Transfers und Gerüchte am 23. Mai: Leipzig jagt offenbar BL-Duo - Chelsea drohen zwei Abgänge

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 24. Mai.

© getty Mason Mount Der auch vom FC Bayern umworbene Mason Mount steht offenbar ganz oben auf der Wunschliste von Manchester United. Der Mittelfeldspieler von Chelsea soll den Red Devils laut einem Bericht der Daily Mail ein Angebot in Höhe von 63 Millionen Dollar wert sein. Mounts Vertrag bei den Blues endet 2024, nur in diesem Sommer bekäme Chelsea also noch eine Ablöse für einen Spieler, der auch nach mehreren Verhandlungen mit der Klubführung nicht zu einer Vertragsverlängerung bereit sein soll.

© getty Jesper Lindström Jesper Lindström will Eintracht Frankfurt offenbar im Sommer verlassen. Das berichtet Sport Bild und RB Leipzig soll Interesse am Offensivspieler zeigen. Es wird über eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro spekuliert, wobei mit einem schnellen Abschluss nicht zu rechnen ist, zumal sich beide Klubs Anfang Juni noch im DFB-Pokal-Finale gegenüberstehen werden. Dem Bericht zufolge will Lindström auch in der kommenden Saison Champions League spielen, was mit der Eintracht nicht möglich ist. Sein Vertrag am Main läuft allerdings noch bis 2026.

© getty Micky van de Ven Abwehrspieler Micky van de Ven könnte laut Sportbuzzer für RB Leipzig interessant werden. Und zwar dann, wenn die Sachsen Josko Gvardiol verlieren würden. Dieser steht unter anderem bei Manchester City hoch im Kurs, Leipzig soll jedoch mindestens einen neunstelligen Betrag für ihn fordern. Van de Ven wiederum steht bei den Wölfen noch bis 2027 unter Vertrag, günstig wäre er damit auch nicht zu haben.

© getty Julián Álvarez Der FC Bayern München hat offenbar einen weiteren Kandidaten auf der Liste möglicher Neuzugänge für den Sturm. Wie Sky und die Sport Bild berichten, haben die Münchner Julián Álvarez von Manchester City im Visier. Bei den Citizens steht der 23-Jährige im Schatten von Erling Haaland. Der Joker kommt in der Premier League immerhin auf neun Treffer in 29 Einsätzen und auf einen Schnitt von einem Treffer alle 148 Minuten. Allerdings läuft der Vertrag des Argentiniers noch bis 2028 und wirklich heiß sei das Thema laut Sky auch noch nicht. Gespräche hätte es nämlich noch nicht gegeben, dafür aber interne Diskussionen.

© getty Adrien Rabiot Die Sport Bild, dass der FC Bayern an Mittelfeldspieler Adrien Rabiot von Juventus interessiert sein soll. Allerdings sei hier erwähnt, dass Rabiot zu gemeinsamen Zeiten bei PSG kein allzu gutes Verhältnis zu Thomas Tuchel gehabt haben soll. Ein Transfer des im Sommer ablösefreien Sechsers wird dadurch nicht unbedingt wahrscheinlicher.

© getty Marco Sportiello Milan bekommt offenbar einen neuen Torhüter. Wie Fabrizio Romano berichtet, sollen sich die Rossoneri mit Marco Sportiello von Atalanta Bergamo auf einen Vertrag geeinigt haben, nachdem es bereits im Februar eine mündliche Einigung gegeben habe. Sportiello kommt ablösefrei und soll der neue Backup hinter Stammkeeper Mike Maignan werden.

© getty Jules Koundé Rechtsverteidiger Joules Koundé möchte den FC Barcelona laut eines Berichts der Zeitung Sport gerne im Sommer verlassen. Der Grund: Er möchte lieber wie früher Innenverteidiger spielen. Entsprechend soll er seine Bitte bereits der Klubführung mitgeteilt haben. Offenbar wäre Barcelona zu einem Verkauf bereit, allerdings nur für eine Summe von mehr als 80 Millionen Euro. Koundé war erst im vergangenen Sommer für 50 Millionen Euro von Sevilla nach Katalonien gewechselt.

© getty Julen Lopetegui Der Spanier Julen Lopetegui könnte die Wolverhampton Wanderers nach nicht mal einem Jahr im Amt (seit November 2022) wieder verlassen. Das berichtet der spanische Journalist Guillem Balague. Demnach mache die finanzielle Situation Lopetegui zu schaffen. Anstatt zu investieren, müsse der Klub nun Spieler verkaufen, um mit dem Financial Fair Play konform zu gehen. Dabei habe man dem Coach versprochen, die Mannschaft aufzurüsten. In dieser Woche sollen daher Gespräche über die Zukunft des Spaniers bei den Wolves anstehen.

