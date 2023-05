Transfers und Gerüchte am 25. Mai: Eintracht Frankfurt offenbar an Ex-Dortmunder Balerdi interessiert

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 25. Mai.

Die Zukunft des von RB Leipzig ausgeliehenen Tom Krauß beim FC Schalke 04 hängt offenbar von der Ligazugehörigkeit ab. Laut Sport1 würde im Falle des Klassenerhalts eine Kaufpflicht in Höhe von drei Millionen Euro greifen, gebunden wäre der Spieler dann bis 2027. Bei einem Abstieg würde Krauß demnach zunächst nach Leipzig zurückkehren, könnte wegen der großen Konkurrenzsituation dann aber verkauft werden. Am letzten Spieltag trifft das aktuell auf Platz 17 rangierende Schalke ausgerechnet auf Leipzig.

Kevin-Prince Boateng liegen laut kicker Anfragen aus Italien und dem arabischen Raum vor. Eigentlich wollte der 36-Jährige seine Karriere nach der Saison beenden und in anderer Funktion für Bundesliga-Absteiger Hertha BSC arbeiten, nun liebäugelt er dem Bericht zufolge doch mit einer einjährigen Fortsetzung seiner Laufbahn. Bei der Hertha herrscht nach dem Abstieg und in Anbetracht der offenen Lizenzfrage große Ungewissheit.

Pikant: Kohfeldt wird von Marc Kosicke beraten, den Lars Windhorst einst zum Aufsichtsratsmitglied machen wollte. Aufgrund von Bedenken der DFL bezüglich Interessenkonflikten wurde daraus nichts, stattdessen machte Windhorst Kosicke zu seinem Fußballberater. Im Zuge des Verkaufs seiner Hertha-Anteile an 777 Partners bekam Windhorst offenbar seinerseits Anteile an dieser Firma.

Florian Kohfeldt könnte laut Bild den Trainerposten bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC übernehmen und Pal Dardai ersetzen. Dem Bericht zufolge sei er beim US-Investor 777 Partners, der 100 Millionen Euro in die Hertha investiert hat, hochgeschätzt. Kohfeldt war schon vergangenen Sommer Thema bei der Hertha, nach vielen Jahren bei Werder Bremen trainierte er zuletzt den VfL Wolfsburg.

Lucas Hernández strebt offenbar einen Wechsel vom FC Bayern München zu Paris Saint-Germain an. Laut der französischen L'Equipe sind sich der 27-jährige Innenverteidiger und PSG bereits einig, nun müssten sich die beiden Klubs auf eine Ablösesumme verständigen. Zuvor hatte auch schon Sport1 von konkretem PSG-Interesse berichtet.

Der 34-jährige Sommer kam erst im Winter als kurzfristiger Ersatz für den verletzten Manuel Neuer und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. In der Rückrunde überzeugte er aber nicht. Neuer arbeitet unterdessen an seinem Comeback und soll zum Saisonauftakt wieder im Tor stehen.

Yann Sommer wird den FC Bayern München im Sommer wohl ziemlich sicher wieder verlassen. Das berichtet der kicker und verweist auf vier Klubs, die sich mit ihm beschäftigen würden: FC Villarreal, FC Valencia, Leicester City sowie die AS Monaco, wo die Leihe von Alexander Nübel ausläuft. Auch er soll in der anstehenden Transferperiode verkauft werden .

Verteidiger Almamy Toure verlässt Eintracht Frankfurt zum Ende der Saison. Der auslaufende Vertrag mit dem 27 Jahre alten Malier wird nicht verlängert, wie die SGE am Donnerstag bekannt gab. Toure absolvierte seit seinem Wechsel 2019 von der AS Monaco 80 Pflichtspiele für die Eintracht, darunter auch das gewonnene Europa-League-Finale in der vergangenen Saison.