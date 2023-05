Transfers: BVB droht Mourinho-Schock - Aus von DFB-Held beschlossen

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 12. Mai.

© getty Ramy Bensebaini Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach gilt seit Monaten als sicherer Neuzugang bei Borussia Dortmund. Der Linksverteidiger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll sich für den BVB entschieden haben - hieß es bislang. Doch nun droht der Schock. Die Borussia bekommt nun offenbar Konkurrenz aus Italien. Wie die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet, buhlt auch die AS Roma um die Dienste des 28-jährigen Algeriers. Bei der von José Mourinho trainierten Roma könnte Bensebaini offenbar in die Fußstapfen von Leonardo Spinazzola treten, der nach der Saison wohl wechseln wird.

© getty Jérôme Boateng Der bei Olympique Lyon im Sommer auslaufende Vertrag von Jérôme Boateng wird laut Sport1 nicht verlängert. Wie es für den Weltmeister von 2014 weitergeht, ist unklar. Ein Karriereende stehe für den 34-Jährigen jedenfalls nicht zur Debatte, heißt es in dem Bericht. Gerüchte über ein mögliches USA-Engagement gibt es allerdings seit Jahren immer wieder. Boateng war im September 2021 vom FC Bayern nach Lyon gewechselt. In der laufenden Saison kam er lediglich in sechs Pflichtspielen zum Einsatz.

© getty Dani Olmo Das Interesse des FC Bayern an Dani Olmo von RB Leipzig wird konkret. Nach Informationen von SPOX und GOAL bemühen sich die Münchner um eine Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers und sind guter Dinge, ihn im Sommer zu verpflichten. Olmo steht einem Wechsel zum FCB positiv gegenüber. Der 25-Jährige ist noch bis 2024 an RB gebunden. Die bisherigen Versuche der Sachsen, mit dem Spanier zu verlängern, sind gescheitert. Diese Konstellation führt zum Interesse mehrerer Spitzenvereine. Neben den Bayern zeigen auch der FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Interesse. Nach Informationen von SPOX und GOAL ist der deutsche Rekordmeister aktuell aber der aussichtsreichste Kandidat. Die Ablöse wird auf rund 40 Millionen Euro taxiert. Der FC Bayern war bereits in der Vergangenheit an dem WM-Teilnehmer interessiert und wollte ihn kurz vor dessen Transfer nach Leipzig Anfang 2020 verpflichten. Zur kommenden Saison könnte sich in der Offensive des Bundesligatabellenführers eine Menge tun. So gilt die Zukunft von Sadio Mané sowie Serge Gnabry und womöglich auch Thomas Müller nach den letzten Wochen als ungewiss. Der flexibel einsetzbare Olmo könnte einen von ihnen ersetzen.

© getty Emiliano Martínez Emiliano Martínez strebt nach dieser Saison einen Transfer zu einem Top-Klub an. Das berichtet der argentinische TV-Sender TyC Sports. Es sei demnach "sehr wahrscheinlich", dass der Torhüter von Aston Villa bei einem anderen Klub anheuere. Es werden auch drei Klubs genannt, bei denen Martínez unterkommen könnte: Manchester United, Chelsea und Tottenham Hotspur. Alle drei Klubs werden auf der Torhüterposition zur neuen Spielzeit wohl etwas machen und die konkretesten Bemühungen um den 30-Jährigen sollen derzeit die Spurs zeigen. Der 1,95 Meter große Schlussmann kam 2010 aus der Jugend Independientes zum FC Arsenal. Es folgten zahlreiche Ausleihgeschäfte, in deren Folge Martínez unter anderem für Sheffield Wednesday, Wolverhampton und den FC Getafe spielte. 2020 wechselte er für rund 17,5 Millionen Euro Ablöse zu Aston Villa. Dort steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

© imago images / PRiME Media Images Marcelo Bielsa Der Argentinier Marcelo Bielsa ist neuer Nationaltrainer Uruguays. Der 67-Jährige soll mit dem zweimaligen Weltmeister die Copa America im kommenden Jahr in den USA bestreiten sowie die in Katar in der Vorrunde gescheiterten "Urus" zur WM-Endrunde 2026 führen. "Wir haben eine Einigung erzielt, die Differenzen in der Formulierung wurden ausgeräumt und es bleibt nur noch die Unterzeichnung des Vertrags", sagte Jorge Casales, Vorstandsmitglied des uruguayischen Fußballverbandes (AUF), der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.

© getty Kevin Volland Kevin Volland will seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei der AS Monaco erfüllen, sieht sich langfristig aber nicht im Ausland. Im Interview mit ran sagte der 31-Jährige, dass er sich im Fürstentum "sehr wohl fühle, auch privat". Es sei deshalb "aktuell die Lage, dass ich bis 2024 in Monaco bleibe". Dennoch kündigte der frühere Profi von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim an, in die Heimat zurückkehren zu wollen: "Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben. Aber was dann genau wird, muss man mal schauen." Wie es nach Ablauf seines Vertrags weitergeht, weiß Volland noch nicht. Er müsse "dann schauen, ob man hier nochmal verlängert, ob man nochmal irgendwo in der Bundesliga unterschreibt oder auf was man dann noch Lust hat."

