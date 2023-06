Transfers und Gerüchte am 13. Juni: Zwei BL-Klubs lehnten Keïta ab - DFB-Spieler ablösefrei zu haben?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 13. Juni.

© getty Naby Keïta Die Meldung, dass Naby Keïta in der kommenden Saison für Werder Bremen aufläuft, war eine echte Sensation. Jetzt berichtet die Sport Bild, dass auch zwei weitere Bundesligisten Chancen auf Keïtas Verpflichtung hatten - aber beide dankend abwinkten. Dabei soll es sich um Union Berlin und Eintracht Frankfurt gehandelt haben: Während Keïta für die Eisernen zu teuer war (bei Werder soll er drei Millionen Euro Handgeld und 2,5 Millionen Euro Grundgehalt bekommen), habe man bei der Eintracht an der Belastbarkeit des 28-Jährigen gezweifelt: Der Mittelfeldmann aus Guinea hatte beim FC Liverpool immer wieder verletzt gefehlt.

© getty Romelu Lukaku Könnte Romelu Lukaku ebenfalls nach Saudi-Arabien wechseln? Nach Informationen von SPOX und GOAL war der belgische Stürmer am Montag dort, um sich mit Verantwortlichen von Al-Hilal zu treffen. Die bieten dem 30-Jährigen einen Zweijahresvertrag über jährlich 25 Millionen Euro an. Noch steht "Big Rom" aber beim FC Chelsea unter Vertrag, die Blues hatten ihn in der abgelaufenen Saison an Inter Mailand ausgeliehen. Laut Fabrizio Romano soll es zwischen den beiden Klubs in den kommenden Tagen ein Treffen geben. Inter würde ihn wohl gerne behalten, hat aber anscheinend nicht die finanziellen Mittel, um ihn fest zu verpflichten. Umgekehrt ist es fraglich, ob Chelsea es mit ihm nach der misslungenen Saison 2021/22 erneut in der Premier League versuchen will.

© getty Jeremie Frimpong Kann Bayer Leverkusen die Außenverteidiger-Rakete halten? Der 22-Jährige hat noch Vertrag bis 2025, aber die großen Klubs kreisen schon. Wie Fabrizio Romano schreibt, hat sich Frimpongs Berater im April mit Vertretern von Barcelona, dem FC Bayern und Manchester United getroffen. Die Werkself wolle ihn allerdings halten, wenn irgendwie möglich.

© getty Robin Koch Der 26 Jahre alte Innenverteidiger ist mit Leeds United aus der Premier League abgestiegen. Laut Bild erlaubt ihm eine Klausel in seinem Vertrag nun, den Klub ablösefrei zu verlassen. Heißt: Ein Nationalspieler (8 Länderspiele) ist kostenfrei zu haben. Angeblich sollen neben englischen und italienischen auch deutsche Klubs an Koch interessiert sein. Der wolle in der kommenden Saison nämlich nicht in Leeds zweite Liga spielen.

© getty Julian Justvan TSG Hoffenheim hat Außenbahnspieler Julian Justvan als ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der 25-Jährige wechselt vom Zweitligisten SC Paderborn zu den Kraichgauern und erhält einen Vertrag bis 2027, wie die TSG am Dienstag mitteilte. "Julian hat in der 2. Liga beim SC Paderborn durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist sehr schnell, technisch stark, und die für seine Position herausragende Quote bei den Torbeteiligungen spricht für sich", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Justvan kam in der vergangenen Saison für Paderborn in 34 Zweitligaspielen auf fünf Tore und acht Assists.

© getty Paulo Sousa Der erfahrene portugiesische Trainer soll laut italienischen Medienberichten Favorit auf die Nachfolge von Luciano Spalletti bei der SSC Neapel sein. Sousa hatte mit US Salernitana den Klassenerhalt in der Serie A geschafft. Wechselt er zu Napoli, könne das einen Domino-Effekt auslösen - sein potenzieller Erbe dort sei nämlich Andrea Pirlo.

© getty Peter Stöger Der ehemalige Effzeh- und BVB-Trainer soll laut Kronenzeitung unmittelbar vor der Unterschrift bei Admira Wacker stehen. Beim Zweitligisten soll Stöger (57) als Sportdirektor anheuern. Stöger ist seit Dezember 2021 ohne Job, damals wurde er bei Ferencvaros entlassen.

© getty Iván Fresneda Dass Iván Fresneda von Real Valladolid ein Transferziel des BVB ist, kursiert bereits seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche. Nun jedoch kommt raus, dass der BVB bei weitem nicht der einzige Interessent für den Rechtsverteidiger ist. Wie Sport berichtet, sollen sich sage und schreibe 30 Klubs um den 18-Jährigen bemühen und Anfragen bei dessen Management hinterlegt haben. Darunter sollen sich klangvolle Namen wie Arsenal, Milan oder Atlético Madrid befinden.

© getty/SPOX Declan Rice Dem FC Bayern droht im Kampf um Wunschspieler Declan Rice eine Schlappe auf dem Transfermarkt. Der Guardian berichtet, dass die Gespräche zwischen West Ham United und dem FC Arsenal wegen eines Wechsels des 24-Jährigen gut verlaufen. Es herrsche "Zuversicht", dass der Deal schon bald in trockenen Tüchern sei. Arsenal sei bereit, mehr als 100 Millionen Pfund (etwa 116 Millionen Euro) für den englischen Nationalspieler zu zahlen und ihn damit zum Rekordeinkauf zu machen. Eine Reihe anderer Vereine, darunter eben auch der FC Bayern, bemühen sich um Rice. Laut Guardian sei Arsenal dabei aber "am aggressivsten" gewesen.

