Transfers und Gerüchte am 26. Mai: Ablöse, Vertragsdauer, etc ... Bellingham-Abschied vom BVB nimmt Formen an

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 26. Mai.

Jude Bellingham

Der Wechsel des Mittelfeldspielers zu Real Madrid soll endgültig unter Dach und Fach sein. Wie die Marca berichtet, ist eine Delegation der Königlichen nach Dortmund gereist, um den Transfer auf mündlicher Ebene perfekt zu machen.

Der Vollzug soll dann nach dem Saisonfinale der Bundesliga am Samstag stattfinden, schon in der kommenden Woche könnte der Wechsel dementsprechend publik gemacht werden. Real zahlt dem Bericht zufolge mindestens 100 Millionen Euro Ablösesumme für Bellingham, dazu mögliche Boni. Der Engländer unterschreibt im Gegenzug in Madrid ein Arbeitspapier bis 2029.