© getty Daley Blind Zwei Vereine bemühen sich um Bayern Münchens Abwehrspieler Daley Blind. Dabei soll auch eine spektakuläre Rückkehr zu seinem Ex-Klub Ajax möglich sein. Dies berichtet der Telegraaf. Ajax' Technischer Direktor Klaas-Jan Huntelaar habe demnach bei Blind angeklopft und gefragt, ob dieser offen für ein erneutes Engagement in Amsterdam sei. Interesse an dem 33-Jährigen gebe es außerdem von Royal Antwerpen. Dort ist Mark van Bommel Cheftrainer und Sportchef Marc Overmars soll wegen eines Transfers mit Daleys Vater Danny Blind gesprochen haben. Daley Blind wechselte im Sommer ablösefrei von Ajax zum FC Bayern. Beim Rekordmeister der Eredivisie hatte es Stress mit dem damaligen Trainer Alfred Schreuder gegeben, weswegen es zur vorzeitigen Vertragsauflösung kam. Der Verteidiger heuerte ablösefrei in München an, ist dort aber weit von einem Stammplatz entfernt. Blinds Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer aus, ein Abschied wird erwartet.

© getty Jurriën Timber Der niederländische Nationalspieler Jurriën Timber, der in der Vergangenheit mehrfach als Neuzugang beim FC Bayern gehandelt wurde, hat erneut einen Transfer zur kommenden Saison ins Spiel gebracht. Zwar strebe er nicht mit aller Macht einen Weggang von Ajax an, eine realistische Möglichkeit sei das aber schon. "Wenn sich die Möglichkeit ergibt, könnte es passieren", so Timber in der Show 'KICK 't MET' bei Ziggo Sport. "Aber ich fühle mich hier sehr wohl, ich bin noch jung und lasse alles auf mich zukommen." Weiter meinte der 21-Jährige: "Wenn ich mich entscheide, zu gehen, muss es passen. Wichtig sind der Spielstil und die Einsatzzeit. Wichtig ist auch, dass man um Titel kämpft." Vor dieser Saison bemühte sich Manchester United mit Ex-Ajax-Trainer Erik ten Hag um den Timber. Seitdem werden auch andere Spitzenklubs als mögliche Interessenten gehandelt - darunter hartnäckig der FC Bayern. In den vergangenen Monaten meldeten Calciomercato, Sport1 und 90min, dass der deutsche Rekordmeister seine Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt habe. Vor allem, weil die mittelfristige Zukunft Benjamin Pavards (bis 2024 unter Vertrag) noch nicht geklärt ist.

© getty Ansgar Knauff Ansgar Knauff ist noch bis Ende Juni vom BVB an Eintracht Frankfurt verliehen. Eine Rückkehr nach Dortmund wird es aber wohl wie erwartet nicht geben. Wie Sport1 berichtet, habe es nämlich zwischen dem 21-jährigen Offensivspieler und den Verantwortlichen der SGE einen Durchbruch in den Gesprächen gegeben. Allerdings stehen nun noch Verhandlungen zwischen den Hessen und der Borussia an, wo Knauff noch bis 2024 unter Vertrag steht. Frankfurt wäre angeblich bereit, eine Ablöse von fünf Millionen Euro zu bezahlen. Dortmund besteht laut Sky auf sieben Millionen Euro. Knauff kam in der laufenden Saison in 32 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.

© getty Thomas Müller Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben sich angeblich am Donnerstag an der Säbener Straße mit Thomas Müller "zu einer Aussprache" getroffen. Das berichtet die Bild. Bereits in den Tagen zuvor hätte sich die FCB-Führung beim 33-Jährigen gemeldet. Hintergrund seien die jüngsten Meldungen gewesen, wonach sich Müller aufgrund der zuletzt geringen Einsatzzeiten unter Trainer Thomas Tuchel mit einem Wechsel im Sommer befassen würde. Kahn und Salihamidzic sollen dem Weltmeister von 2014 nun direkt mitgeteilt haben, man wünsche sich, dass er seine Karriere in München beendet. Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis 2024, könnte laut Sport1 aber noch einmal verlängert werden.

© imago images Yusuf Kabadayi Dem FC Bayern droht offenbar der Abgang von Yusuf Kabadayi. Wie Bild-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider" berichtet, enthält der bis 2024 laufende Vertrag des 19-jährigen Offensivspielers eine Ausstiegsklausel, die er im Sommer ziehen könnte. Demnach kann Kabadayi die Münchner für einen mittleren sechsstelligen Betrag verlassen, sollte er in der laufenden Saison nicht mindestens dreimal bei den Profis eingesetzt werden. Bislang steht der Deutsche allerdings bei null Einsätzen. Nach Informationen von SPOX und GOAL stand bislang lediglich ein Leihgeschäft zur Debatte. Kabadayi kam in der laufenden Saison in 17 Pflichtspielen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Dabei erzielte er acht Tore.