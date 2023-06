Transfers und Gerüchte am 12. Juni: BVB bekommt wohl Konkurrenz bei Felix Nmecha - neuer Klub für Isco?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 12. Juni.

© getty Felix Nmecha Dass Borussia Dortmund am Wolfsburger Nationalspieler Interesse zeigen soll, berichteten wir bereits in den vergangenen Tagen. Laut Sport1 hat der BVB nun jedoch Konkurrenz aus England bekommen. Manchester United soll ebenfalls von Nmecha angetan sein. Es habe bereits Gespräche mit Nmechas Vater gegeben, der seinen Sohn zusammen mit einem Familienfreund berät. In der Jugend stand Nmecha, der in England aufwuchs, schon bei Manchester City unter Vertrag.

© imago images Isco Im Winter wäre der Spanier beinahe bei Union Berlin gelandet. Der Deal platzte jedoch in letzter Sekunde, seitdem ist Isco vereinslos. Nun soll der 31-Jährige jedoch einen neuen Klub gefunden haben. Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, schließt er sich Rayo Vallecano an.

© getty Enzo Millot Wie der kicker schreibt, hat der RC Lens ein Auge auf den Stuttgarter geworfen. Beim VfB steht Millot noch bis 2025 unter Vertrag. Der 20-Jährige soll eine zweistellige Millionenablöse einbringen. Auch mögliche Nachfolger hat das Blatt bei einem Millot-Abgang bereits genannt: Moritz Kwarteng vom 1. FC Magdeburg und Jeong Woo-Yeong vom SC Freiburg.

© imago images Robert Glatzel Trotz des verpassten Aufstiegs in die Bundesliga hat Robert Glatzel seinen Vertrag beim Hamburger SV vorzeitig bis zum Sommer 2027 verlängert. "Obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere", sagte Glatzel, der seit seinem Wechsel an die Elbe 2021 mit 22 und 19 Treffern jeweils erfolgreichster HSV-Torschütze war: "Ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohl gefühlt."

© imago images Bernardo Silva Der Portugiese bleibt nach Angaben des italienischen Journalisten Fabrizio Romano eines der Top-Transferziele von Paris Saint-Germain. PSG soll bereits seit März an Silva dran sein, allerdings verlangt Manchester City eine hohe Ablösesumme. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht. Helfen könnte, dass PSG-Direktor Luis Campos einen guten Draht zu Silva besitzt, da sich beide aus der Zeit bei der AS Monaco kennen.

© getty Mason Mount Manchester United hat dem Blues-Mittelfeldspieler mitgeteilt, in den nächsten Tagen Verhandlungen aufzunehmen. Das berichtet Fabrizio Romano. Demnach soll es keine Probleme geben, sich mit dem Spieler zu einigen, da dieser sehr an einem Wechsel interessiert sei. Der FC Chelsea will jedoch 80 Millionen Euro für Mount haben.

© getty Dayot Upamecano Der Innenverteidiger soll mit seiner Situation beim FC Bayern unzufrieden sein und kann sich offenbar einen Wechsel vorstellen. Das berichtet der kicker. Mit Julian Nagelsmann wurde der langjährige Förderer von Upamecano im März beim FCB entlassen. Ob der 24-jährige Franzose einen Wechsel selbst aktiv vorantreibt, hängt dem Bericht zufolge mit den Zukunftsplanungen von Trainer Thomas Tuchel zusammen. Plant auch der neue Coach mit Upamecano, würde er wohl bleiben. Sollte er ihn als Wackelkandidat sehen, wäre wohl ein Transfer möglich.

© getty Alex Oxlade-Chamberlain Aston Villa soll an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert sein. Das schreibt die Zeitung Liverpool Echo. Der Vertrag von Oxlade-Chamberlain beim FC Liverpool lief aus und wurde nicht verlängert. Er wäre für den Klub aus Birmingham daher ablösefrei zu haben.

© getty Mikayil Faye Borussia Dortmund und der FC Chelsea waren interessiert, doch geht es nach Informationen von Fabrizio Romano, erhält der FC Barcelona den Zuschlag bei Mikayil Faye. Der Verteidiger vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosija Zagreb soll fünf Millionen Euro kosten. Es ist geplant, den 18-Jährigen, der auch für die senegalesische U17-Nationalelf aufläuft, bei Barca mittelfristig ans Profiteam heranzuführen.

© getty Nicolò Rovella Borussia Dortmund hat offenbar Interesse am 21-jährigen Mittelfeldspieler von Juventus Turin. Rovella, der in der abgelaufenen Saison zum AC Monza ausgeliehen war, soll laut der italienischen Tuttosport beim BVB auf der Liste stehen. Nach dessen erfolgreicher Ausleihe soll unklar sein, wie es für den jungen Rovella bei Juve weitergeht. Kontakt habe Dortmund bisher jedoch noch nicht aufgenommen.

