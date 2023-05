Transfers und Gerüchte am 29. Mai: Abwehrtalent vor Wechsel zum FC Bayern - Eintracht bindet Franzosen

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 30. Mai.

Der FC Bayern steht kurz vor dem Transfer von Abwehrtalent Ljubo Puljic. Das berichtet die Redaktion des Transferexperten Gianluca Di Marzio. Demnach werde der deutsche Rekordmeister 2,8 Millionen Euro Ablöse für den 15-jährigen Kroaten an dessen aktuellen Klub NK Osijek überweisen. In den kommenden Stunden solle der Deal offiziell verkündet werden.

© getty

Dusan Vlahovic

Der Serbe wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder genannt, wenn es um einen Transfer zum FC Bayern ging. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg ist der Serbe weiter eine Thema in München, was vor allem an Coach Thomas Tuchel liegt, der ein großer Fans Vlahovics sein soll.

Mit Rückkehrer Karl-Heinz-Rummenigge verfügt man bei den Bayern zudem über ausgezeichnete Kontakte zu dessen Klub Juventus Turin, wo der Stürmer noch bis 2026 unter Vertrag steht.