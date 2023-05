Transfers und Gerüchte am 27. Mai: Offenbar Korb für die Bayern - Demme in die 2. Liga?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 27. Mai.

© getty Declan Rice Der wohl auch vom FC Bayern München umworbene Mittelfeldspieler Declan Rice von West Ham United favorisiert offenbar einen Wechsel zum FC Arsenal. Das berichtet der Mirror. Demnach sollen die Gunners das Wunschziel des 24-jährigen Engländers sein, während er selbst umgekehrt bei Arsenal das Transferziel Nummer eins für den kommenden Sommer ist. Trainer Mikel Arteta will das Mittelfeld des bereits feststehenden Vize-Meisters kommende Saison neu aufstellen und Rice soll dabei wohl eine Schlüsselrolle zuteil werden. Zuletzt war Rice vor allem auch mit einem möglichen Wechsel zu Bayern in Verbindung gebracht worden. Der englische Nationalspieler gilt als absoluter Wunschkandidat von FCB-Trainer Thomas Tuchel. Zudem melden wohl auch Manchester United, der FC Liverpool und der FC Chelsea Interesse an Rice an.

© getty Mark Flekken Der Freiburger Torhüter könnte sich wohl bald Premier-League-Klub Brentford anschließen, wie Sky berichtet. Der Niederländer hat eine Ausstiegsklausel von 13 Millionen Euro.

© imago images Juan Foyth Der argentinische Weltmeister soll den FC Villarreal verlassen. Laut der spanischen Zeitung Sport will der Verein damit mehr Budget für das Sommer-Transferfenster auftreiben. Die Ausstiegsklausel des Verteidigers liegt bei 55 Millionen Euro. Auch der FC Barcelona soll interessiert sein.

© getty Marco Asensio Am Freitag wurde bekannt, dass die Zeichen zwischen Real Madrid und seinem Flügelspieler auf Trennung stehen. Der US-amerikanische TV-Sender ESPN berichtet nun, dass Paris Saint-Germain die Nase vorne hat. Bereits im Winter wollte PSG einen Ersatzspieler für sein Weltklasse-Trio aus Messi, Mbappé und Neymar. Damals scheiterten jedoch die Deals mit Hakim Ziyech vom FC Chelsea und Rayan Cherki von Olympique Lyon.

© getty Matthias Jaissle Der deutsche Trainer von Salzburg wird immer wieder mit der Bundesliga in Verbindung gebracht. Doch im Gespräch mit dem kicker sagte er nun: "Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass ich mich überhaupt nicht mit einem Abschied beschäftige. Ich habe hier in Salzburg Vertrag und fühle mich sehr wohl."

© imago images David Raya Tottenham sucht nach einem Nachfolger für den 36-jährigen Weltmeister Hugo Lloris, der im Saisonendspurt verletzt ausfällt. David Raya von Premier-League-Konkurrent Brentford soll laut dem englischen Portal GiveMeSport ganz oben auf der Liste stehen.

© imago images Patric Peiffer Der 23-Jährige ist gerade mit Darmstadt in die Bundesliga aufgestiegen. Trotzdem wird er den Verein verlassen, wie sein Trainer Torsten Lieberknecht mitteilte: "Die Restchance, dass er hierbleibt, ist minus null." Der FC Augsburg soll interessiert sein.

© getty Angel Di Maria Der Vertrag des argentinischen Weltmeisters bei Juventus Turin läuft nach dieser Saison aus. Laut dem Medium Relevo wollen die Italiener seinen Vertrag nicht verlängern - da kommt der FC Barcelona ins Spiel. Demnach sollen die Katalanen an Di Maria interessiert sein. Der Argentinier könnte dort wie bei der Nationalmannschaft mit Kumpel Lionel Messi spielen - falls der siebenmalige Ballon-d'Or-Gewinner ebenfalls kommt.

© imago images / PA Images Edouard Mendy Der senegalesische Afrika-Cup-Meister soll den FC Chelsea in diesem Sommer verlassen. Das berichtet das Portal 90min. Seit einer Verletzung steht im Blues-Tor wieder Kepa Arrizabalaga, der mit 80 Millionen Euro (2019 aus Bilbao gekommen) teuerste Torwart der Geschichte. Mendy war 2020 von Stade Rennes gekommen und gewann mit Chelsea die Champions League als Stammspieler.

© getty João Moutinho Die Zeit des 36-jährigen Portugiesen bei den Wolverhampton Wanderers neigt sich dem Ende zu. Sein Trainer Julen Lopetegui kommentierte: "Ich glaube, dass es besser ist, wenn der Verein oder João etwas zu seiner Zukunft sagen, nicht ich auf der Pressekonferenz."

© getty Amir Rrahmani Nun ist es endlich offiziell: Der italienische Meister SSC Neapel verlängert mit seinem kosovarischen Stamm-Innenverteidiger. Der 29-Jährige unterschreibt bis 2027. 2020 war Rrahmani für 14,2 Millionen Euro von Hellas Verona gekommen.

© getty Alexandre Pato Der zuletzt vereinslose 33-Jährige hat sich dem FC Sao Paulo angeschlossen. Dort war er bereits von 2014 bis 2015 und von 2019 bis 2020 aktiv gewesen.