© getty Reiss Nelson Laut Fabrizio Romano erwartet der FC Arsenal, dass Reiss Nelson noch diese Woche einen neuen langfristigen Vertrag unterschreibt. Es wurde demnach eine Einigung über einen Kontrakt über vier Jahre mit Option auf eine weitere Saison erzielt. Nelson soll auch Offerten von italienischen, französischen und weiteren englischen Vereinen erhalten, sich aber für einen Verbleib in London entschieden haben.

© getty Bright Arrey-Mbi Laut kicker wird der Innenverteidiger dem FC Bayern endgültig den Rücken kehren und zu Hannover 96 wechseln. Der 20-Jährige kickte in Niedersachsen zuletzt per Leihe. Im Leihvertrag steht demnach eine festgeschriebene Kaufoption über 450.000 Euro. Allerdings sei 96 bemüht, diese Summe in Gesprächen mit dem FCB noch etwas zu drücken.

© getty Sandro Wagner Der Coach wird die am Sonntag in die 3. Liga aufgestiegene SpVgg Unterhaching verlassen. Das stand schon länger fest. Doch die Gerüchte, wonach Wagner beim FC Liefering in Österreich anheuern könnte, verwies dieser nun ins Reich der Fabeln. "Meine Zukunft ist scheißegal, wichtig ist heute Haching. Ich gehe nicht zu Liefering", sagte Wagner am Sonntag bei MagentaSport. Wagner würde eigentlich gerne komplett pausieren: "Mein größter Wunsch wäre, jetzt einfach nur ein Jahr zu hospitieren und zu lernen. Vielleicht hospitiere ich auch nur, aber eigentlich geht's nicht wegen meinem Trainerschein, weil ich auf dem Papier was machen muss. Ich brauche Urlaub und Ruhe. Das war alles zu viel, auch mit dem Fernsehen. Ich bin durch und mache jetzt weniger."

© getty Kwadwo Opoku Der Stürmer von Los Angeles FC soll laut Bild beim VfB Stuttgart schon länger auf dem Zettel stehen. Der Ghanaer erzielte in der vergangenen MLS-Saison in 13 Partien zwei Treffer und steuerte zwei Vorlagen bei. Auch Vereine aus der Niederlande, OGC Nizza und Girondins Bordeaux seien an Opoku interessiert. Der 21-Jährige soll vier bis fünf Millionen Euro Ablöse kosten.

© getty Peter Bosz Der niederländische Vizemeister PSV Eindhoven hat die Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Trainers bestätigt. "Er war unser absoluter Wunschkandidat", sagte Sportdirektor Earnest Stewart. Der 59-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag und wird Nachfolger des ehemaligen Hamburgers Ruud van Nistelrooy, der vor dem letzten Spieltag zurückgetreten war. "Ich fühle mich seit dem ersten Treffen hier zu Hause", sagte Bosz, "wir beide, die PSV und ich, sind hungrig auf Trophäen. Es ist unser Ziel, in der nächsten Saison die Eredivisie zu gewinnen."

© getty Evan Ndicka Die AS Rom verpflichtet wohl Eintracht Frankfurts Abwehrspieler. Der 23-Jährige einigte sich mit der Roma auf einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt von drei Millionen Euro pro Saison, berichtet die Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Ndicka, dessen Vertrag in Frankfurt ausgelaufen war, wird in den nächsten Tagen in Rom zu den medizinischen Checks erwartet. Der französische Innenverteidiger, der 2018 von AJ Auxerre für 5,5 Millionen Euro zur Eintracht gewechselt war, gilt als Wunschkandidat von Jose Mourinho. Der Portugiese hatte sich schon im vergangenen Jahr um eine Verpflichtung bemüht. Rom setzte sich demnach gegen die Konkurrenten gegen Manchester United, FC Barcelona und AC Mailand durch.

© imago images / Fotoarena Jorge Jesus Der türkische Rekordmeister Fenerbahce sucht schon wieder einen neuen Trainer. Der Portugiese Jorge Jesus verkündete nach dem Sieg im nationalen Pokalfinale gegen Istanbul Basaksehir (2:0) am Sonntagabend seinen Abschied nach nur einer Saison. "Ab diesem Tag bin ich nicht mehr Trainer von Fenerbahce", sagte der 68-Jährige. Mit dem Pokalsieg führte Jesus den Großklub zum ersten Titel seit neun Jahren, auf den wichtigeren Triumph hoffte Fener allerdings auch in dieser Saison vergeblich: Den letzten von 28. Meistertiteln gewann Istanbul im Jahr 2014, in dieser Spielzeit reichte es zu Rang zwei hinter dem Stadtrivalen Galatasaray.

© getty Dino Toppmöller Eintracht Frankfurt hat erwartungsgemäß Dino Toppmöller als neuen Trainer verpflichtet. Wie die Hessen mitteilten, erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2026. Zuvor wurde Toppmöllers Kontrakt bei Bayern München erfolgreich aufgelöst. Der ehemalige Co-Trainer von Julian Nagelsmann tritt zur neuen Saison die Nachfolge von Erfolgscoach Oliver Glasner an, dessen vorzeitiges Ende am Main bereits seit Anfang Mai feststand. Für Toppmöller ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga.