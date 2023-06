Transfers und Gerüchte am 11. Juni: Ex-BVB-Star Jadon Sancho vor Abgang von Manchester United?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 11. Juni.

© getty Ilkay Gündogan Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan von Manchester City steht weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Nach dem CL-Finale gegen Inter sagte er: "Ich habe noch keine finale Entscheidung über meine Zukunft getroffen." Bekannt ist, dass City ihn gerne halten würde, doch idealerweise nur für ein weiteres Jahr. Gündogan hingegen soll eine Vertragsdauer von mindestens zwei Jahren bevorzugen.

© getty Jadon Sancho Ex-BVB-Star Jadon Sancho könnte Manchester United in diesem Sommer verlassen. Und wie der Daily Star berichtet, könnte sich Tottenham Hotspur mit dem Flügelstürmer befassen. Die Rede ist von einem möglichen Angebot in Höhe von knapp unter 60 Millionen Euro. Bei United kam Sancho in der abgelaufenen Saison in 26 PL-Spielen zum Einsatz und erzielte 6 Tore (3 Assists). Er soll jedoch nicht mehr ganz so hoch im Kurs von Trainer Erik ten Hag stehen. Andere Klubs sollen aber auch interessiert sein.

© getty Jordan Pickford Manchester Uniteds Situation auf der Torwartposition für die kommende Saison ist noch relativ unklar. Der Vertrag von Stammkeeper David de Gea läuft aus, ein Verbleib des Spaniers ist aber nicht ausgeschlossen. Doch selbst wenn de Gea bliebe, soll Erik ten Hag auf einen größeren Konkurrenzkampf aus sein, wie The Sun berichtet. Und dafür soll Englands Nationalkeeper Jordan Pickford ein Kandidat sein. Der Everton-Keeper, der in der vergangenen Saison in 37 Spielen aktiv war, hat noch Vertrag bis 2027. Allerdings sollen die Toffees bereit sein, einen Transfer für eine Summe von rund 35 Millionen Euro ins Auge zu fassen.

© getty Alex Oxlade-Chamberlain Das einstige Toptalent Alex Oxlade-Chamberlain hat offenbar einen neuen Klub gefunden. Laut talkSPORT wird sich der 29-Jährige Aston Villa anschließen. Der Vertrag von The Ox läuft zum Saisonende bei Liverpool aus, er ist damit also ablösefrei, hatte unter Jürgen Klopp zuletzt aber ohnehin kaum noch eine Rolle gespielt.

© getty Bart Verbruggen Premier-League-Aufsteiger FC Burnley buhlt offenbar um einen neuen Keeper. Laut eines Berichts des belgischen Journalisten Sacha Tavolieri sollen die Clarets an Bart Verbruggen vom RSC Anderlecht interessiert sein. Burnley soll bereits ein erstes Angebot gemacht haben, das an die von Anderlecht geforderten 15 Millionen Euro heranreicht. Der Keeper jedenfalls will sich Burnley anschließen, zumal er dort mit Trainer Vincent Kompany auf einen berühmten Landsmann träfe.

© getty Mauro Icardi Der Nächste, bitte! Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist auch Mauro Icardi im Visier eines Klubs aus Saudi-Arabien. Dabei soll es sich um Al-Taawoun FC handeln, das sich in ersten Verhandlungen mit dem Argentinier befinden soll. Icardi spielte zuletzt für Galatasaray und erzielte in 24 Spielen der Süper Lig 22 Tore. Er war allerdings nur ausgeliehen und muss theoretisch im Sommer zu PSG zurück, wo er noch Vertrag bis 2024 hat. DIe Franzosen könnte also noch eine Ablöse für ihn kassieren.

© getty Youri Tielemans Das Rennen um den Belgier Youri Tielemans ist bereits beendet. Er schließt sich Aston Villa an. Die Villans bekommen den Mittelfeldspieler ablösefrei, da sein Vertrag bei Absteiger Leicester City ausgelaufen war. Villa verkündete zwar den Transfer, machte aber keine Angaben zur Vertragsdauer.

© getty Federico Chiesa In den vergangenen Tagen fiel der Name Federico Chiesa schon des Öfteren. Nun soll auch Arsenal ein Auge auf den Flügelspieler von Juventus geworfen haben. Allerdings scheint das noch nicht allzu konkret zu sein, wenn man dem Journalisten Ekrem Konur glaubt. In jedem Fall aber herrscht Bewegung in dieser Personalie, nachdem Juve nach dem Verpassen der CL Geld braucht.

