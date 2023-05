Transfers und Gerüchte am 29. Mai: Sommer spricht über Zukunft - Meistertrainer legt Pause ein

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 29. Mai.

© getty Sergiño Dest Union Berlin hat angeblich Interesse am Außenverteidiger, der noch bis Ende Juni vom FC Barcelona an die AC Milan verliehen ist, verkündet. Einem Bericht von Calciomercato.com zufolge könnte ein Transfer des 22-jährigen US-Amerikaners zum frischgebackenen Champions-League-Teilnehmer für die kommende Saison sogar bereits kurz bevorstehen. Milan wird die Kaufoption für Dest in Höhe von 20 Millionen Euro nicht ziehen, der Nationalspieler der USA spielte bei den Italienern zuletzt überhaupt keine Rolle mehr. Seit Ende Januar lief Dest nicht mehr für Milan auf. Auch Barcelona soll nicht mehr mit ihm planen. In der Vergangenheit soll auch der FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung von Dest gezeigt haben.

© getty Michael Reschke Der FC Bayern München beschäftigt sich auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Sportvorstand Hasan Salihamidzic offenbar mit einer Rückkehr des 65-Jährigen. Laut Sport1 sehen die Bayern-Bosse Reschke als Option für eine eher kurzfristige Lösung. Weitere Kandidaten wie Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) und Max Eberl (RB Leipzig) werden aufgrund der Verpflichtungen bei ihren aktuellen Vereinen wohl nur schwer zu bekommen sein. Hier geht's zur ausführlichen News.

© getty Luciano Spalletti Meistertrainer Luciano Spalletti verlässt die SSC Neapel, um eine Pause vom Fußball einzulegen. Das bestätigte Klubpräsident Aurelio de Laurentiis am Sonntagabend. "Spalletti hat mir mitgeteilt, dass seine Zeit hier endet und mich gebeten, den Verein verlassen zu können", sagte de Laurentiis bei RAI. "Er will ein Sabbatical einlegen. Trotz gültigen Vertrages werde ich seine Entscheidung respektieren." Das Arbeitspapier Spallettis wäre eigentlich noch ein Jahr bis 2024 gültig gewesen. Der 64-jährige Italiener hatte Napoli 2021 übernommen und in der nun beinahe beendeten Saison zum italienischen Meistertitel geführt.

© getty Kylian Mbappé Der Stürmerstar hat seinen Verbleib bei Paris Saint-Germain angekündigt. "Ich bin glücklich, ich habe einen Vertrag. Nächstes Jahr werde ich hier sein und ich werde sehr glücklich sein", sagte Mbappé am Sonntagabend am Rande der Verleihung des Awards für den Spieler der Saison in der Ligue 1. Vergangenes Jahr hatte der 24-Jährige bereits kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid gestanden, entschied sich dann aber doch noch für einen Verbleib in Paris. In den letzten Wochen hatten die Gerüchte über einen Transfer zu den Königlichen in diesem Sommer nun wieder Fahrt aufgenommen. Hier kommt Ihr zur ausführlichen News.

© getty Yann Sommer Torhüter Yann Sommer hat offen gelassen, ob er auch kommende Saison für den FC Bayern München spielen wird. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bin noch nicht so lange hier. Aber ich mache mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken", sagte Sommer am Rande der Meisterfeier am Sonntag. Da er nach der Rückkehr des zuletzt lange verletzten Manuel Neuer beim FCB wohl nur Keeper Nummer zwei sein wird, wird Sommer trotz Vertrages bis 2025 mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Schließlich wäre fehlende Spielpraxis ein Risiko, mit Blick auf die EM im nächsten Jahr seinen Stammplatz in der Schweizer Nationalelf zu verlieren. Sommer war erst im Januar als Ersatz für Neuer für neun Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt.

© getty Jude Bellingham Der Abgang des 19-Jährigen vom BVB nimmt immer konkretere Züge an. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten verabschiedete sich der Mittelfeldspieler am gestrigen Sonntag von einigen Mitarbeitern der Dortmunder und verteilte Abschiedsgeschenke. Zuvor soll es am Vereinsgelände der Schwarz-Gelben außerdem ein Gespräch zwischen Bellingham und der Vereinsführung um Hans.-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Edin Terzic gegeben haben. Weitere News rund um den BVB findet Ihr hier.

© getty Jobe Bellingham Jobe Bellingham, jüngerer Bruder von Dortmund-Star Jude Bellingham, steht offenbar kurz vor einem Wechsel. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll der 17-jährige Mittelfeldspieler diese Woche den Medizincheck beim englischen Zweitligisten AFC Sunderland absolvieren. Bellingham würde von Birmingham City kommen, die Ablösesumme liegt laut Romano bei rund 3,5 Millionen Euro.

© getty Ramy Bensebaini Der ablösefreie Wechsel des Linksverteidigers von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund steht offenbar ganz kurz vor der Verkündung. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der 28-jährige alle nötigen Dokumente unterschrieben und auch den Medizincheck bereits absolviert. Die offizielle Bestätigung des Wechsels werde zeitnah folgen.

© getty Harry Kane Tottenham-Stürmer Harry Kane soll ein großes Thema bei Real Madrid sein. Das berichtet die spanische Zeitung as. Demnach ist der Engländer angeblich der Wunschspieler von Real-Trainer Carlo Ancelotti. Ob Kane bei der Suche der Königlichen nach einem neuen Angreifer aber ins Profil passt, darf bezweifelt werden. Karim Benzemas Vertrag läuft zwar Ende Juni aus, der Franzose wird aber dem Vernehmen auch kommende Saison in Madrid spielen. Für diesen Fall dürfte eher die Verpflichtung einer Alternative zu Benzema wahrscheinlicher sein als der Transfer eines Spielers von Weltklasse-Format wie Kane. Kanes Vertrag in Tottenham läuft 2024 aus. Möglicherweise ist dieser Sommer also die letzte Möglichkeit für die Londoner, noch eine adäquate Ablösesumme für den 29-Jährigen einzuheimsen.

© getty Daichi Kamada Der Japaner hat offenbar endgültig seinen neuen Verein gefunden. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat die AC Milan einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt, dessen Konditionen Kamada akzeptiert habe. Der Mittelfeldspieler soll dann ein Arbeitspapier bis 2026 unterzeichnen. Mit Eintracht Frankfurt waren die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gescheitert.

© getty Carlo Ancelotti Geht der aktuelle Coach von Real Madrid nach Südamerika und wird Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft? So offensiv hat sich der brasilianische Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues zumindest noch nie geäußert: "Unser Plan A ist Carlo Ancelotti und wir haben ein Gefühl, dass es passieren wird", verriet er gegenüber UOL Esporte. "Er liebt das brasilianische Nationalteam, er kennt viele Spieler und den brasilianischen Fußball." Ancelotti selbst hatte zuletzt aber immer auf seinen Vertrag bei den Königlichen verwiesen. Der läuft noch bis 2024.

© getty Julian Draxler Der Ex-Nationalspieler hat sich bei den Fans von Benfica für seine wenigen Einsätze entschuldigt. "Ich entschuldige mich bei den Fans. Meine Verletzungen haben mich daran gehindert, mehr beizutragen", sagte Draxler nach dem Meisterschaftsgewinn der Portugiesen gegenüber BTV. Der 29-Jährige war für die abgelaufene Saison von Paris Saint-Germain an Benfica ausgeliehen, dort absolvierte er aber nur 18 Einsätze. So musste er im November aufgrund einer Muskelverletzung pausieren, seit Ende Februar fällt er zudem wegen einer Operation am Knöchel aus.