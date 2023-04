Transfers und Gerüchte am 28. April: Bedient sich Barca bei City?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 28. April.

Manchester United ist offenbar an Rechtsverteidiger Vanderson von der AS Monaco interessiert. Das berichtet RMC Sport . Der 21-jährige Brasilianer ist noch bis 2027 gebunden. United-Trainer Erik ten Hag stehen auf der Position des Rechtsverteidigers aktuell Diogo Dalot und Aaron Wan-Bissaka zur Verfügung.

© getty

Marko Arnautovic

Die AC Mailand beschäftigt sich wohl mit einer möglichen Verpflichtung von Bologna-Stürmer Marko Arnautovic. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Demnach haben die Rossoneri bereits ersten Kontakt zu dem 34-jährigen Österreicher aufgenommen. Im Falle eines Wechsels soll Arnautovic weniger als fünf Millionen Euro Ablöse kosten.

Der 106-malige österreichische Nationalspieler spielt seit Sommer 2021 in Bologna und steht beim aktuellen Tabellen-Achten der Serie A noch bis 2025 unter Vertrag. Arnautovic legte mit sechs Toren in den ersten sechs Spielen einen sensationellen Start in die laufende Serie-A-Saison hin. Seither hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, insgesamt steht er diese Spielzeit bislang bei acht Treffern und einer Vorlage in 18 Pflichtspieleinsätzen.