© getty Harry Kane Neues von Harry Kane. Und nein, dieses Mal kein neuer Klub, der Interesse zeigt, vielmehr einer, der die Hoffnung verlieren soll. The Times berichtet, dass Manchester United - der Klub, zu dem Kane angeblich am liebsten wechseln würde - kaum noch Hoffnung auf den Three-Lions-Kapitän habe. Demnach sollen Gespräche mit Tottenham Hotspur ergeben haben, dass ein Transfer in diesem Sommer wahrscheinlich nicht zustande kommt. Daher sollen die Red Devils bereits nach Alternativen Ausschau halten.

© getty Massimiliano Allegri Al-Hilal, das an der Verpflichtung von Lionel Messi interessiert war, bevor sich der Argentinier für Inter Miami entschied, ist nun hinter Juventus-Trainer Massimiliano Allegri her und soll laut der Gazzetta dello Sport bereit sein, ihm ein gewaltiges Gehalt von 28 Millionen Euro zu bieten - fast viermal mehr als das, was er bei Juventus verdiente (7 Millionen Euro plus Boni), um den Italiener anzulocken. Dem Bericht zufolge werden sich Vertreter des saudischen Klubs in den nächsten 48 Stunden mit Allegri in Monte Carlo treffen, um einen Vertrag abzuschließen. Sein bestehender Vertrag bei der alten Dame läuft allerdings noch bis 2025. Um Allegri rankten sich zuletzt allerdings schon Gerüchte um einen bevorstehenden Abgang.

© getty Brahim Diaz Die Zukunft von Brahim Díaz ist geklärt. Nach einer dreijährigen Leihe bei der AC Milan kehrt der Spanier nun zu Real Madrid zurück. Mehr noch: Die Königlichen verkündeten eine Vertragsverlängerung bis 2027. Díaz kann vorne überall agieren und könnte damit nicht nur als Flügelspieler eine Rolle spielen, sondern auch als Falsche 9, eine Rolle, die bei Real Madrid ein Thema werden könnte, sollte kein adäquater Ersatz für den abgewanderten Karim Benzema gefunden werden.

© getty Martin Ödegaard Arsenal arbeitet seit Wochen und Monaten daran, sein jungen Team zusammenzuhalten. Nach Verlängerungen mit Leistungsträgern wie Saka, Ramsdale oder Martinelli, stehen nun Verhandlungen mit Martin Ödegaard an. Das berichtet Fabrizio Romano. Gespräche sollen "bald" starten. Der aktuelle Vertrag des Norwegers läuft bis 2025. Zudem sollen die Gunners auch kurz vor einer Verlängerung mit Reiss Nelson stehen.

© getty João Moutinho Der neue Klub von Karim Benzema, Al-Ittihad, soll schon den nächsten Spieler aus Europa im Blick haben. Laut Romano handelt es sich um Mittelfeldspieler João Moutinho, der aktuell noch bei den Wolverhampton Wanderers aktiv ist. Demnach seien die Saudis an einem Mittelfeld mit Moutinho und N'Golo Kanté hinter Benzema interessiert. Zudem kennt Trainer Nuno Espírito Santo seinen portugiesischen Landsmann Moutinho ohnehin schon bestens.

© getty Scott McTominay Everton soll an Mittelfelspieler Scott McTominay von Manchester United interessiert sein. Das berichtet Football Insider. Neben den Toffees sind aber offenbar auch Klubs wie West Ham oder Newcastle in der Verlosung im Werben um den Schotten. Die Red Devils wiederum sollen einem Abgang des Eigengewächses gegenüber nicht vollends abgeneigt sein. Eine Transferforderung in Höhe von mehr als 23 Millionen Euro steht im Raum. McTominays Vertrag läuft noch bis 2025.

© getty João Cancelo Die Zukunft von João Cancelo ist weiter offen. Eine Zukunft in München scheint ausgeschlossen, ein Verbleib bei Manchester City aber wohl auch. Nun soll Arsenal laut Football Transfers ein Angebot in Höhe von mehr als 40 Millionen Euro für den Portugiesen abgegeben haben. Bislang galt allerdings Spanien als Wunschziel des Ex-Bayern-Spielers.

© getty Nicolás Otamendi Abwehrspieler Nicolás Otamendi bleibt bei SL Benfica. Das verkündeten der Klub sowie der Spieler am Samstag offiziell. Der Weltmeister verlängerte beim portugiesischen Meister bis 2025.

© getty Peter Bosz Die PSV Eindhoven hat nach der Trennung von Ruud van Nistelrooy einen neuen Trainer gefunden. Wie mehrere Medien übereinstimmend melden, wird es kein Geringerer als Peter Bosz, der einst für den BVB und Bayer Leverkusen tätig war. Bosz trainierte zuletzt bis 2022 Olympique Lyon und hatte in der Eredivisie unter anderem Ajax und Vitesse Arnheim trainiert.