Transfers und Gerüchte am 14. Juni: Chelsea wohl vor 80-Millionen-Deal - wird der Maguire-Rekord eingestellt?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 14. Juni.

© getty Tarek Buchmann Abwehrtalent Tarek Buchmann hat nach Informationen des kicker einen Profivertrag über drei Jahre unterschrieben. Der 18-Jährige ist Innenverteidiger und kann auch auf der Sechs spielen. Buchmann kam 2019 vom FC Augsburg und spielte zuletzt in der A-Jugend. Angesichts der im Raum stehenden Abgänge von Lucas Hernández und Benjamin Pavard könnte er womöglich schnell eine Chance bei den Profis bekommen.

© getty Edson Álvarez Declan Rice hat sich offenbar für einen Wechsel zum FC Arsenal entschieden. Das könnte wohl Folgen für Borussia Dortmund haben, Wunschspieler Edson Álvarez könnte dem BVB nun durch die Lappen gehen. Denn: West Ham United soll laut Informationen der BILD den Mexikaner als Ersatz für Rice auserkoren haben. Demnach würden die "Hammers" eine deutlich höhere Ablöse als auch ein höheres Gehalt anbieten und könnten den BVB-Transfer noch torpedieren. Der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam soll jedoch gerne zur Borussia wechseln wollen, dem Bericht zufolge bietet Dortmund momentan 35 Millionen Euro. Es wäre der teuerste Einkauf in der Geschichte des BVB, wenn West Ham diese Summe mit seinem Einstieg in den Álvarez-Poker nicht noch erhöht.

© getty Lucas Hernández Der am Dienstag anberaumte Gipfel zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern und Lucas Hernández hat offenbar ergeben, dass der Franzose in seine Heimat zu PSG wechseln will. Das berichtet sky. Dem Bericht zufolge wird er seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern und soll bereits die Freigabe erhalten haben, wenn PSG eine Ablöse im Bereich von 60 Millionen Euro auf den Tisch legt. Mehr zum Thema findet Ihr hier!

© getty Kylian Mbappé Am Dienstag bestätigte Kylian Mbappé Medienberichte vom Vortag, nach denen er seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei PSG nicht verlängern werde. Gleichzeitig jedoch betonte er, gerne auch in der kommenden Saison in Paris zu spielen. Am Mittwoch nun meldete L'Équipe jedoch, dass nun wieder Real Madrid Lunte gerochen habe und bereit sei, Mbappé schon in diesem Sommer zu verpflichten. Angeblich sind die Königlichen sogar bereit, bis zu 200 Millionen Euro für den Stürmer auszugeben. Einzige Bedingung: Ein klares Bekenntnis zu Real Madrid, nachdem Mbappé einen fast schon sicheren Transfer nach Spanien in letzter Sekunde hat platzen lassen im Jahr 2021. Mehr zum Thema gibt es hier!

© getty Paul Wanner Mittelfeldspieler Paul Wanner (17) wird in diesem Sommer wohl vom FC Bayern verliehen, um mehr Spielpraxis im Profibereich zu bekommen. Das berichtet der kicker. Ein genaues Ziel scheint es noch nicht zu geben, doch scheint man ihm in der Mannschaft von Thomas Tuchel derzeit keine großen Chancen auf Einsätze einzuräumen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, seine abgelaufene Saison wurde derweil durch mehrere langfristige Blessuren arg beeinträchtigt. In der Bundesliga kam er auf zwei EInsätze.

© getty Brendan Rodgers Brendan Rodgers kehrt offenbar als Trainer zu Celtic zurück. Der Nordire trainierte die Boys bereits von 2016 bis Februar 2019, ehe er sich Leicester City anschloss. Rodgers wird einer Meldung von Football World League die Nachfolge von Erfolgscoach Ange Postecoglou antreten, der neuer Trainer von Tottenham Hotspur wird.

© getty João Félix Nach gerade mal einem halben Jahr ist das Gastspiel von João Félix bei Chelsea wieder beendet, er kehrt nach Ende seiner Leihe zu Atlético Madrid zurück. Doch dort will der Portugiese, der 2019 für 127 Millionen Euro von Benfica in die spanische Hauptstadt gewechselt war, offenbar nicht bleiben. Marca berichtet, dass Félix gerne weiter in der Premier League spielen würde. Er soll sich aber auch des aktuell überschaubaren Interesses an seiner Person bewusst sein. Daher kämen für ihn auch Klubs wie Aston Villa oder die Wolverhampton Wanderers infrage.

© getty Moisés Caicedo Die Gerüchteküche brodelt, was den Namen Moisés Caicedo angeht. Der defensive Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion wurde zuletzt mit Arsenal in Verbindung gebracht, nun folgt Chelsea laut Football Insider. Demnach wären die Blues bereit, eine Ablöse von rund 80 Millionen Euro zu zahlen - plus rund zwölf Millionen Euro oben drauf in Form von Leistungsboni. Darüber hinaus bringt Transfer-Experte Gianluca Di Marzio gegenüber wettfreunde.de auch den FC Bayern ins Spiel, der nach dem Scheitern des Rice-Transfers weiterhin einen Sechser braucht. Allerdings scheint das eher eine vage Spekulation zu sein.

© getty Gianluca Scamacca Gianluca Scamacca hat offenbar nach nur einer Saison genug von der Insel. Der West-Ham-Stürmer soll nach einem Bericht von Calciomercato daher ein Leihgeschäft zurück in die Serie A anstreben. Dabei scheint die AS Rom sein präferiertes Ziel zu sein - vor Inter und Milan. Scamacca kam erst 2022 von Sassuolo zu den Hammers, traf in 16 Spielen aber nur dreimal. In der kommenden Woche soll es nun ein Gespräch mit Roma-Direktor Tiago Pinto geben.

© getty Bernardo Silva Die Zukunft von Bernardo Silva bleibt offen. Der Offensivspieler von Manchester City ist umworben und PSG kämpft um ihn. Doch laut Foot Mercato ist man zuletzt mit einem Tauschdeal bei den Skyblues auf taube Ohren gestoßen. Dem Bericht zufolge soll PSG Keeper Gianluigi Donnarumma und Mittelfeldspieler Marco Verratti im Tausch für Silva angeboten haben. Neben PSG ist auch Barcelona seit längerem am Portugiesen dran, wie die Katalanen einen solchen Transfer aber stemmen würden, bleibt unklar.

© getty Victor Osimhen Zuletzt ist es in der Gerüchteküche rund um einen möglichen Transfer von Victor Osimhen von der SSC Neapel zum FC Bayern etwas ruhiger geworden. Doch nun lässt ein Bericht der italienischen Zeitung Corriere dello Sport aufhorchen. Demnach sei der 24-jährige Stürmer nach wie vor "ein großes Ziel" der Bayern. Angeblich laufen in München sogar bereits die Vorbereitungen für einen 100-Millionen-Euro-Transfer des Nigerianers. Osimhen steht bei Napoli noch bis 2025 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 39 Pflichtspielen 31 Tore.

© getty Eric Garcia Nach der kolportierten Ankunft des ablösefreien Verteidigers Iñigo Martínez (Athletic Club) will Barcelona nun offenbar Eric Garcia abgeben. Das berichtet das Barca News Network. Garcia war einst ablösefrei von Manchester City gekommen, ein Verkauf wäre also wahrscheinlich ein Gewinngeschäft für Barcelona.

© getty Vitor Roque Der FC Barcelona hat sich offenbar die Dienste des 18 Jahre akten brasilianischen Sturmtalents Vitor Roque von Athletico Paranaense gesichert. Laut AS soll der Transfer 40 Millionen Euro kosten, kann aber erst über die Bühne gehen, wenn Barcelona sich von drei anderen Spielern - und deren Gehältern - getrennt hat.

© getty Manu Koné Gladbachs Mittelfeldspieler Manu Koné bleibt ein gefragter Mann. Laut Daily Mail sollen nun auch Aston Villa und die Wolverhampton Wanderers am 22-Jährigen dran sein. Spekuliert wird mit einer Ablöse von mehr als 40 Millionen Euro und auch der FC Liverpool soll zum Kreis der Interessenten gehören. Koné hat bei der Borussia noch Vertrag bis 2025 samt Option auf ein weiteres Jahr.

© getty Josko Gvardiol Der heiß begehrte Verteidiger Josko Gvardiol von RB Leipzig hat offenbar ein Preisschild bekommen. Wie FanSided berichtet, sollen die Roten Bullen mindestens 87 Millionen Euro für den Kroaten verlangen. Damit wäre der Weltrekord für einen Abwehrspieler eingestellt. 2019 war Harry Maguire für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United gewechselt. Einer der prominentesten Interessenten an Gvardiol soll derweil weiterhin Manchester City sein.

© getty Ansu Fati Barcelonas Offensivtalent Ansu Fati will in Katalonien bleiben. "Er möchte bleiben", wird Berater Jorge Mendes von El Chiringuito zitiert. Daran soll auch ein angedachtes Tauschgeschäft mit den Wolves für Ruben Neves gescheitert sein.

© getty Lee Kang-In PSG soll vor einer Verpflichtung von Offensivspieler Lee Kang-In von RCD Mallorca stehen. Das berichtet Fabrizio Romano. Der Koreaner soll bereits seinen Medizincheck bestanden haben. Nähere Angaben zum Deal gibt es aber noch nicht.