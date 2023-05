Transfers und Gerüchte am 22. Mai: Bayern-Anfrage wegen Stürmer - Wende bei Barca-Star

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 22. Mai.

Mohammed Kudus soll laut The Athletic bereit für einen Wechsel im Sommer sein. Der Offensivspieler von Ajax Amsterdam (18 Tore in der laufenden Saison) steht dem Bericht zufolge bei mehreren Premier-League-Klubs auf dem Zettel. Darüber hinaus kursierten bereits im vergangenen Herbst Gerüchte über ein Interesse von Borussia Dortmund.

Nun jedoch meldet The Athletic , dass auch Arsenal Interesse am deutschen Nationalspieler gezeigt habe. Ende offen.

Der Vertrag von Manchester Citys Kapitän Ilkay Gündogan läuft zum Saisonende aus und seine Zukunft ist noch nicht geklärt. Bereits am Wochenende hieß es , dass Gündogan derzeit in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung stehe und im Zuge dessen Barcelona abgesagt habe.

"Die Entscheidung ist gefallen, wir warten nur noch darauf, sie mitzuteilen", sagte Spalletti am Wochenende. Der 64-Jährige war seit 2021 bei Napoli im Amt und führte den Verein erstmals seit 1990 zum Scudetto.

Der Meistertrainer könnte Napoli am Saisonende verlassen. Wie Fabrizio Romano meldet, denkt Luciano Spalletti ernsthaft über einen Abgang nach und der Klub soll schon nach Alternativen suchen.

Die Münchner suchen zur kommenden Spielzeit einen neuen Torjäger. Frankfurts Randal Kolo Muani soll der Wunschkandidat sein, Vlahovic dürfte in die Kategorie "hochkarätiger Plan B" fallen. Dazu passt, dass Transferexperte Fabrizio Romano ebenfalls von einem grundsätzlichen Interesse des FCB schreibt. Neben den Münchnern hätten auch der FC Chelsea und Manchester United den 23-Jährigen im Visier. Konkret sollen die Bemühungen aber erst werden, sobald Juve einen neuen Sportdirektor installiert hat.

Die Gerüchte um ein Werben des FC Bayern um Stürmer Dusan Vlahovic von Juventus erhalten neue Nahrung. Sky Sport Italia berichtet, die Münchner hätten informell bei der Alten Dame ihr Interesse an dem serbischen Nationalspieler bekundet.

United wäre wohl zu einem Verkauf des Keepers bereit und Henderson an einem Verbleib interessiert, zumal Forest den Klassenerhalt geschafft hat.

Nottingham Forest will offenbar Torhüter Dean Henderson langfristig an sich binden. Das berichtet der Telegraph . Derzeit ist der Keeper seit Saisonbeginn von Manchester United ausgeliehen.

Demnach bestehen die Red Devils auf eine Gehaltskürzung für den Spanier, bieten ihm im Gegenzug jedoch ein sogenanntes Testimonal an - ein Freundschaftsspiel, das zu Ehren eines langjährigen Spielers des Vereins in England Tradition hat.

David de Geas Vertrag bei Manchester United läuft im Sommer aus, auch wenn United eine Option für ein weiteres Jahr hält. Nun berichtet The Sun von einem besonderen Angebot an den Keeper, seinen Vertrag zu verlängern.

Demnach sei neben Manchester United auch Brighton & Hove Albion am 23-Jährigen Nationalspieler der Squadra Azzurra interessiert.

Laut Gazzetta dello Sport führt eine heiße Spur Richtung Serie A und zwar in die ewige Stadt. Trainer José Mourinho hätte Tielemans offenbar gerne bei der Roma.

© getty

Zack Steffen

Die Zukunft von Torhüter Zack Steffen liegt vermutlich nicht bei Manchester City. Wie The Sun berichtet, sind die Skyblues offenbar bereit, den US-Amerikaner abzugeben.

Derzeit spielt Steffen in der Championship für Middlesbrough und es soll besonders in der Bundesliga Interesse am US-Nationalkeeper bestehen.