© getty Felix Nmecha Borussia Dortmund soll Interesse am Wolfsburger Felix Nmecha haben. Das wurde in den vergangenen Tagen mehrfach berichtet. Der 22-Jährige offensive Mittelfeldspieler hat bei den Wölfen noch Vertrag bis 2025, dort soll man laut kicker einem Verkauf nicht abgeneigt sein, wenn der genügend Geld in die Kassen spült. Nmecha hat offenbar aber auch andere Topklubs angelockt. Laut dem Telegraph bereitet Newcastle United ein Angebot in Höhe von umgerechnet über 17 Millionen Euro für Nmecha vor. Die Magpies werden in der kommenden Saison erstmals seit Jahrzehnten wieder in der Champions League vertreten sein.

© getty Frenkie de Jong Sollte es Hoffnungen beim FC Bayern auf einen Transfer von Barcelonas Mittelfeldstar Frenkie de Jong gegeben haben, wurden diese von dem Niederländer enttäuscht. Geht es nach ihm, wird er im Sommer nicht wechseln. De Jong sagte dem Telegraaf: "Ich fühle mich wohl in Barcelona. Wenn alles gut läuft, werde ich bleiben. Der WM-Teilnehmer ergänzte: "Man kann nie zu 100 Prozent sicher sein. Aber ich schätze, dass ich in der nächsten Saison für Barcelona spiele." In der vergangenen Woche hatte The Athletic berichtet, dass die Bayern auf ihrer Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld auch wieder über de Jong nachdenken. Dessen Vertrag bei Barça läuft noch bis 2026. Allerdings gehört er zu den Spitzenverdienern und die finanziell gebeutelten Katalanen wollten ihn bereits in der Vergangenheit mehrfach (vergeblich) loswerden.

© getty Alexander Meyer Torhüter Alexander Meyer absolvierte für den BVB in der abgelaufenen Saison als Ersatzmann von Gregor Kobel insgesamt zwölf Spiele und zog sich dabei achtbar aus der Affäre. Das hat offenbar Interessenten angelockt. Laut Bild wollte der VfB Stuttgart den 32-Jährigen ins Schwabenland zurückholen: Meyer hatte von 2017 bis 2019 für den VfB gespielt, bevor er schließlich zu Jahn Regensburg und drei Jahre später zum BVB wechselte. Die Schwaben sollen sich allerdings einen Korb eingehandelt haben: Die Borussia habe Meyer, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, keine Freigabe erteilt.

© getty Raphaël Guerreiro Die Verkündung des Transfer von Raphaël Guerreiro (BVB) zum FC Bayern verzögert sich noch ein wenig. Laut des Transferexperten Fabrizio Romano werde der Portugiese erst nach der Länderspielpause bei den Münchenern unterschreiben. Mit Portugals Nationalelf trifft Guerreiro in den kommenden Tagen noch auf Bosnien (17. Juni) und Island (20. Juni). Zweifel gibt es an der ablösefreien Verpflichtung Guerreiros allerdings keine mehr. Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatte den Deal bereits am Rande des Champions-League-Endspiels zwischen Manchester City und Inter Mailand bestätigt, als er sagte: "Wir haben jetzt mit Guerreiro und Laimer gute Spieler bekommen." Ähnlich äußerte sich Präsident Herbert Hainer am Sonntag.

© getty Pep Guardiola Pep Guardiola wird Manchester City nach der Saison 2024/25 offenbar verlassen. Das geht aus Berichten von ESPN und dem Guardian hervor. Der Vertrag des spanischen Trainers bei den Skyblues läuft bis zum Ende der Saison 2024/25, laut den Berichten tendiert Guardiola nicht zu einer erneuten Verlängerung seines Arbeitspapiers. Demnach wollen die City-Verantwortlichen ihren Superstar-Trainer nach dem lange ersehnten Erfolg in der Königsklasse jedoch nicht kampflos ziehen lassen. Dem Bericht von ESPN zu Folge könnte für Guardiola nach seinem Engagement in Manchester ein Job als Nationaltrainer in Frage kommen. Der brasilianische und US-amerikanische Verband hätten sich in der Vergangenheit schließlich schon um die Dienste des 52-Jährigen bemüht.

© Getty Images Steven Gerrard 2022-23 Steven Gerrard Die Anzeichen für ein Engagement von Liverpool-Legende Steven Gerrard beim saudi-arabischen Erstligisten El-Ettifaq verdichten sich. Nachdem die Nachrichtenagentur Reuters von einem Angebot des Tabellensiebten der Saudi Pro League berichtet hatte, kursiert nun ein Video im Netz, das den englischen Ex-Nationalspieler bei der Ankunft am Trainingsgelände des Klubs zeigt.

© getty Joshua Kimmich Joshua Kimmich hat sich angesichts der Abwerbeversuche des FC Barcelona zu Bayern München bekannt. "Es war ja schwierig, das nicht mitzubekommen", sagte der DFB-Kapitän nach dem 3:3 (1:2) im 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine über die öffentlichen Avancen von Barca-Trainer Xavi. "Generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige", ergänzte der 28-Jährige und betonte: "Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor."