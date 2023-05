Transfers und Gerüchte am 21. Mai: Wechsel steht für Joshua Kimmich offenbar nicht zur Debatte

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 21. Mai.

Hugo Larsson

Schwedens Toptalent Hugo Larsson soll ins Visier des BVB geraten sein. Nun äußerte sich der 18-Jährige zu den Gerüchten.

Im Gespräch mit Fotbollskanalen sagte Larsson: "Ich weiß nicht, ob sie mich verfolgen. Ich habe nur gelesen, was ihr über ihr Interesse geschrieben habt. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Aber es ist klar, dass Dortmund ein toller Verein ist, zu dem junge Spieler gehen können."

Generell hat es ihm die Bundesliga aber angetan, wie Larsson erklärte: "Ich habe schon einmal gesagt, dass die Bundesliga eine Liga ist, in die ich wechseln möchte, also denke ich, dass sie perfekt zu mir passen würde. Dann werden wir sehen, wo ich lande, wenn es eine Bewegung geben wird. Wie ich schon sagte, es ist das Projekt, das mir am meisten am Herzen liegt, das ist das Wichtigste."

Larsson ist derzeit das wohl größte Talent im schwedischen Fußball und gab zu Jahresbeginn sein Debüt für die Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler von Malmö FF steht noch bis 2026 unter Vertrag, dürfte also nicht ganz günstig werden.