manchester United auf der Liste und bleibt laut Fabrizio Romano auch das oberste Transferziel der Red Devils. Allerdings ist Eile geboten: Die Ausstiegsklausel des Innenverteidigers gilt nur im Juli. ManUnited stehe in Kontakt mit den Beratern, aber auch Newcastle United soll informiert über den Stand der Dinge sein.

© imago images Joel Pohjanpalo Sollten Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch Werder Bremen den Rücken kehren, soll der Ex-Leverkusener laut Sport Bild ein möglicher Kandidat für den Sturm werden. Der Finne spielt derzeit beim italienischen Zweitligisten FC Venedig, stand zuvor aber in der Bundesliga neben Bayer auch für Union Berlin auf dem Platz. In der Serie B war Pohjanpalo zuletzt mit 19 Toren zweitbester Torschütze der Saison. Der Nationalspieler soll in seinem bis 2025 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel über drei Millionen Euro stehen haben.

© getty Nadiem Amiri Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Mittelfeldspieler entschieden, keinen neuen Vertrag bei Bayer Leverkusen zu unterschreiben. Sowohl Verein als auch Spielerseite werden nun an einem Abgang im Sommer arbeiten. Amiris aktueller Vertrag läuft im Juni 2024 aus, er wird nun im kommenden Transferfenster verkauft werden.

© getty FC Bayern München Keine Sommerpause ohne Streichliste! Von einer solchen will nun auch die Sport Bild beim FC Bayern erfahren haben. Sieben Spieler stehen darauf, die bei einem entsprechenden Angebot den Klub verlassen können. Dabei handelt es sich um Sadio Mané, Serge Gnarby, Leroy Sané, Bouna Sarr, Marcel Sabitzer, Alexander Nübel und Benjamin Pavard.

© getty Mathys Tel Der FC Augsburg möchte Mathys Tel vom FC Bayern München im Sommer ausleihen. Das berichtet die Sport Bild. Demnach wollen die Fuggerstädter das FCB-Talent mit der Aussicht auf mehr Spielzeit locken. In seiner ersten Saison in München kam Tel, der im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FCB wechselte, auf 22 Bundesliga-Einsätze, in denen ihm fünf Tore gelangen. Allerdings stand er in der Liga nur einmal in der Startelf, spielte insgesamt nur zweimal länger als 30 Minuten.

© getty João Neves Der FC Bayern München interessiert sich nach Angaben der portugiesischen Sportzeitung A Bola für João Neves von Meister Benfica. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler steht beim Klub aus Lissabon allerdings noch bis 2028 unter Vertrag. Obwohl das Arbeitspapier noch lange gilt, will Benfica dem Bericht zufolge mit Neves schon jetzt erneut verlängern, um die festgelegte Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro weiter anzuheben. Neben dem FC Bayern sollen vor allem die Wolverhampton Wanderers, die bereits zahlreiche portugiesische Spieler in ihrem Kader haben, an Neves dran sein.

© imago images Mikayil Faye Borussia Dortmund interessiert sich für den 18-Jährigen vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosija. Das berichtet die englische Tageszeitung Daily Mail. Demnach sind die Borussen auf den U-Nationalspieler aus Senegal aufmerksam geworden, der mit einem starken linken Fuß in der Abwehrkette vielseitig einsetzbar ist. Bereits im vergangenen Jahr sollen mit Marseille und Reims zwei französische Erstliga-Klubs an ihm dran gewesen sein, doch Faye entschied sich dazu, in Kroatien zu bleiben und sich dort weiterzuentwickeln. Nun soll neben dem BVB auch der FC Chelsea ins Rennen um den Abwehrspieler eingestiegen sein. Kustojisa rechnet angeblich damit, dass noch in diesem Monat einer dieser beiden Klubs ein erstes Angebot für den Teenager abgeben wird.

© getty Nico Schulz Der Linksverteidiger soll Borussia Dortmund nach dem Willen seines Beraters Roger Wittmann in der kommenden Transferperiode verlassen. "Das Optimale wäre, sich im Sommer jetzt ordentlich zu trennen", sagte Wittmann den Ruhr Nachrichten. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis 2024, doch er spielt schon seit Langem keine Rolle mehr bei den Dortmundern. Dem Bericht zufolge kassiert Schulz ein Jahresgehalt in Höhe von rund fünf Millionen Euro beim BVB, was einen Transfer schwierig gestaltet, da kein Klub bereit sein soll, dieses Gehalt auch nur annähernd zu übernehmen. Deswegen könne es trotz der Bereitschaft auf beiden Seiten, getrennte Wege zu gehen, am Ende doch darauf hinauslaufen, dass Schulz auch noch eine weitere Saison in Dortmund verbringt.

© getty Michael Mutzel Nach dem Absturz in die 3. Liga setzt Arminia Bielefeld auf Mutzel als neuen Sport-Geschäftsführer. Der 43-Jährige folgt auf Samir Arabi, der den Klub im März verlassen hatte. "Ich gehe die Aufgabe mit großer Freude und Überzeugung an", sagte der frühere HSV-Sportdirektor Mutzel: "Ich blicke positiv nach vorn und gehe unsere Herausforderungen sofort mit vollem Einsatz an."