© getty Abdoulaye Doucouré Abdoulaye Doucouré bleibt bei den Toffees! Der FC Everton bestätigte am Dienstag, eine Vertragsoption für den französischen Mittelfeldspieler gezogen zu haben, die seinen Kontrakt bis 2024 verlängert. Doucouré spielt bereits seit 2020 an der Merseyside, zuvor war er vier Jahre für Watford aktiv.

© getty Thiago Silva Ein weiterer namhafter Fußballer ist ins Visier Saudi-Arabiens geraten. Abwehrspieler Thiago Silva soll das Interesse mehrerer nicht genannter Klubs des Landes geweckt haben. Das berichtet Reporter Bobby Vincent von Football London. Demnach soll bereits Kontakt via Mittelsmännern mit Chelsea über einen möglichen Wechsel aufgenommen worden sein. Silvas Vertrag bei den Blues läuft noch bis 2024.

© getty Moussa Diaby Neues zu Moussa Diaby. Der Leverkusener Flügelflitzer soll bei zwei englischen Klubs auf dem Zettel stehen. Wie sky berichtet, hatte Newcastle United Interesse am Franzosen, jedoch sollen die Magpies in den letzten Monaten noch nicht allzu viel in der Richtung unternommen haben. Zudem wird Manchester United genannt. Ob die Red Devils jedoch aktiv werden, hänge von der potenziell bald neuen Klubführung ab. In jedem Fall soll Bayer Leverkusen bei einem möglichen Abgang Diabys mindestens 70 bis 80 Millionen Euro an Ablöse verlangen, zumal sein Vertrag noch bis 2025 gültig ist.

© getty James Milner James Milner wird Liverpool verlassen. So vel stand bereits längere Zeit fest. Nun verriet Milner bei LFC TV, dass diese Entscheidung von der Klubführung kam, nicht jedoch von Trainer Jürgen Klopp. "Jürgen Klopp ist ein ziemlich guter Manager und die Tatsache, dass er mich immer noch hier haben wollte und mir sagte, dass ich diesen Job immer noch machen kann, freut mich", sagte Milner. "Der Klub hat offensichtlich die Entscheidung in dieser Sache getroffen. Es ist nett, dass ich in einer Position bin, in der mich der Manager noch wollte, aber ich bin nun an dem Punkt angekommen, dass ich mich damit abgefunden habe, zu gehen", fügte Milner an. Wo er künftig spielen wird, ist noch offen.

© getty Armel Bella-Kotchap Sky berichtet, dass Nationalverteidiger Armel Bella-Kotchap das Interesse mehrerer deutscher Topklubs geweckt hat. Konkret handelt es sich unter anderem um RB Leipzig. Der Ex-Bochumer kann Southampton offenbar nach dem Abstieg für mehr als 25 Millionen Euro verlassen.

© getty Marcus Thuram Marcus Thuram wird Gladbach im Sommer ablösefrei verlassen. Offen ist noch, wo es für den 25-Jährigen hingeht. L'Équipe berichtet nun, dass Thuram einer der "meist umworbenen Angreifer der Gegenwart" sei und ihm schon drei Angebote vorliegen sollen. Konkrete Namen nannte die französische Sportzeitung jedoch nicht.

© getty Arne Slot Tottenham Hotspur macht offenbar ernst auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Laut Sky Sports soll dessen Beraterin Rafaela Pimenta daher Gespräche mit Feyenoord aufnehmen, um den Funktionär loszueisen. Sollte sich Feyenoord gesprächsbereit zeigen, könnte es zu konkreten Verhandlungen zwischen Slot und den Spurs nach den jeweils letzten Saisonspielen beider Klubs kommen.

© getty Achim Beierlorzer Achim Beierlorzer wird ab 1. Juli neuer Geschäftsführer Sport bei Noch-Zweitligist Jahn Regensburg. Der 55-Jährige löst Tobias Werner als Sportchef ab, den der Klub am Dienstag freigestellt hatte. "Natürlich bin ich mir der Schwere der Aufgabe bewusst. Ich möchte mithelfen, eine schlagkräftige Mannschaft für die 3. Liga zusammenzustellen", sagte Beierlorzer. Vor dem Saisonfinale am Sonntag gegen Heidenheim steht der Abstieg des Jahn wegen der deutlich schlechteren Tordifferenz auf Bielefeld so gut wie fest. Bereits vor zwei Wochen hatten die Oberpfälzer Trainer Mersad Selimbegovic entlassen und durch Joe Enochs ersetzt - ohne die erhoffte Wirkung. Beierlorzer war zuletzt 2021 kurzfristig als Interimstrainer bei RB Leipzig und davor in der Bundesliga als Coach beim 1. FC Köln und bei Mainz 05 tätig. Regensburg hatte er von 2017 bis 2019 betreut.